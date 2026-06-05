Ryan Castro llegaría a Bucaramanga y Cali: pistas y rumores de dos nuevos conciertos en Colombia - crédito VisualesIA Infobae

El cantante antioqueño Ryan Castro prepara lo que promete ser uno de los regresos más esperados a los escenarios de Colombia.

Tras el éxito de la venta de boletería para su concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá —un evento que agotó localidades en pocas horas— y su presentación en el Atanasio Girardot de Medellín, miles de seguidores en todo el país comenzaron a pedir nuevas fechas para disfrutar de su show.

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La respuesta, aunque aún no ha sido oficializada por el artista ni por su equipo de trabajo, ha comenzado a tomar forma a través de una serie de pistas y campañas de expectativa que han movilizado a sus fanáticos en redes sociales y en las calles de dos ciudades clave.

En los últimos días, la presencia de vallas publicitarias en Bucaramanga y Cali despertó la atención de los seguidores del intérprete de Monastery, Jordan y Sanka.

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En la capital santandereana, una valla con la frase “Awoo. Ciudad Bonita” hizo eco entre la comunidad de fans, ya que “Awoo” es una de las expresiones más emblemáticas de Ryan Castro y “Ciudad Bonita” es un conocido apodo de Bucaramanga. Por su parte, en Cali apareció un mensaje que rezaba “La sucursal del perreo”, una referencia directa a la forma en que se identifica popularmente la ciudad y al vínculo entre la cultura urbana que representa el artista y la idiosincrasia festiva caleña.

Vallas publicitarias en Bucaramanga y Cali, con frases asociadas al cantante, han intensificado los rumores sobre sus próximas presentaciones - crédito @musictrendscol/ X

Se estima que las presentaciones en Bucaramanga y Cali podrían realizarse el 22 y el 29 de agosto, respectivamente, aunque hasta ahora no se han anunciado oficialmente los escenarios, el valor de la boletería ni los detalles logísticos. La expectativa crece entre los seguidores, que asocian la campaña de expectativa con la estrategia propia de Ryan Castro, quien suele dejar pistas en redes y espacios públicos como parte de su interacción con la audiencia.

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El “Cantante del Guetto”, como se autodenomina, ha logrado consolidarse como uno de los exponentes más destacados del género urbano colombiano, sumando millones de reproducciones en plataformas digitales y colaboraciones con artistas de la talla de J Balvin, Maluma y Feid. Con su gira mundial Sendé The Last Dance Tour, Ryan Castro se encuentra recorriendo ciudades de Estados Unidos, pero no olvida a su público colombiano, al que prometió una “gran sorpresa” durante su paso por Bogotá.

Mientras tanto, los fanáticos continúan atentos a las redes sociales y a las señales del artista, a la espera de la confirmación oficial que permita adquirir las boletas y asegurar su lugar en uno de los espectáculos urbanos más esperados del segundo semestre de 2026.

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