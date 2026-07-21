Expresidente del Congreso criticó el voto conjunto del uribismo y el petrismo para que Honorio Henríquez liderara el Senado: “Era preferible perder con dignidad”

Ernesto Macías no vio con buenos ojos los votos del petrismo en la elección de Honorio Herríquez en la presidencia del Senado - crédito Colprensa

Honorio Henríquez obtuvo 56 votos en la plenaria del Senado de la República, durante la sesión de la noche del lunes 20 de julio de 2026, y con esa mayoría fue elegido presidente del Senado para el primer año de la transición de gobierno.

Tras su elección, el congresista del Centro Democrático Ernesto Macías, expresidente del Senado, cuestionó la alianza que impulsó a Henríquez y dijo que le sorprendió ver al Centro Democrático votando junto al petrismo.

Ernesto Macías calificó de positiva la decisión del Legislativo por el talante garantista del congresista del Centro Democrático - crédito @ernestomacias/X

“Jamás imaginé al Centro Democrático aliado con el petrismo. Era preferible perder con dignidad”, escribió en su cuenta de X.

A pesar de su desacuerdo por el voto conjunto del partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Pacto Histórico, señaló que la elección del nuevo presidente del Senado es positiva para el país por su enfoque orientado a ofrecer garantías a todos los legisladores.

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Incluso, dijo que en caso tal de que no prosperen los debates ni los planes del Centro Democrático en el Senado, el colectivo político debe de trabajar para que Daniel Briceño presida la Cámara de Representantes.

“Más allá de mis diferencias con el Centro Democrático, considero que ese partido merece presidir el Congreso. Además, el senador Honorio Henríquez ha dado muestras de su talante garantista. Y si el acuerdo en Senado no prospera, Daniel Briceño debería ser el presidente de la Cámara”.

Pacto Histórico exigió garantías para la oposición tras la elección de Honorio Henríquez - crédito @PactoCol/X

Cabe recordar que en un trino, el Pacto Histórico explicó que su decisión respondió a un rechazo a De la Espriella más no a un acercamiento con el Centro Democrático.

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“Que nadie se equivoque. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios ‘aliados’. Seguimos estando en las antípodas del pensamiento con Uribe y el Centro Democrático”, expuso la colectividad política.

Honorio Henríquez desestimó una alianza con el Pacto Histórico

Honorio Henríquez desestimó una alianza con el Pacto Histórico - Luisa Gonzalez/REUTERS - Prensa Senado

Sobre una posible alianza con el Pacto Histórico, Honorio Henríquez, congresista del Centro Democrático afirmó a Blu Radio que “no tenemos ningún acuerdo ni compromiso. El compromiso no es otro que el que nos unimos en torno a ese tema en medio de unas, diría yo, situaciones que nos llevaron a trabajar en ese sentido, cada uno independientemente”.

Y agregó: “Nosotros no hemos hecho compromisos. El compromiso que nosotros hicimos fue sencillo: vamos a respetar la independencia de poderes y la vamos a hacer respetar. Y eso fue lo que nos llevó a que votásemos por ellos, votasen por nosotros y nosotros por ellos, porque el segundo vicepresidente también se lo votamos, pero insisto, todos los partidos también votaron por el segundo vicepresidente.”

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En medio de la discusión interna sobre el manejo de la Corporación, el senador, que se enfrentó a la postulación de Alfredo Deluque impulsada por el presidente electo, defendió el peso parlamentario del Centro Democrático y recordó que es la bancada mayoritaria. “El Centro Democrático es el partido mayoritario, somos 17 senadores, no somos un obstáculo”, señaló.

Sobre la relación que tendrá con el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, Henríquez dijo que el punto de partida de esa explicación no estaba en su despacho. “Bueno, lo primero se lo tienen que preguntar a él”, sostuvo.

El abogado, oriundo de Santa Marta, Magdalena, insistió en el mismo diálogo en que intentó evitar que el pulso político llegara a un choque en el recinto. “Yo traté de evitarlo muchas veces. Les dije: ‘Hombre, por favor, no lleven al Gobierno a una situación de enfrentamiento en la plenaria del Senado’. Fue lo que ocurrió anoche”, relató.

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Henríquez afirmó que su intención es dar garantías a todos los bloques y definir el trámite de la agenda gubernamental en el terreno legislativo. “De nuestra parte estamos para construir en medio de las diferencias, darle garantías tanto a las bancadas que se declaren de Gobierno, a las independientes y a la de oposición”, dijo.

Al referirse al vínculo con el presidente Abelardo de la Espriella, señaló que su partido decidió respaldarlo desde el arranque. “Nosotros nos declaramos, fuimos el primer partido que se declaró de gobierno como un gesto de confianza, de cortesía con el presidente Abelardo”, afirmó.

En ese sentido, defendió que la presidencia del Senado debe recaer en la bancada mayoritaria de gobierno y lo enmarcó en una práctica parlamentaria. “La tradición en el Congreso de la República, el derecho consuetudinario, lo que expresa y ha expresado es la bancada mayoritaria de gobierno, en este caso el Centro Democrático, con diecisiete senadores, era la llamada a presidir”, sostuvo.

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