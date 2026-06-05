Colombia

Ryan Castro llegaría a Bucaramanga y Cali: pistas y rumores de dos nuevos conciertos en Colombia

La aparición de vallas publicitarias en ambas ciudades anticipó nuevas presentaciones del artista urbano, aunque todavía no hay anuncio oficial de fechas ni de boletería y los fanáticos esperan una confirmación

Guardar
Google icon
Recomendaciones clave para el concierto de Ryan Castro en Medellín: horarios, ingreso y posibles invitados - crédito VisualesIA Infobae
Ryan Castro llegaría a Bucaramanga y Cali: pistas y rumores de dos nuevos conciertos en Colombia - crédito VisualesIA Infobae

El cantante antioqueño Ryan Castro prepara lo que promete ser uno de los regresos más esperados a los escenarios de Colombia.

Tras el éxito de la venta de boletería para su concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá —un evento que agotó localidades en pocas horas— y su presentación en el Atanasio Girardot de Medellín, miles de seguidores en todo el país comenzaron a pedir nuevas fechas para disfrutar de su show.

PUBLICIDAD

La respuesta, aunque aún no ha sido oficializada por el artista ni por su equipo de trabajo, ha comenzado a tomar forma a través de una serie de pistas y campañas de expectativa que han movilizado a sus fanáticos en redes sociales y en las calles de dos ciudades clave.

En los últimos días, la presencia de vallas publicitarias en Bucaramanga y Cali despertó la atención de los seguidores del intérprete de Monastery, Jordan y Sanka.

PUBLICIDAD

En la capital santandereana, una valla con la frase “Awoo. Ciudad Bonita” hizo eco entre la comunidad de fans, ya que “Awoo” es una de las expresiones más emblemáticas de Ryan Castro y “Ciudad Bonita” es un conocido apodo de Bucaramanga. Por su parte, en Cali apareció un mensaje que rezaba “La sucursal del perreo”, una referencia directa a la forma en que se identifica popularmente la ciudad y al vínculo entre la cultura urbana que representa el artista y la idiosincrasia festiva caleña.

Vallas publicitarias en Bucaramanga y Cali, con frases asociadas al cantante, han intensificado los rumores sobre sus próximas presentaciones - crédito @musictrendscol/ X
Vallas publicitarias en Bucaramanga y Cali, con frases asociadas al cantante, han intensificado los rumores sobre sus próximas presentaciones - crédito @musictrendscol/ X

Se estima que las presentaciones en Bucaramanga y Cali podrían realizarse el 22 y el 29 de agosto, respectivamente, aunque hasta ahora no se han anunciado oficialmente los escenarios, el valor de la boletería ni los detalles logísticos. La expectativa crece entre los seguidores, que asocian la campaña de expectativa con la estrategia propia de Ryan Castro, quien suele dejar pistas en redes y espacios públicos como parte de su interacción con la audiencia.

El “Cantante del Guetto”, como se autodenomina, ha logrado consolidarse como uno de los exponentes más destacados del género urbano colombiano, sumando millones de reproducciones en plataformas digitales y colaboraciones con artistas de la talla de J Balvin, Maluma y Feid. Con su gira mundial Sendé The Last Dance Tour, Ryan Castro se encuentra recorriendo ciudades de Estados Unidos, pero no olvida a su público colombiano, al que prometió una “gran sorpresa” durante su paso por Bogotá.

Mientras tanto, los fanáticos continúan atentos a las redes sociales y a las señales del artista, a la espera de la confirmación oficial que permita adquirir las boletas y asegurar su lugar en uno de los espectáculos urbanos más esperados del segundo semestre de 2026.

Temas Relacionados

Ryan CastroRyan Castro BucaramangaRyan Castro CaliColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del oro en Colombia hoy, 5 de junio: Así se cotiza la compra y venta por gramo

Consulta en cuánto quedó la cotización del precio de uno de los metales preciosos más importantes

Precio del oro en Colombia hoy, 5 de junio: Así se cotiza la compra y venta por gramo

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán asegurar su cupo a la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2027

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Procuraduría abrió indagación por demoras en los procesos contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusación

Al revisar cientos de expedientes relacionados con el mandatario, el organismo encontró dificultades para reconstruir su trámite y verificar el avance de las actuaciones

Procuraduría abrió indagación por demoras en los procesos contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusación

Corte Suprema absolvió a una pareja condenada por golpear a un británico en legítima defensa: el extranjero será investigado

El expediente recogió insultos con contenido sexual contra la mujer, el hombre y su hijo de ocho años, un contexto que el alto tribunal vinculó con discriminación y violencia psicológica en el caso

Corte Suprema absolvió a una pareja condenada por golpear a un británico en legítima defensa: el extranjero será investigado

Iván René Valenciano, exfigura de la selección Colombia, anunció que tiene cáncer: “Es lo que Dios me ha mandado”

Iván René Valenciano, conocido como el “Bombardero” y máximo goleador histórico del Junior de Barranquilla, abordó el tema con franqueza durante su participación en un pódcast

Iván René Valenciano, exfigura de la selección Colombia, anunció que tiene cáncer: “Es lo que Dios me ha mandado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ENTRETENIMIENTO

Shakira rechazó el uso indebido de su imagen para promover la campaña de Iván Cepeda: “Mi compromiso es con Colombia”

Shakira rechazó el uso indebido de su imagen para promover la campaña de Iván Cepeda: “Mi compromiso es con Colombia”

Concierto de Nicky Jam en Bogotá: estas son las recomendaciones, horarios de acceso, vestimenta y rutas de transporte público que operarán para el evento

Aida Victoria agitó el escenario electoral con sus declaraciones: “Es muy fácil elegir la guerra cuando no eres tú quien pone los muertos”

Angélica Blandón y su reflexión sobre el debate electoral en Colombia: “La democracia se debilita cuando dejamos de discutir ideas”

Carlos Torres habló de ‘La reina del flow’ y su gira de conciertos por Latinoamérica

Deportes

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

James Rodríguez y su familia habrían recibido amenazas tras el gesto con Antonella, hija de Gustavo Petro, en la despedida de la selección Colombia

Partido de Chile contra la RD del Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026, sí se jugará: Federación Chilena de Fútbol explicó la decisión

Figura de la selección de Escocia fue confirmado como refuerzo del Tottenham a menos de una semana del Mundial 2026

Así llegó la selección Colombia a San Diego para el último amistoso ante Jordania, previo a su debut en el Mundial 2026