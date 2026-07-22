Colombia

Universidades en Colombia abren convocatorias para contratar docentes: así puede postularse a las vacantes

El inicio del segundo semestre académico coincide con centenares de oportunidades en instituciones públicas y privadas de varias regiones, con opciones de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra

Guardar
Google icon
Pintura en acuarela de una mujer con laptop y currículum, sentada. Al fondo, un tablero de empleo, edificios universitarios y la bandera de Colombia.
Las universidades públicas y privadas en Colombia mantienen abiertas convocatorias para cientos de vacantes docentes al inicio del segundo semestre académico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las universidades públicas y privadas en Colombia mantienen abiertas diversas convocatorias para vincular nuevos profesores en varias regiones del país, coincidiendo con el inicio del segundo semestre académico.

Aunque algunas instituciones ya comenzaron clases, aún hay plazo para postularse a cientos de vacantes docentes, tanto de tiempo completo como de medio tiempo u hora cátedra, en programas que abarcan desde ingenierías y ciencias de la salud hasta humanidades y artes.

Entre las instituciones con procesos activos destacan la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Universidad de Pamplona, además de opciones en universidades privadas y fundaciones universitarias en Bogotá, Cali, Barranquilla, Girardot, Tunja, Cartagena y otras ciudades. El proceso de selección, en la mayoría de los casos, se realiza bajo concurso público, garantizando transparencia, mérito y libre concurrencia.

PUBLICIDAD

Varios estudiantes sentados en pupitres con mochilas. Se ven sus torsos, brazos, manos, cuadernos y bolígrafos. Luz entra por ventanas laterales.
Las vacantes docentes en Colombia incluyen cargos de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra en áreas como ingenierías, salud, humanidades y artes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Universidad del Valle: convocatoria abierta hasta el 31 de julio

La Universidad del Valle, con sede principal en Cali, tiene abierta una convocatoria desde el 11 de junio, con cierre el 31 de julio. Se buscan profesionales con excelencia académica, investigativa y humana, comprometidos con la formación integral de los estudiantes y los procesos de docencia, investigación y extensión institucional.

Las vacantes abarcan las facultades de Artes Integradas, Ciencias de la Administración, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Económicas, Humanidades, Ingeniería, Psicología y Salud. Los aspirantes deben registrarse y cargar los documentos requeridos a través del portal oficial de la universidad. Para resolver dudas, pueden escribir al correo soporte.convocatorias@correounivalle.edu.co o llamar al teléfono (602) 3212100, extensión 2558.

PUBLICIDAD

El proceso valora la competencia técnica, la trayectoria profesional y la vocación docente. La universidad destaca la importancia de la meritocracia, la objetividad y la transparencia en la evaluación de los candidatos.

Universidad del Valle suspende actividades en la sede afectada tras los lamentables hechos - crédito Univalle / Sitio web
La Universidad del Valle tiene abierta su convocatoria docente hasta el 31 de julio para facultades como Ingeniería, Humanidades, Psicología y Salud - crédito Univalle / Sitio web

Universidad de Pamplona: 95 plazas de tiempo completo y 30 de medio tiempo

La Universidad de Pamplona (Norte de Santander) abrió su convocatoria el 9 de julio y la cerrará el 6 de agosto (el pago de inscripción vence el 4 de agosto). El concurso seleccionará 95 docentes de tiempo completo y 30 de medio tiempo para programas como Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria, Comunicación Social, Artes Visuales, Microbiología, Derecho, Filosofía, Música, Administración de Empresas y Contaduría, entre otros.

Para conocer los programas y postularse, los interesados deben consultar la página oficial de la universidad, donde están publicados los enlaces de inscripción y el listado de vacantes disponibles.

El proceso de admisión a universidades públicas en Colombia para 2026 ya inició con inscripciones abiertas en varias instituciones - crédito Universidad de Pamplona
La Universidad de Pamplona cerrará el 6 de agosto su convocatoria para 95 docentes de tiempo completo y 30 de medio tiempo en Norte de Santander - crédito Universidad de Pamplona

Universidad Industrial de Santander (UIS): convocatoria hasta el 30 de julio

La UIS busca 92 profesores de tiempo completo y 25 de medio tiempo en facultades como Ciencias, Ciencias Humanas, Ingenierías Fisicoquímicas, Ingenierías Fisicomecánicas y Salud, con vacantes en áreas como Biología, Física, Matemáticas, Derecho, Educación, Filosofía, Geología y Medicina. Nueve de estas plazas están reservadas para mujeres.

El concurso estará abierto hasta el 30 de julio. Los resultados de requisitos mínimos se publicarán el 21 de agosto y las pruebas psicotécnicas se llevarán a cabo entre el 4 y el 17 de septiembre. La evaluación de la hoja de vida, la sesión docente, la propuesta de investigación y la entrevista determinarán los resultados finales, que se publicarán el 20 de noviembre.

Los formularios y formatos requeridos, así como las etapas del concurso, se encuentran disponibles en la página web de la UIS. El proceso promueve la igualdad de género y la transparencia en la selección.

Las autoridades universitarias y la Fiscalía General han coordinado esfuerzos para determinar responsabilidades y promover estrategias orientadas a minimizar riesgos derivados del uso indebido de materiales químicos - crédito UIS
La Universidad Industrial de Santander abrió una convocatoria hasta el 30 de julio para 92 profesores de tiempo completo y 25 de medio tiempo, con nueve plazas reservadas para mujeres - crédito UIS

Otras oportunidades en el sector universitario

De acuerdo con el Observatorio de la Universidad Colombia, otras instituciones también mantienen vacantes activas, entre ellas:

  • Universidad Piloto de Colombia (Girardot): docente de ingeniería civil y contaduría pública.
  • Fundación Universitaria Sánitas (Bogotá): líder Institucional de Autoevaluación y gestor de posgrados.
  • Universidad de Manizales: docente de Talento Humano y Consultoría.
  • Fundación Universitaria Cafam (Unicafam): profesor de Regencia de Farmacia y Ciencia de Datos, tutor en segunda lengua.
  • Universidad La Gran Colombia (Bogotá): licenciados en Educación Infantil, Lingüística, Literatura, Lenguas Modernas.
  • Universidad Autónoma de Occidente (UAO) (Cali): profesores de carrera en todas las áreas.
  • Universidad de Boyacá (Tunja): servicio Social Obligatorio en Bacteriología y Laboratorio Clínico.
  • Universidad del Atlántico (Barranquilla): convocatoria docente medio tiempo.
  • Universidad Incca (Bogotá): docentes de Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Derecho y dirección de programas.
  • Universidad del Quindío (Armenia): concurso público de méritos para profesores tiempo completo.
  • Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá): director docente de Mercadeo y Publicidad.
  • Corporación Universitaria Rafael Núñez (Cartagena-Barranquilla): convocatoria para directores de programa.
Otras universidades en Bogotá, Cali, Barranquilla, Girardot, Tunja, Cartagena y Armenia también ofrecen vacantes docentes con concursos públicos y registro en portales institucionales - crédito Luisa González/REUTERS
Otras universidades en Bogotá, Cali, Barranquilla, Girardot, Tunja, Cartagena y Armenia también ofrecen vacantes docentes con concursos públicos y registro en portales institucionales - crédito Luisa González/REUTERS

La mayoría de las instituciones solicita el registro en portales institucionales, la carga de hoja de vida, títulos y certificados laborales, y en algunos casos cartas de postulación o formatos adicionales. Las etapas suelen incluir verificación de requisitos mínimos, pruebas psicotécnicas, evaluación de hoja de vida, presentación de propuestas de investigación o clase demostrativa y entrevistas.

¿Cómo postularse a las vacantes?

  1. Revise las convocatorias activas: ingrese al portal web de la universidad de su interés y consulte el listado de vacantes.
  2. Prepare sus documentos: tenga lista su hoja de vida, títulos académicos, certificados de experiencia y demás formatos requeridos.
  3. Regístrese en la plataforma institucional: cree un usuario, diligencie el formulario y cargue los archivos solicitados.
  4. Esté atento a las fechas: cada convocatoria tiene cronogramas específicos para inscripción, pruebas y publicación de resultados.
  5. Solicite asesoría: si tiene dudas, las universidades suelen habilitar correos y líneas telefónicas de soporte para acompañar a los candidatos.

Temas Relacionados

DocentesUniversidades en ColombiaVacantesColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

El ‘reality’ de cocina hace su regreso a la televisión colombiana el martes 21 de julio con 24 participantes que aspiran a llevarse el premio mayor de la octava temporada

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

Luis Díaz y su temporada de desgaste con el Bayern Múnich y la selección Colombia: este fue el total de partidos

La cifra lo consolida como uno de los protagonistas más constantes del año en el fútbol europeo, detrás de otra estrella del conjunto alemán

Luis Díaz y su temporada de desgaste con el Bayern Múnich y la selección Colombia: este fue el total de partidos

Tribunal multó al director de Defensa Jurídica de la Andje por aparentes maniobras dilatorias en el caso pasaportes: esto es lo que debe pagar

El fallo, celebrado por Nicolás Dupont, director de la Fundación Dilo Colombia y demandante en el proceso, reiteró que la recusación intentó reabrir debates ya resueltos y se sustentó en afirmaciones sin respaldo objetivo

Tribunal multó al director de Defensa Jurídica de la Andje por aparentes maniobras dilatorias en el caso pasaportes: esto es lo que debe pagar

Ángela Benedetti reveló que una amiga de Verónica Alcocer, hoy notaria en Bogotá, estaría llevando el divorcio con Gustavo Petro

La hermana del ministro del Interior se pronunció sobre la separación del mandatario tras conocerse la venta de su casa en Chía y cuestionó la participación de la abogada cercana a la familia en el proceso legal

Ángela Benedetti reveló que una amiga de Verónica Alcocer, hoy notaria en Bogotá, estaría llevando el divorcio con Gustavo Petro

Ariel Ávila aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella buscaría saltarse el Congreso: “Como cualquier dictadorzuelo”

El congresista y analista político se refirió a declaraciones que hizo Germán Calderón España, director designado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ariel Ávila aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella buscaría saltarse el Congreso: “Como cualquier dictadorzuelo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

La respuesta de Altafulla sobre el embarazo de Karina García se viralizó por un detalle: habló de paz y bendiciones

‘Terminator 2′ volverá a las salas de cine de Colombia para celebrar 35 años de su estreno: todos los detalles

Lina Tejeiro aclaró los rumores sobre su amistad con Greeicy Rendón en medio de su embarazo: esto dijo

Jimmy Butler, a ritmo de J Balvin, compartió su experiencia acompañando a la selección Colombia en el Mundial 2026

Deportes

James Rodríguez iguala el fracaso con Rayo Vallecano: estos fueron sus números con el Minnesota United

James Rodríguez iguala el fracaso con Rayo Vallecano: estos fueron sus números con el Minnesota United

Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay del 21 de julio

Luis Díaz y su temporada de desgaste con el Bayern Múnich y la selección Colombia: este fue el total de partidos

Lucas González analizó su primer partido como técnico de Atlético Nacional: reveló en cuáles posiciones faltan jugadores

Juan Carlos Osorio volvió a ‘darle palo’ a la selección Colombia por el Mundial 2026: “No se dio el siguiente escalón”