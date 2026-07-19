Colombia

Centro Democrático negó haberle cerrado las puertas a la precandidatura Abelardo de la Espriella: “No se hace trampa”

La colectividad explicó por qué no permitió el ingreso del presidente electo al partido y defendió al expresidente Álvaro Uribe, al asegurar que nunca ha “hecho trampa” durante su trayectoria política

Guardar
Google icon
El Centro Democrático alista todo para llevar a cabo su consulta interna del 2026 que determinará un candidato a la Presidencia - crédito Colprensa
El Centro Democrático alista todo para llevar a cabo su consulta interna del 2026 que determinará un candidato a la Presidencia - crédito Colprensa

El partido Centro Democrático, que ha mostrado mucha actividad en su red social X debido a la elección del presidente del Senado para el periodo 2026-2027, negó haber cerrado las puertas a la precandidatura de Abelardo de la Espriella, en respuesta al abogado y empresario Santiago Vélez.

Según la colectividad, cuando el presidente electo de Colombia solicitó ingresar al Centro Democrático y ser precandidato presidencial, no fue rechazado, sino que la lista de precandidatos ya estaba cerrada, de acuerdo con el partido.

“Cuando el doctor Abelardo de la Espriella, Presidente Electo, pidió entrar al partido y ser precandidato no es que se le rechazó como dice usted, doctor Santiago; sucedió que el partido ya había cerrado meses atrás el grupo de precandidatos (sic)“, explicó el partido.

PUBLICIDAD

El Centro Democrático negó haber cerrado las puertas a la precandidatura de Abelardo de la Espriella, en respuesta al abogado y empresario Santiago Vélez - crédito Fernando Vergara/AP
El Centro Democrático negó haber cerrado las puertas a la precandidatura de Abelardo de la Espriella, en respuesta al abogado y empresario Santiago Vélez - crédito Fernando Vergara/AP

El Centro Democrático insistió en que no se podía adicionar a Abelardo de la Espriella a la lista de precandidatos y recordó la situación del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras ser víctima de un atentado ocurrido en 2025 en Fontibón, Bogotá.

La colectividad señaló que todo se le explicó al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exsenador Juan Carlos Vélez.

“No se podía adicionar, y el doctor Miguel Uribe estaba entre la vida y la muerte. Eso se lo explicó el expresidente Álvaro Uribe con toda cordialidad y con todo respeto, como lo hizo también con el doctor Juan Carlos Vélez (sic)”, expresó el Centro Democrático.

PUBLICIDAD

El partido explicó que Paloma Valencia fue la candidata durante el proceso electoral porque así lo determinaron los resultados del proceso interno. Además, defendió al expresidente Álvaro Uribe, asegurando que nunca ha participado en ninguna trampa durante su trayectoria política.

“Paloma Valencia fue la candidata porque así lo determinó el resultado de un proceso transparente del partido, cuyas reglas se dieron las mismas precandidatas. La trayectoria de Paloma tiene todos los méritos. En este partido no se hace trampa. Jamás el expresidente Álvaro Uribe ha hecho trampa en su vida política (sic)”, señaló la colectividad.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático defendió al expresidente Álvaro Uribe, asegurando que nunca ha participado en ninguna trampa durante su trayectoria política - crédito @CeDemocratico/X

Santiago Uribe, abogado y empresario, aseguró en una publicación en X que “la tercera vuelta es contra Uribe”. De acuerdo con el propio Uribe, desde el comienzo de la campaña, Abelardo De La Espriella optó por avanzar prescindiendo de su figura y respaldo, a pesar de las expectativas sobre una alianza directa.

Según la publicación de Santiago Uribe, De La Espriella solicitó inicialmente un espacio dentro del proceso del Centro Democrático, pero la petición fue rechazada, lo que impulsó la creación del movimiento Firmes por la Patria y la recolección de firmas. Uribe afirmó que, tras la victoria de Paloma Valencia en la consulta, parecía que la candidatura uribista monopolizaría el voto de la derecha. No obstante, De La Espriella decidió enfrentar a Paloma Valencia, a quien consideraba su principal rival electoral, en lugar de centrarse en Iván Cepeda.

Uribe explicó que, en la segunda vuelta, se repitió el mismo patrón: todo indicaba que De La Espriella buscaría limar asperezas y formalizar una alianza con el expresidente, pero el acercamiento no se concretó. “Uribe terminó respaldándolo sin que De La Espriella hubiera ido a pedírselo”, escribió el abogado. Añadió que De La Espriella aceptó el apoyo, aunque dejó claro que esto no implicaba padrinazgo ni subordinación. Según Uribe, después de la victoria, el Centro Democrático se declaró partido de Gobierno, pero De La Espriella no otorgó cuotas ministeriales al partido.

El texto expone que la confrontación se trasladó al Congreso. De acuerdo con la visión de Uribe, De La Espriella tuvo la opción de respaldar a Honorio Henríquez y evitar una disputa al inicio del Gobierno, pero optó por apoyar a Alfredo Deluque y buscar una mayoría sin los votos uribistas. “La disputa ya no es solamente por una dignidad parlamentaria, sino por quién fija las condiciones dentro de la derecha”, señaló Uribe en su publicación.

Santiago Vélez - crédito @SantiagoVelezP/X
Santiago Vélez Según la publicación de Santiago Uribe, De La Espriella solicitó inicialmente un espacio dentro del proceso del Centro Democrático, pero la petición fue rechazada, lo que impulsó la creación del movimiento Firmes por la Patria y la recolección de firmas - crédito @SantiagoVelezP/X

Uribe precisó que esto no implica un rechazo a los votos del Centro Democrático. El partido anunció que respaldará al Gobierno en los temas donde haya coincidencia programática, lo que permitiría a De La Espriella recibir ese apoyo sin ceder en materia de subordinación política. Según la declaración, lo que busca evitar es que la bancada uribista ejerza un derecho de veto sobre la gestión gubernamental.

En medio de la disputa en el Congreso, De La Espriella nombró a Paola Holguín como ministra de Cultura. Uribe sostiene que, si la prioridad hubiera sido apaciguar a Uribe, ese ministerio se habría utilizado para negociar con el partido. En cambio, la decisión se interpretó como una apuesta por premiar a una exdirigente que decidió respaldarlo, sin ofrecerle una cuota al partido.

Santiago Uribe sostiene que la creación del Partido Defensores de la Patria revela el objetivo de fondo: transformar el capital político de De La Espriella en un partido propio, con financiación, presencia regional y bancada, ocupando el espacio que durante dos décadas tuvo el Centro Democrático.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoAbelardo de la EspriellaPaloma ValenciaÁlvaro UribeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: siga aquí a Egan Bernal y Einer Rubio se meten en la fuga para aspirar a la victoria de etapa

En el último día de la segunda semana del Tour, los ciclistas tendrán que afrontar cuatro puertos de montaña, entre ellos el Plateau de Solaison, puerto fuera de categoría en donde estará ubicada la meta

EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: siga aquí a Egan Bernal y Einer Rubio se meten en la fuga para aspirar a la victoria de etapa

Tras su llegada a Colombia, Beto Coral asegura que renunció a su solicitud de asilo político en Estados Unidos y pidió la salida de su familia: “Corren peligro”

En sus redes sociales, el activista colombiano indicó que desistió del trámite luego de 11 años con “estatus legal” en ese país y dijo que buscará sacar a su familia por seguridad

Tras su llegada a Colombia, Beto Coral asegura que renunció a su solicitud de asilo político en Estados Unidos y pidió la salida de su familia: “Corren peligro”

Tomás Uribe Moreno cuestionó apoyos políticos a Alfredo Deluque por afinidades personales en el Congreso: “Sentido común”

El empresario señaló la urgencia de afrontar problemas históricos y advirtió sobre el riesgo de que se prioricen intereses en la definición del nuevo presidente del Senado

Tomás Uribe Moreno cuestionó apoyos políticos a Alfredo Deluque por afinidades personales en el Congreso: “Sentido común”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

El segundo semestre de la primera división del fútbol colombiano iniciará el 24 de julio, pero el periodo de fichajes se extenderá un par de semanas después del inicio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

Desde la Alcaldía de Medellín cuestionaron la ‘alegría’ de Daniel Quintero por caso Aguas Vivas: “No es acabar el proceso, ni declarar inocente”

La decisión del Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia dejó sin efecto los señalamientos por peculado y prevaricato, y ordenó al ente acusador ajustar errores que afectaron garantías procesales

Desde la Alcaldía de Medellín cuestionaron la ‘alegría’ de Daniel Quintero por caso Aguas Vivas: “No es acabar el proceso, ni declarar inocente”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri por el final de su relación con Juan Daniel Sepúlveda: “No muestre a su pareja”

Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri por el final de su relación con Juan Daniel Sepúlveda: “No muestre a su pareja”

Esperanza Gómez reveló con qué mujer de la farándula colombiana tendría intimidad: “Es la única”

Por qué ‘La Odisea’ no puede verse en Colombia como Christopher Nolan la imaginó

Jorge Iván ‘El Churo’ Díaz se pronunció ante la inminete imputación de cargos en su contra: “Aquí el delincuente es otro”

Andrea Noceti reveló que ella y Johana Bahamón salieron con los mismos hombres: “A ella le resbalaba”

Deportes

EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: Einer Rubio va por la victoria de etapa; Egan Bernal sufrió en el puerto de primera categoría

EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: Einer Rubio va por la victoria de etapa; Egan Bernal sufrió en el puerto de primera categoría

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: hora y dónde ver hoy, 19 de julio, en Colombia el partido por el título

Millonarios cayó ante Colo-Colo en la celebración de sus 80 años en El Campín

Colombianos rompieron el récord Guinness del partido de fútbol más alto del mundo, fue a 196 metros del suelo