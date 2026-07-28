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Miguel Polo Polo responsabilizó a Augusto Rodríguez, director de la UNP, por su integridad, tras quedarse sin esquema de seguridad

El excongresista, que ocupó una curul por las negritudes entre 2022 y 2026 y apoyó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, sostuvo que la decisión desconoció un nivel de riesgo calificado por las autoridades como extraordinario

Miguel Polo Polo - Augusto Rodríguez
El exrepresentante Miguel Polo Polo se despachó contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, por cuenta de la decisión de quitarle su esquema de protección - crédito Colprensa
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Con fuertes pullas al Gobierno saliente, el exrepresentante Miguel Polo Polo afirmó en la noche del lunes 27 de julio de 2026 que entregará el esquema de protección que le retiró la Unidad Nacional de Protección (UNP); no sin antes responsabilizar al presidente de la República, Gustavo Petro, y al director de la entidad, Augusto Rodríguez, por cualquier agresión contra su vida o su integridad.

Polo Polo sostuvo que la medida desconoce un nivel de riesgo que, según dijo, fue calificado por las autoridades como extraordinario y que no surgió por su paso por el Congreso, en el que estuvo en la vigencia 2022-2026 como uno de los congresistas que ocupó una de las dos curules por las negritudes. El joven político sucreño apoyó en las pasadas elecciones presidenciales al mandatario electo Abelardo de la Espriella.

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Miguel Polo Polo se pronunció tras quedarse sin esquema de seguridad de la UNP
En su perfil de X, el exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo se pronunció tras quedarse sin esquema de seguridad de la UNP - crédito @MiguelPoloP/X

“Si algo llega a ocurrir contra mi vida o mi integridad, los responsables políticos serán Gustavo Petro y el director de la UNP, Augusto Rodríguez”, afirmó Polo Polo en su mensaje, con el que activó sus señalamientos contra el jefe de Estado saliente y su funcionario, que le requirieron su esquema tras su salida de la corporación legislativa. Una publicación que causó reacciones a favor y en contra de sus reclamaciones.

En su argumentación, Polo Polo indicó que las amenazas en su contra ya dieron lugar a procesos penales con imputaciones en la Fiscalía General de la Nación y que, a la fecha, existen 17 denuncias en trámite. Con ello, buscó reforzar que su protección que, según su versión, responde a un historial previo de hostigamientos y no a una condición política coyuntural, pues además de salir del legislativo estará del lado del Gobierno.

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- crédito @miguelpolopolo/Instagram
Miguel Polo Polo no pudo revalidar su escaño en el Congreso, como representante de las negritudes - crédito @miguelpolopolo/Instagram

“Como ciudadano respetuoso de la ley, haré entrega del esquema de protección que me fue asignado por la UNP, como me lo acaba de solicitar dicha entidad”, reiteró Polo Polo. “Mi esquema no nació por ser congresista; fue asignado desde antes por las amenazas que enfrentaba”, señaló el excongresista, del que todavía no se tiene certeza de cuál será su devenir político tras no alcanzar un lugar en el Capitolio.

Polo Polo volvió a lanzar duras críticas al accionar de la UNP: este es su historial de señalamientos a la entidad

Durante su etapa como congresista de la República, Polo Polo cuestionó la gestión de la entidad por lo que consideró es su inoperancia y la politización en la asignación de protección y, en consecuencia, las fallas para garantizar la seguridad de sectores de oposición. En ese sentido, ha denunciado a Rodríguez de dilapidar recursos públicos y de mantener un manejo ineficiente del organismo, servil a intereses del Gobierno Petro.

En ese mismo frente, el exparlamentario relató presuntos episodios de corrupción vinculados al uso de vehículos oficiales para transportar drogas y a la entrega de esquemas estatales de seguridad a personas al margen de la ley; a la par de sus reclamos por demoras o fallas en la asignación de elementos de protección personal, como chalecos antibalas para congresistas, como en su momento lo hizo con Miguel Uribe Turbay.

Miguel Polo Polo y sus constantes críticas a Augusto Rodríguez
A través de sus redes sociales, el excongresista Miguel Polo Polo ha lanzado constantes críticas contra Augusto Rodríguez, exdirector de la UNP - crédito @MiguelPoloP/X

“Colombia no puede olvidar que Miguel Uribe pidió 25 veces que se le mejorara su situación de seguridad, su esquema de seguridad. Colombia no puede olvidar que una semana antes del atentado, Gustavo Petro estaba trinando en contra de él y de su familia”, dijo Polo Polo en un mensaje publicado el 13 de agosto de 2025, día en el que se llevaron a cabo las exequias del asesinado exsenador, que murió dos días antes.

En ese sentido, Rodríguez también ha respondido a los señalamientos del exrepresentante costeño y señaló, en declaraciones entregadas tras su comparecencia en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, cómo ha sido blanco de “un poco de mentiras” con las que pide su salida y “epítetos, injurias y agresiones de un tamaño enorme”, que han generado una “serie de reacciones de violencia y de amenazas”.

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