La justicia de Antioquia condenó a alias Otoniel a 30 años de prisión: estos son sus crímenes

El juzgado séptimo penal del circuito especializado lo halló responsable de concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, desplazamiento forzado y porte de armas de uso exclusivo militar, en una decisión fechada el 2 de junio de 2026 - crédito Colprensa

Dairo Antonio Úsuga David, conocido como alias Otoniel, fundador y antiguo comandante del Clan del Golfo, fue condenado a 30 años de prisión por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Antioquia.

La sentencia, emitida el 2 de junio de 2026, lo responsabiliza por delitos como asociación para delinquir agravada, homicidio agravado, terrorismo agravado, desplazamiento forzado y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

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“Otoniel”, recibió la condena tras aceptar su responsabilidad en una serie de crímenes violentos, entre ellos asesinatos, desplazamientos forzados y atentados contra civiles y fuerzas de seguridad.

Aunque actualmente cumple una pena en una prisión federal en Estados Unidos luego de ser extraditado, deberá enfrentar otros procesos pendientes ante la justicia colombiana tras finalizar su condena en ese país.

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Crímenes y hechos violentos atribuidos a Otoniel

El fallo judicial documenta la participación de Otoniel en el paro armado convocado por el Clan del Golfo entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2016, periodo marcado por ataques a la Fuerza Pública, bloqueos de vías, quema de vehículos, atentados con explosivos y homicidios de policías y civiles, según Caracol Radio.

Aunque está recluido en una prisión federal por una extradición previa, la condena en Antioquia no cierra su frente judicial en el país y se sumará a expedientes pendientes - crédito Reuters

El juzgado determinó que, como principal comandante de la organización criminal, Otoniel coordinó estas acciones.

Los crímenes imputados incluyen el asesinato del capitán del Ejército Mauricio Andrés Lugo López, ocurrido el 31 de marzo de 2016 en Urabá, así como el ataque armado en el que resultó herida su esposa, del medio radial mencionado.

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También se le atribuye el homicidio del líder social José Yimer Cartagena Úsuga, quien fue torturado y asesinado por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en represalia por su labor en defensa de los derechos humanos en el Alto Sinú.

La sentencia recoge el caso del cantante Diego Ferney Gómez Bedoya, obligado a exiliarse tras recibir amenazas de muerte provenientes de la estructura dirigida por Otoniel.

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Por estos hechos, la justicia colombiana calificó el delito como desplazamiento forzado e impuso una multa de más de 10.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según Semana y Caracol Radio.

Trayectoria de Otoniel y estructura del Clan del Golfo

Alias Otoniel fue cofundador de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tras la desmovilización paramilitar en 2006, asociándose con figuras como alias Gavilán, Inglaterra, Nicolás, Sarley, Guagua, Pablito y Don Mario.

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Tras la desmovilización paramilitar de 2006, Úsuga David cofundó la organización y luego amplió su presencia en Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar, Sucre y Meta, según detalló la revista Semana - crédito Danielo Gómez / AFP

En 2009, tras la captura de 'Don Mario’, asumió el mando de la organización y expandió sus operaciones en Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar, Sucre y Meta.

Su liderazgo al frente del clan continuó hasta su captura y posterior extradición a Estados Unidos. Desde entonces, alias Chiquito Malo tomó el control de la estructura y, según Semana, actualmente está involucrado en las negociaciones de paz total con el gobierno nacional.

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Consecuencias judiciales y escenario para el Clan del Golfo

A pesar de la condena de 30 años, Otoniel deberá enfrentar otros procesos judiciales en Colombia una vez termine su reclusión en Estados Unidos.

Actualmente, el Clan del Golfo, bajo el mando de ‘Chiquito Malo’ se encuentra en conversaciones de paz total con el gobierno, una dinámica que podría modificar el panorama criminal en varias regiones del país.

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La fiscalía mantiene activas las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación mantendrá vigentes las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluido Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, hasta comprobar si cumplen las condiciones legales para su traslado a las Zonas de Ubicación Temporal, una decisión que frena por ahora la solicitud del gobierno de Gustavo Petro para suspender esas medidas antes del inicio previsto de las zonas el 25 de junio de 2026.

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El funcionamiento de esas zonas en Córdoba y Chocó comenzará el 25 de junio de 2026, de acuerdo con la Resolución Occp No. 120 del 29 de abril de 2026.

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El Gobierno presentó el 8 de mayo la petición de suspensión temporal de órdenes de captura, incluidas solicitudes de extradición, como parte de los preparativos para abrir diálogos formales con esa estructura armada.

La decisión de la Fiscalía significa que ninguno de los 29 nombres incluidos en el listado remitido por el Ejecutivo tendrá de forma automática el levantamiento de sus órdenes de captura antes de esa fecha.

El ente acusador señaló que primero verificará la identidad, la situación jurídica y el cumplimiento de los requisitos legales de cada uno de los integrantes.