Centro Democrático negó haberle cerrado las puertas a la precandidatura Abelardo de la Espriella: “No se hace trampa”

El Centro Democrático alista todo para llevar a cabo su consulta interna del 2026 que determinará un candidato a la Presidencia - crédito Colprensa

El partido Centro Democrático, que ha mostrado mucha actividad en su red social X debido a la elección del presidente del Senado para el periodo 2026-2027, negó haber cerrado las puertas a la precandidatura de Abelardo de la Espriella, en respuesta al abogado y empresario Santiago Vélez.

Según la colectividad, cuando el presidente electo de Colombia solicitó ingresar al Centro Democrático y ser precandidato presidencial, no fue rechazado, sino que la lista de precandidatos ya estaba cerrada, de acuerdo con el partido.

“Cuando el doctor Abelardo de la Espriella, Presidente Electo, pidió entrar al partido y ser precandidato no es que se le rechazó como dice usted, doctor Santiago; sucedió que el partido ya había cerrado meses atrás el grupo de precandidatos (sic)“, explicó el partido.

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El Centro Democrático negó haber cerrado las puertas a la precandidatura de Abelardo de la Espriella, en respuesta al abogado y empresario Santiago Vélez - crédito Fernando Vergara/AP

El Centro Democrático insistió en que no se podía adicionar a Abelardo de la Espriella a la lista de precandidatos y recordó la situación del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras ser víctima de un atentado ocurrido en 2025 en Fontibón, Bogotá.

La colectividad señaló que todo se le explicó al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exsenador Juan Carlos Vélez.

“No se podía adicionar, y el doctor Miguel Uribe estaba entre la vida y la muerte. Eso se lo explicó el expresidente Álvaro Uribe con toda cordialidad y con todo respeto, como lo hizo también con el doctor Juan Carlos Vélez (sic)”, expresó el Centro Democrático.

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El partido explicó que Paloma Valencia fue la candidata durante el proceso electoral porque así lo determinaron los resultados del proceso interno. Además, defendió al expresidente Álvaro Uribe, asegurando que nunca ha participado en ninguna trampa durante su trayectoria política.

“Paloma Valencia fue la candidata porque así lo determinó el resultado de un proceso transparente del partido, cuyas reglas se dieron las mismas precandidatas. La trayectoria de Paloma tiene todos los méritos. En este partido no se hace trampa. Jamás el expresidente Álvaro Uribe ha hecho trampa en su vida política (sic)”, señaló la colectividad.

Centro Democrático defendió al expresidente Álvaro Uribe, asegurando que nunca ha participado en ninguna trampa durante su trayectoria política - crédito @CeDemocratico/X

Santiago Uribe, abogado y empresario, aseguró en una publicación en X que “la tercera vuelta es contra Uribe”. De acuerdo con el propio Uribe, desde el comienzo de la campaña, Abelardo De La Espriella optó por avanzar prescindiendo de su figura y respaldo, a pesar de las expectativas sobre una alianza directa.

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Según la publicación de Santiago Uribe, De La Espriella solicitó inicialmente un espacio dentro del proceso del Centro Democrático, pero la petición fue rechazada, lo que impulsó la creación del movimiento Firmes por la Patria y la recolección de firmas. Uribe afirmó que, tras la victoria de Paloma Valencia en la consulta, parecía que la candidatura uribista monopolizaría el voto de la derecha. No obstante, De La Espriella decidió enfrentar a Paloma Valencia, a quien consideraba su principal rival electoral, en lugar de centrarse en Iván Cepeda.

Uribe explicó que, en la segunda vuelta, se repitió el mismo patrón: todo indicaba que De La Espriella buscaría limar asperezas y formalizar una alianza con el expresidente, pero el acercamiento no se concretó. “Uribe terminó respaldándolo sin que De La Espriella hubiera ido a pedírselo”, escribió el abogado. Añadió que De La Espriella aceptó el apoyo, aunque dejó claro que esto no implicaba padrinazgo ni subordinación. Según Uribe, después de la victoria, el Centro Democrático se declaró partido de Gobierno, pero De La Espriella no otorgó cuotas ministeriales al partido.

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El texto expone que la confrontación se trasladó al Congreso. De acuerdo con la visión de Uribe, De La Espriella tuvo la opción de respaldar a Honorio Henríquez y evitar una disputa al inicio del Gobierno, pero optó por apoyar a Alfredo Deluque y buscar una mayoría sin los votos uribistas. “La disputa ya no es solamente por una dignidad parlamentaria, sino por quién fija las condiciones dentro de la derecha”, señaló Uribe en su publicación.

Santiago Vélez Según la publicación de Santiago Uribe, De La Espriella solicitó inicialmente un espacio dentro del proceso del Centro Democrático, pero la petición fue rechazada, lo que impulsó la creación del movimiento Firmes por la Patria y la recolección de firmas - crédito @SantiagoVelezP/X

Uribe precisó que esto no implica un rechazo a los votos del Centro Democrático. El partido anunció que respaldará al Gobierno en los temas donde haya coincidencia programática, lo que permitiría a De La Espriella recibir ese apoyo sin ceder en materia de subordinación política. Según la declaración, lo que busca evitar es que la bancada uribista ejerza un derecho de veto sobre la gestión gubernamental.

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En medio de la disputa en el Congreso, De La Espriella nombró a Paola Holguín como ministra de Cultura. Uribe sostiene que, si la prioridad hubiera sido apaciguar a Uribe, ese ministerio se habría utilizado para negociar con el partido. En cambio, la decisión se interpretó como una apuesta por premiar a una exdirigente que decidió respaldarlo, sin ofrecerle una cuota al partido.

Santiago Uribe sostiene que la creación del Partido Defensores de la Patria revela el objetivo de fondo: transformar el capital político de De La Espriella en un partido propio, con financiación, presencia regional y bancada, ocupando el espacio que durante dos décadas tuvo el Centro Democrático.

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