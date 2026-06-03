Day Vásquez quiere revelar información sobre la campaña Petro-Presidente de 2022: pedirá ser escuchada en la Comisión de Acusación

Day Vásquez aseguró que buscará ser escuchada en Estados Unidos, para revelar información sobre la campaña que llevó a la Presidencia a Gustavo Petro - crédito @dayvasquezc/Instagram

Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se pronunció luego de que la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes concluyera su investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia en 2022.

En la indagación preliminar se identificaron indicios sobre gastos que, al parecer, no fueron reportados debidamente por la campaña y anomalías en la destinación de recursos para testigos electorales. La corporación propuso cerrar el caso mediante una decisión inhibitoria, pero dos de los investigadores salvaron su voto, argumentando que hay elementos probatorios suficientes para llamar al jefe de Estado a indagatoria y para decretar la práctica de pruebas nuevas.

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La expareja del hijo del presidente reaccionó en su cuenta de X, en la que informó que recurrirá a la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara, a una de las altas cortes y a un organismo de control, con el fin de que se le permita rendir un testimonio. Aseguró que tiene información importante qué revelar en relación con la financiación de la campaña de Gustavo Petro.

“Le solicitaré a la a la comisión de acusaciones, Corte Suprema De Justicia, y Procuraduría que me escuchen para brindarles toda información sobre la campaña 2022″, escribió. Aseguró que también acudirá a Estados Unidos.

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