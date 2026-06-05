Colombia

Corte Suprema absolvió a una pareja condenada por golpear a un británico en legítima defensa: el extranjero será investigado

El expediente recogió insultos con contenido sexual contra la mujer, el hombre y su hijo de ocho años, un contexto que el alto tribunal vinculó con discriminación y violencia psicológica en el caso

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Corte Suprema de Justicia condenó a tres magistrados de Tribunal de Villavicencio por corrupción - crédito Colprensa
La Corte Suprema de Justicia absolvió a Alejandro Sánchez Murillo y Sandra Milena Camacho por la agresión contra Nicholas Mark Alridge al concluir que actuaron en legítima defensa - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia absolvió a Alejandro Sánchez Murillo y Sandra Milena Camacho por la agresión física contra el ciudadano británico Nicholas Mark Alridge y concluyó, en una decisión del 20 de mayo, que actuaron en legítima defensa frente a una agresión verbal previa que calificó como un “fenómeno sistemático de discriminación y violencia”.

La pareja había sido condenada en primera instancia por un juzgado de Bogotá y esa decisión fue confirmada en 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá por el delito de lesiones personales, con una pena de dos meses de cárcel, después de hechos ocurridos en enero de 2018 en el conjunto residencial donde vivían.

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La Sala de Casación Penal sostuvo que en las decisiones anteriores hubo errores al desconocer la agresión previa, la necesidad de la defensa y la ausencia de provocación. El caso llegó a esa instancia por un recurso extraordinario presentado por la defensa de los procesados.

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