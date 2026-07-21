Colombia

Petro publica demanda que busca tumbar elección de Abelardo de la Espriella

El presidente compartió el documento de nulidad electoral presentado contra la resolución que declaró la elección presidencial de 2026

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Gustavo Petro - Consejo de Estado
Gustavo Petro - Consejo de Estado | crédito Reuters/Colprensa

El presidente Gustavo Petro publicó en la noche de este lunes la demanda de nulidad electoral con la que un grupo de ciudadanos busca tumbar la elección de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026.

El documento, de 61 páginas y fechado el 17 de julio de 2026, fue dirigido a la Sección Quinta del Consejo de Estado contra la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026. Esa resolución fue el acto mediante el cual el Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente la elección de De la Espriella y Restrepo.

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De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, Petro compartió el archivo a través de su cuenta de X y aseguró que el lenguaje técnico de la demanda será explicado en videos para acercar el contenido a la ciudadanía.

Aquí se encuentra la demanda de nulidad de la elección presidencial del 2026. Su lenguaje técnico será explicado en videos que traduzcan hacia la comunicación popular”, escribió el jefe de Estado.

El presidente compartió un pdf en donde se ve el documento dirigido al Consejo de Estado
El presidente compartió un pdf en donde se ve el documento dirigido al Consejo de Estado (Trino del presidente Petro)

Petro habla de “testigos digitales”

El presidente afirmó que la demanda fue presentada por más de 70.000 ciudadanos que se denominan “testigos digitales”. Según su versión, estas personas habrían revisado información disponible en internet y encontrado señales de presuntas irregularidades en el proceso electoral.

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Petro sostuvo que esos ciudadanos “lograron descubrir en las trazas dejadas por los metadatos de los documentos subidos a internet por el software de escrutinios electorales, la manipulación algorítmica que hubo del voto real de la ciudadanía colombiana”.

La afirmación del mandatario hace parte de la tesis que ha venido defendiendo sobre una supuesta alteración del resultado electoral. Sin embargo, el documento deberá ser estudiado por el Consejo de Estado, que será la instancia encargada de determinar si los argumentos tienen sustento jurídico suficiente para avanzar.

La publicación se produjo después de que Petro anunciara que presentaría el documento con las presuntas irregularidades que, según él y los demandantes, se habrían cometido durante el proceso electoral. El mensaje mantiene viva la tensión política alrededor de la elección presidencial, ya declarada por el Consejo Nacional Electoral.

Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa
Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa

La demanda busca anular la elección de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, pero su sola presentación no cambia el resultado ni suspende automáticamente los efectos de la declaratoria. Cualquier decisión dependerá del trámite judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa.

La tesis sobre los formularios E-14

Según el documento citado, el argumento central de los demandantes es que las autoridades electorales habrían reducido, sin justificación técnica y jurídica suficiente, varios mecanismos digitales usados para verificar los formularios E-14 publicados en 2026.

La demanda habla de mecanismos de autenticidad, integridad, identificación y trazabilidad digital. Los accionantes comparan el sistema utilizado en las elecciones de 2026 con el que se habría usado en los comicios de 2022 y sostienen que hubo una disminución en las garantías de verificación.

Un error en el diseño del formulario habría ocasionado un gran problema en los resultados del preconteo en las elecciones. Foto: Colprensa
Formularios E-14. Foto: Colprensa

De acuerdo con esa tesis, la modificación habría dificultado que ciudadanos, campañas y jueces pudieran establecer con precisión la correspondencia entre cada archivo digital, la mesa de votación, el acta física, las firmas de los jurados y los resultados divulgados.

El punto clave de la controversia está en la trazabilidad de los documentos electorales publicados. Para los demandantes, si no era posible verificar con suficiente claridad el origen y la correspondencia de cada formulario, se afectaba la posibilidad de auditar el resultado.

El caso abre un nuevo frente político y judicial después de la elección presidencial. Petro insiste en que el pueblo eligió a Iván Cepeda, mientras que el Consejo Nacional Electoral ya declaró la victoria de De la Espriella. Ahora, el debate pasará al Consejo de Estado, que deberá revisar la demanda y decidir si existen razones para estudiar de fondo la nulidad electoral solicitada.

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