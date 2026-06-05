Colombia

Concejala de Bogotá Heidy Sánchez criticó a James Rodríguez por supuesto desplante a Antonella Petro, en la despedida de la selección Colombia: “Chillón en la cancha”

Heidy Sánchez, la cabildante de la Unión Patriótica (coalición del Pacto Histórico), le recordó al mediocampista de la Tricolor que también es padre

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En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

La polémica por el gesto durante el acto de despedida de la selección Colombia y entrega del pabellón nacional de James Rodríguez con Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, desató una ola de reacciones contra el futbolista, uno de los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras la negativa del mediocampista a tomarse una foto con Antonella, que sueña con ser futbolista profesional y lo tiene como uno de sus máximos referentes, la concejala de Bogotá Heidy Sánchez (Unión Patriótica, de la coalición del Pacto Histórico) expresó sus reparos en un video que difundió en redes sociales la noche del jueves 4 de junio, el mismo día del acto oficial en el aeropuerto militar de Catam.

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“Yo de fútbol no sé mucho, pero lo que sí sé es que en época de mundial todas y todos los colombianos anhelan que Colombia gane la Copa del Mundo. Pero lo de hoy fue sencillamente bochornoso”, inició la cabildante en una grabación en la que se despachó contra el ídolo y una de las figuras más representativas de la Tricolor.

La cabildante por Bogotá llamó "chillón" a la estrella de la Selección Colombia por cuenta de su comportamiento con la hija del jefe de Estado, Antonella Petro Alcocer - crédito @heidy_up/IG

Sánchez calificó el episodio como “una vergüenza, especialmente lo que hizo el señor James Rodríguez”.

La concejala comentó más adelante acerca de lo hecho por el deportista: “Fue absolutamente ofensivo lo que usted hizo con Antonella Petro, una joven que va al estadio desde muy pequeña, una joven que juega fútbol desde niña, una niña que lo vio con esos ojos de ilusión a su ídolo del fútbol pidiéndole una foto. Y usted lo que hizo fue hacerle un desplante, un desplante vergonzoso”.

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La cabildante no se quedó con nada guardado, y acto seguido le recordó al futbolista que también es padre, igual que el presidente Petro.

“Usted, señor James, quiero recordarle que usted también tiene una hija y estoy absolutamente segura de que usted no quisiera someterla a un desplante similar por parte de cualquier persona, independientemente del rango, el cargo que ocupe”, expresó Sánchez.

Sánchez calificó a Rodríguez de "chillón en la cancha" - crédito @heidy_up/IG
Sánchez calificó a Rodríguez de "chillón en la cancha" - crédito @heidy_up/IG

La despachada de la concejala fue más allá, debido a que aseguró sobre James Rodríguez: “Usted es una vergüenza, señor, vuelvo y se lo repito, vuelvo y lo digo, porque eso sí, tan machito para hacerle un desplante a una mujer, a una niña, a una joven, pero eso sí, tan chillón en la cancha.

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