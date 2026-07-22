Universidades en Colombia abren convocatorias para contratar docentes: así puede postularse a las vacantes

Las universidades públicas y privadas en Colombia mantienen abiertas convocatorias para cientos de vacantes docentes al inicio del segundo semestre académico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las universidades públicas y privadas en Colombia mantienen abiertas diversas convocatorias para vincular nuevos profesores en varias regiones del país, coincidiendo con el inicio del segundo semestre académico.

Aunque algunas instituciones ya comenzaron clases, aún hay plazo para postularse a cientos de vacantes docentes, tanto de tiempo completo como de medio tiempo u hora cátedra, en programas que abarcan desde ingenierías y ciencias de la salud hasta humanidades y artes.

Entre las instituciones con procesos activos destacan la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Universidad de Pamplona, además de opciones en universidades privadas y fundaciones universitarias en Bogotá, Cali, Barranquilla, Girardot, Tunja, Cartagena y otras ciudades. El proceso de selección, en la mayoría de los casos, se realiza bajo concurso público, garantizando transparencia, mérito y libre concurrencia.

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Las vacantes docentes en Colombia incluyen cargos de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra en áreas como ingenierías, salud, humanidades y artes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Universidad del Valle: convocatoria abierta hasta el 31 de julio

La Universidad del Valle, con sede principal en Cali, tiene abierta una convocatoria desde el 11 de junio, con cierre el 31 de julio. Se buscan profesionales con excelencia académica, investigativa y humana, comprometidos con la formación integral de los estudiantes y los procesos de docencia, investigación y extensión institucional.

Las vacantes abarcan las facultades de Artes Integradas, Ciencias de la Administración, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Económicas, Humanidades, Ingeniería, Psicología y Salud. Los aspirantes deben registrarse y cargar los documentos requeridos a través del portal oficial de la universidad. Para resolver dudas, pueden escribir al correo soporte.convocatorias@correounivalle.edu.co o llamar al teléfono (602) 3212100, extensión 2558.

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El proceso valora la competencia técnica, la trayectoria profesional y la vocación docente. La universidad destaca la importancia de la meritocracia, la objetividad y la transparencia en la evaluación de los candidatos.

La Universidad del Valle tiene abierta su convocatoria docente hasta el 31 de julio para facultades como Ingeniería, Humanidades, Psicología y Salud - crédito Univalle / Sitio web

Universidad de Pamplona: 95 plazas de tiempo completo y 30 de medio tiempo

La Universidad de Pamplona (Norte de Santander) abrió su convocatoria el 9 de julio y la cerrará el 6 de agosto (el pago de inscripción vence el 4 de agosto). El concurso seleccionará 95 docentes de tiempo completo y 30 de medio tiempo para programas como Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria, Comunicación Social, Artes Visuales, Microbiología, Derecho, Filosofía, Música, Administración de Empresas y Contaduría, entre otros.

Para conocer los programas y postularse, los interesados deben consultar la página oficial de la universidad, donde están publicados los enlaces de inscripción y el listado de vacantes disponibles.

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La Universidad de Pamplona cerrará el 6 de agosto su convocatoria para 95 docentes de tiempo completo y 30 de medio tiempo en Norte de Santander - crédito Universidad de Pamplona

Universidad Industrial de Santander (UIS): convocatoria hasta el 30 de julio

La UIS busca 92 profesores de tiempo completo y 25 de medio tiempo en facultades como Ciencias, Ciencias Humanas, Ingenierías Fisicoquímicas, Ingenierías Fisicomecánicas y Salud, con vacantes en áreas como Biología, Física, Matemáticas, Derecho, Educación, Filosofía, Geología y Medicina. Nueve de estas plazas están reservadas para mujeres.

El concurso estará abierto hasta el 30 de julio. Los resultados de requisitos mínimos se publicarán el 21 de agosto y las pruebas psicotécnicas se llevarán a cabo entre el 4 y el 17 de septiembre. La evaluación de la hoja de vida, la sesión docente, la propuesta de investigación y la entrevista determinarán los resultados finales, que se publicarán el 20 de noviembre.

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Los formularios y formatos requeridos, así como las etapas del concurso, se encuentran disponibles en la página web de la UIS. El proceso promueve la igualdad de género y la transparencia en la selección.

La Universidad Industrial de Santander abrió una convocatoria hasta el 30 de julio para 92 profesores de tiempo completo y 25 de medio tiempo, con nueve plazas reservadas para mujeres - crédito UIS

Otras oportunidades en el sector universitario

De acuerdo con el Observatorio de la Universidad Colombia, otras instituciones también mantienen vacantes activas, entre ellas:

Universidad Piloto de Colombia (Girardot): docente de ingeniería civil y contaduría pública.

Fundación Universitaria Sánitas (Bogotá): líder Institucional de Autoevaluación y gestor de posgrados.

Universidad de Manizales : docente de Talento Humano y Consultoría.

Fundación Universitaria Cafam (Unicafam) : profesor de Regencia de Farmacia y Ciencia de Datos, tutor en segunda lengua.

Universidad La Gran Colombia (Bogotá): licenciados en Educación Infantil, Lingüística, Literatura, Lenguas Modernas.

Universidad Autónoma de Occidente (UAO) (Cali): profesores de carrera en todas las áreas.

Universidad de Boyacá (Tunja): servicio Social Obligatorio en Bacteriología y Laboratorio Clínico.

Universidad del Atlántico (Barranquilla): convocatoria docente medio tiempo.

Universidad Incca (Bogotá): docentes de Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Derecho y dirección de programas.

Universidad del Quindío (Armenia): concurso público de méritos para profesores tiempo completo.

Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá): director docente de Mercadeo y Publicidad.

Corporación Universitaria Rafael Núñez (Cartagena-Barranquilla): convocatoria para directores de programa.

Otras universidades en Bogotá, Cali, Barranquilla, Girardot, Tunja, Cartagena y Armenia también ofrecen vacantes docentes con concursos públicos y registro en portales institucionales - crédito Luisa González/REUTERS

La mayoría de las instituciones solicita el registro en portales institucionales, la carga de hoja de vida, títulos y certificados laborales, y en algunos casos cartas de postulación o formatos adicionales. Las etapas suelen incluir verificación de requisitos mínimos, pruebas psicotécnicas, evaluación de hoja de vida, presentación de propuestas de investigación o clase demostrativa y entrevistas.

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¿Cómo postularse a las vacantes?

Revise las convocatorias activas: ingrese al portal web de la universidad de su interés y consulte el listado de vacantes. Prepare sus documentos: tenga lista su hoja de vida, títulos académicos, certificados de experiencia y demás formatos requeridos. Regístrese en la plataforma institucional: cree un usuario, diligencie el formulario y cargue los archivos solicitados. Esté atento a las fechas: cada convocatoria tiene cronogramas específicos para inscripción, pruebas y publicación de resultados. Solicite asesoría: si tiene dudas, las universidades suelen habilitar correos y líneas telefónicas de soporte para acompañar a los candidatos.