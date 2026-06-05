Estos son los detalles de la tensa reunión entre Gustavo Petro e Iván Cepeda tras los resultados de la primera vuelta presidencial: “Si usted renuncia, yo también”

Iván Cepeda pidió a Gustavo Petro que se apartara de banderas que, según El País, estaban dañando su campaña para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito Colprensa

Durante las sesiones de trabajo del 1 y 2 de junio de 2026, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, instó al presidente Gustavo Petro a abandonar ciertas posturas que, de acuerdo con El País de España, perjudicaban su avance hacia la segunda vuelta del 21 de junio.

Estos encuentros surgieron ante la necesidad del candidato oficialista de reconfigurar su plan estratégico para superar a Abelardo de la Espriella, aspirante por el partido Salvación Nacional, tras los resultados de la primera vuelta.

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La urgencia quedó expuesta en los resultados del domingo: Cepeda obtuvo 40,9% de los votos y De la Espriella llegó a 43,7%, con una ventaja de más de 650.000 votos.

Ese desenlace, descrito por el diario español como un revés inesperado para el oficialismo, abrió una autocrítica sobre la campaña, sus mensajes económicos y de seguridad y el peso político del presidente en la candidatura.

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La primera vuelta dejó a Iván Cepeda con 40,9% de los votos frente al 43,7% de Abelardo de la Espriella y obligó al oficialismo a rediseñar su estrategia - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Según el medio español, las conversaciones “no fueron fáciles” y estuvieron cerca de fracasar en el primer encuentro. El rumbo cambió cuando al presidente le presentaron un análisis electoral que mostraba que todavía había un número amplio de votantes por convencer y movilizar.

El punto más sensible de la discusión fue la propuesta de una asamblea constituyente. Según fuentes citadas por El País de España, Cepeda buscó que Petro dejara de insistir en esa iniciativa porque generaba desconfianza incluso entre aliados del Gobierno y complicaba la ampliación de apoyos hacia sectores de centroizquierda y votantes indecisos.

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Una fuente conocedora del encuentro le dijo al diario español que el presidente aceptó “a regañadientes” renunciar a esa insistencia.

Otra fuente ofreció una versión distinta al mismo medio: sostuvo que Petro llegó por su cuenta a la conclusión de que debía priorizar la victoria electoral y que entendía la constituyente como un instrumento para sacar adelante reformas, no como un objetivo en sí mismo.

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La ratificación tomó forma pública cuando el comité que impulsaba la iniciativa anunció que dejaba de continuar con ella. Ese movimiento buscó cambiar el panorama electoral a 17 días de la elección.

El propio Petro confirmó el repliegue. “La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones (...) no permite que el constituyente se convoque”, escribió en X. Más tarde, también expresó en esa red social: “Apoyo la determinación que el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado”.

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La propuesta había sido defendida por el mandatario durante meses como una vía para destrabar reformas sociales y económicas bloqueadas en el Congreso. Sus críticos sostenían que podía abrir la puerta a cambios orientados a permitir la reelección, mientras en el entorno de Cepeda se veía como una carga política que el candidato ya no podía asumir.

Juan Fernando Cristo sostuvo que en la campaña de Cepeda hubo consenso para promover un acuerdo nacional y no una constituyente - crédito @CristoBustos/X

Casualmente y luego de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda, el exministro del Interior y articulador de campaña de Cepeda, publicó un mensaje en su cuenta de X el miércoles 3 de junio, justo un día antes de que se conociera la noticia del desistimiento por parte del gobierno y de la campaña sobre la constituyente.

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Así mismo, explicó el viraje en otro mensaje publicado en X: “En la campaña y en la coalición de la Alianza por la Vida se generó un consenso de la inconveniencia que tenía esta mala idea de la constituyente en este momento, no solamente para la campaña, sino para el país y para el propio Gobierno”.

Por su parte en una conversación telefónica citada por El País de España añadió: “La posición de Iván Cepeda fue la misma durante toda la campaña, y así terminó por entenderlo y aceptarlo el presidente: promover un acuerdo nacional y no una constituyente“.

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El rediseño también apunta a la forma de hacer campaña. Según las fuentes citadas por el medio español, la nueva etapa dejará en segundo plano los discursos leídos y los actos multitudinarios para priorizar recorridos territoriales, visitas casa por casa y encuentros con pescadores y campesinos.

En esa estrategia, aliados como Ariel Ávila y Cristo buscarán votos fuera del núcleo duro del petrismo, mientras sectores más orgánicos de la izquierda intentarán activar a simpatizantes que no participaron en la primera vuelta. El congresista Gabriel Becerra dijo que existe un universo de militantes que no salió a votar.

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La apuesta incluye una ofensiva intensa en redes sociales y un foco territorial preciso. El equipo de Cepeda considera que su reserva decisiva está en zonas donde la abstención ronda el 60%, y cree que ese electorado puede responder mejor a un mensaje en el que Petro no sea el protagonista principal.

La campaña de Iván Cepeda busca despegarse de Gustavo Petro con tres movimientos: rechazar la constituyente, revisar la paz total y descartar la denuncia de fraude electoral - crédito AFP/Colprensa

Las diferencias entre ambos también habrían escalado a un punto más delicado. Según la información divulgada por Blu Radio, confirmadas por tres fuentes, Cepeda le advirtió a Petro que renunciaría a su aspiración presidencial si el mandatario dejaba la Casa de Nariño para involucrarse de lleno en la campaña. La frase atribuida al candidato fue directa: “Si usted renuncia, yo también”.

De acuerdo con la emisora, Petro evaluó la posibilidad de renunciar a la Presidencia para asumir un papel más activo en la contienda e incluso habría pedido un concepto jurídico sobre esa opción.

El medio citado también informó que la noche anterior a la decisión sobre la constituyente el mandatario se reunió con integrantes del comité promotor y dirigentes cercanos al Gobierno para abordar ese asunto.

Horas después, Armando Wouriyu, vocero del comité, anunció que el proceso de recolección de firmas ante la Registraduría se retiraba y que la organización pasaría a llamarse “Comité Promotor de la Alianza por la Vida, la Paz y las Reformas Sociales”.