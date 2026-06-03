Radamel Falcao y su esposa Lorelei Tarón lanzaron ‘El niño que quería ser futbolista’, el libro infantil basado en los primeros años del futbolista

El libro de 9 cuentos ilustrados representa la historia de Falcao García - crédito falcao - elninofutbolista / Instagram

El lanzamiento de El niño que quería ser futbolista representa un giro en la trayectoria de Radamel Falcao García y su esposa Lorelei Tarón, quienes han decidido unir sus talentos para crear un libro infantil de 9 cuentos que rescata los primeros sueños y desafíos del máximo goleador de la selección Colombia.

La presentación se realizó en Bogotá ante una audiencia y tuvo como eje transmitir esperanza a través de la lectura y acercar a los lectores a la faceta más íntima del futbolista.

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El libro, ilustrado a color y escrito en un lenguaje sencillo, contó cómo Falcao, de niño, jugaba descalzo en los potreros de Santa Marta, coleccionaba recortes de sus ídolos y le pedía a su padre que le narrara goles antes de dormir.

“Queríamos que los niños entendieran que los sueños no tienen talla ni apellido”, explicó Lorelei Tarón durante la presentación, enfatizando que buscó plasmar en las páginas “al Radamel que yo conocí: disciplinado, noble y con una fe enorme”.

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“Queríamos mostrar a Falcao real, al Falcao niño, al Falcao que sintió, al Falcao que luchó con todas estas emociones y que logró levantarse”, explicó Lorelei Tarón durante la presentación - crédito Lorelei Taron / Instagram

A diferencia de una biografía deportiva, la obra explora también las caídas, las mudanzas, las lesiones y los días difíciles que marcaron la infancia y juventud del “Tigre”. Según el propio Falcao, escribir junto a su esposa fue una experiencia nueva: “El esfuerzo y el trabajo terminan siendo de todo el grupo familiar”, sostuvo el delantero. El relato busca mostrar a los niños y familias que detrás de cada gol y cada trofeo existe un camino de sacrificio compartido.

La autora, quien es además cantante, fue la encargada de transformar en literatura las vivencias y recuerdos que Falcao le contaba en casa. El resultado es una historia cercana, sin tecnicismos, pensada para lectores de 6 a 12 años, pero también para padres que buscan compartir valores con sus hijos. “Queríamos mostrarle al niño de hoy que detrás de cada gol hay madrugadas, renuncias y mucha paciencia”, subrayó Falcao sobre el mensaje central de la obra.

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El proceso creativo y la voz de los protagonistas

Durante el evento, Falcao recordó una entrevista que le realizaron cuando tenía apenas 12 años, en la que manifestó su deseo de ser ejemplo para los niños y para el fútbol colombiano. En diálogo con el medio AS, el futbolista evocó ese momento: “Es verdad, hubiera dicho más cosas en esa entrevista, creo que cumplí todo lo que dije ahí, pero la verdad es que Dios ha sido muy bueno conmigo”.

El libro sale a la venta el 4 de junio en Colombia - crédito elninofutbolista / Instagram

Falcao también reconoció que el camino hacia el éxito estuvo marcado por dificultades y paciencia. “Todo llega en su momento y las cosas no fueron fáciles, pero eso hace que valores más todo lo que pasó”, reflexionó en la misma conversación.

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La obra aborda la emoción y la frustración que acompañan a quienes persiguen un objetivo. Falcao relató a AS: “Fallar un penalti o perder un título, no es el fin, siempre tenemos que darnos una oportunidad para crecer y mejorar y conseguir ese objetivo que no se consiguió”.

Sobre los altibajos del deporte y la vida, el delantero afirmó: “Hay momentos en donde todo fluye y las cosas se dan y hay momentos se ve todo cuesta arriba, yo lo he podido percibir durante varias etapas de mi carrera y lo relaciono mucho con el trato que Dios le da a las personas”.

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Es una colección de 9 cuentos ilustrados - crédito elninofutbolista / Instagram

Un proyecto familiar y una mirada íntima

Blu Radio recogió las impresiones de Lorelei Tarón, quien enfatizó que la colección El niño que quería ser futbolista no es una biografía ni un relato deportivo tradicional, sino una mirada al proceso emocional y humano tras la figura del ídolo colombiano.

“La verdad que cuando hicimos este libro, lo queríamos crear a un superhéroe perfecto, ¿no? Queríamos mostrar a Falcao real, al Falcao niño, al Falcao que sintió, al Falcao que luchó con todas estas emociones y que logró levantarse”, explicó la autora.

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La obra se detiene en temáticas como el miedo al fracaso, la disciplina, la perseverancia y la fe, buscando conectar con niños y padres a través de historias universales.

La artista Isabella Garman fue la encargada de las ilustraciones, aportando color y vida a las anécdotas del pequeño Radamel. “Me la estoy disfrutando al máximo, y es una historia muy bonita, la verdad. Todo traté de plasmarlo en todas las ilustraciones, y siento que es un libro que los niños van a amar, tanto como los niños como los padres, porque, de verdad, he dirigido, creo que, a los dos. Hay muchos consejos para padres”, confesó Garman.

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