Creadores de contenido ‘estallaron’ contra el Centro Democrático por presunto perfilamiento: “Si quieren guerra, guerra van a tener”

El creador de contenido y analista político Miguel Alzate aseguró que está decepcionado del Centro Democrático - crédito @MiguelZarateNi/X

El partido Centro Democrático señaló a cinco personas de, presuntamente, haber estado “maltratando” a la colectividad durante los últimos seis meses a través de publicaciones en redes sociales. Se trata de los creadores de contenido Vincent Ramos, Oswaldo Ortiz, Miguel Zárate, Alejandro Bermeo y Santiago Giraldo.

De acuerdo con el partido de derecha, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y dirigido por Gabriel Vallejo, los cinco hombres que mencionó estuvieron presentes en la instalación del Congreso, que se llevó a cabo el 20 de julio, en la que se eligieron las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. La colectividad calificó su presencia en el lugar como un método para ejercer presión.

PUBLICIDAD

“Mientras este Partido estuvo en la oposición 4 años y siempre el expresidente Uribe ha sido coherente en las tesis de seguridad, inversión, cohesión social, estos influencers pagos (mermelados) quien sabe por quién, vinieron a maltratarnos en los últimos 6 meses. ¿Qué hacían ayer en el Congreso? ¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?”, indicó el movimiento político en su cuenta de X.

El partido Centro Democrático señaló a cinco personas de ser "influencers pagos (mermelados)" que, supuestamente, maltrataron al partido - crédito @CeDemocratico/X

Algunos de los creadores de contenido –siendo algunos de ellos activistas y analistas políticos– reaccionaron a la crítica publicada por el partido y aseguraron que la publicación de la colectividad constituye un perfilamiento. Así lo indicó Santiago Giraldo en su cuenta de X, en la que, además de cuestionar al Centro Democrático, defendió su trabajo digital, ejercido durante más de 10 años.

PUBLICIDAD

Según explicó, el contenido que ha publicado en ese tiempo en sus redes se ha centrado, entre otras cosas, en poner en evidencia la “tibieza” del partido político. Además, negó que esté recibiendo cualquier retribución económica por sus publicaciones. “No necesito que nadie me pague para defender mis convicciones“, señaló.

Adicionalmente, indicó que no estuvo en la instalación del Congreso y señaló al expresidente Álvaro Uribe de haberlo “perfilado” antes. En consecuencia, tuvo que recurrir a un esquema de seguridad para protegerse. “En esta batalla, quienes llevamos años dando la cara hemos sido perfilados y perseguidos por un expresidente, por un ministro del Interior petrista y por el director de uno de los partidos más grandes de Colombia. Y, aun así, no les tenemos miedo", precisó.

PUBLICIDAD

El Centro Democrático cuestionó a creadores de contenido por haber estado en la instalación del Congreso - crédito Colprensa

Asimismo, criticó el hecho de que el Centro Democrático haya contado con la ayuda del Pacto Histórico, partido al que se opone, para garantizar que el congresista Honorio Henríquez fuera elegido presidente del Senado de la República. A su juicio, esa movida política respondería a la idea de que la izquierda “sabe” que puede derrotar al partido de derecha.

“Quédense con la Presidencia del Senado, la burocracia y los acuerdos entre partidos. Nosotros nos quedamos con la gente y con la batalla cultural que ustedes abandonaron hace mucho tiempo. Lo que viene en 2027 apenas comienza”, indicó.

Santiago Giraldo cofundador de la Academia Hispanoamericana de Política y Cultura y creador de contenido, aseguró que no recibe pagos de nadie por exponer sus críticas y opiniones - crédito @realsantig/X

Por su parte, Miguel Alzate compartió un video en redes en el que también señaló al Centro Democrático de haberlo perfilado. Explicó que, aunque fue miembro fundador del partido político y apoyó varias campañas a cargos de elección popular, ahora está decepcionado de la colectividad.

PUBLICIDAD

Asimismo, confirmó que sí estuvo en el Congreso durante su instalación y que el propósito de su presencia fue acompañar la posesión de algunos congresistas como Germán Rodríguez, Sara Castellanos y Enrique Gómez.

“Si se sintieron presionados, eso es cuestión suya. Si se sintieron presionados, lo seguiremos haciendo, porque ustedes ayer rompieron la confianza con los colombianos votando en pacha con el Pacto Histórico, los mismos que hoy siguen siendo gobierno, porque hoy el Pacto Histórico, lo recuerdo, es gobierno hasta el 7 de agosto y ustedes votaron con el gobierno de Gustavo Petro para derrotar al presidente Abelardo de la Espriella”, aseveró.

PUBLICIDAD

El creador de contenido Vincent Ramos reaccionó con rechazo al "perfilamiento" que hizo el partido político de él y otros influenciadores - crédito @VincenthRamos/X

Alzate aseguró que el Centro Democrático “morirá” políticamente por los errores que, a su juicio, ha cometido, y por el presunto perfilamiento de creadores de contenido que critican a la colectividad. “Si quieren guerra, guerra van a tener y los volveremos a derrotar como los derrotamos. 1.800.000, ni siquiera les alcanza para la reposición de votos”, señaló.

El creador de contenido Vincent Ramos se unió a las críticas. En un video, afirmó que, además del perfilamiento, desde el movimiento político se estarían planeando “más ataques” en su contra. Sin embargo, afirmó que no dejará de exponer sus ideas y opiniones.

PUBLICIDAD

“El Centro Democrático nos acaba de perfilar y me llega información que tiene más ataques contra nosotros. Ahora, no sé si físico o mediático. Por algo los zurdos prefirieron aliarse con ellos para atacarnos, porque unos perfilan y otros disparan. Pero lo único que les diré es que no me van a callar”, dijo.