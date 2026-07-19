Seguidores de Abelardo de la Espriella le contestaron a María José Pizarro por cuestionar sede del nuevo gobierno en Barranquilla

Rifirrafe entre seguidores de Abelardo de la Espriella y María José Pizarro - crédito @PizarroMariaJo/X - @AbelardoPTE/X

La ciudad de Barranquilla se prepara para recibir la primera sede de operaciones presidenciales fuera de Bogotá, una apuesta que transforma la dinámica institucional de Colombia.

El gobernador Eduardo Verano encabezó una revisión detallada en la Segunda Brigada del Ejército Nacional, donde, junto a ingenieros, arquitectos y asesores técnicos, verificó el progreso de las instalaciones que próximamente alojarán al mandatario electo Abelardo de la Espriella.

La decisión de ubicar este complejo en un entorno militar responde a prioridades en materia de seguridad, logística y conectividad. El proyecto contempla sistemas de comunicación encriptados, accesos ágiles y mecanismos de protección para todo el equipo presidencial.

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Según Verano, la meta es que el espacio cuente con tecnología avanzada, garantizando eficiencia y confidencialidad en la gestión pública.

Rifirrafe entre seguidores de Abelardo de la Espriella y María José Pizarro - crédito @PizarroMariaJo/X - @AbelardoPTE/X

La Gobernación del Atlántico asumió el compromiso de respaldar todos los requerimientos logísticos y presupuestales necesarios para que la nueva sede ofrezca condiciones óptimas de trabajo desde el arranque del nuevo mandato.

“No vamos a escatimar recursos para dotar estas oficinas con los más altos estándares”, aseguró el gobernador, al destacar que la iniciativa elevará el perfil de Barranquilla en el escenario nacional e internacional.

Con esta obra, el Atlántico busca posicionarse como epicentro de decisiones estratégicas para Colombia, rompiendo el esquema de centralismo y promoviendo un modelo más equitativo de gobernanza. El avance de este proyecto es visto como un paso fundamental para fortalecer la presencia estatal en la región Caribe y consolidar su papel en la agenda pública nacional.

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Tras lo anterior, María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, cuestionó el inicio de las obras para la nueva sede presidencial en Barranquilla.

Pizarro criticó el proceso de adecuación dentro de una zona militar, señalando contradicciones respecto a la promesa oficialista de austeridad.

María José Pizarro cuestionó obras de la nueva sede presidencial en Barranquilla y critica promesas de austeridad - crédito @PizarroMariaJo/X

“De la Espriella no se ha posesionado y ya está adecuando una sede presidencial en Barranquilla, dentro de un complejo militar. El gobierno de la austeridad es una falacia en la que creyeron millones de compatriotas”, expresó la excongresista a través de su cuenta oficial de X.

La líder opositora lanzó varias preguntas sobre la legalidad y el costo de la iniciativa, además de advertir sobre posibles riesgos para la institucionalidad democrática.

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“¿Con qué autorización se avanza si ni siquiera se ha posesionado? ¿Cuánto le cuesta este capricho al país? ¿Está subordinando el poder civil al militar?”, interrogó Pizarro, sugiriendo que la decisión podría implicar una confusión de roles entre las autoridades civiles y la estructura castrense.

La respuesta de parte de seguidores de Abelardo de la Espriella no se hizo esperar, defendiendo la medida y desestimando las críticas formuladas desde sectores alternativos.

“Como les duele que alguien sí gobierne para el pueblo y desde el pueblo”, replicaron desde la cuenta De la Espriella Presidente, quienes atribuyeron la controversia a temores sobre el éxito de su gestión.

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De La Espriella Presidente respondió a críticas y defendió sede presidencial en Barranquilla - crédito @AbelardoPTE/X

“Están asustados porque Abelardo va a hacer lo que Petro no hizo y va a terminar con una aprobación altísima”, añadió el presidente electo, marcando distancia con su antecesor y sugiriendo que la oposición prioriza intereses personales por encima del bienestar nacional.

“A ustedes no les preocupa el país, les preocupa su popularidad para hacerse elegir, y la van a perder”, sentenció el mandatario entrante.

Por último, la representante electa del Pacto Histórico Mafe Carrascal planteó inquietudes respecto al gasto público implicado en los frecuentes desplazamientos del gabinete presidencial hacia Barranquilla.

A través de su cuenta oficial, Carrascal cuestionó la sostenibilidad financiera de esta dinámica gubernamental. “¿Cuánto nos va a costar que todo el gabinete se esté trasladando a Barranquilla todas las semanas, @ABDELAESPRIELLA?” escribió la legisladora, señalando posibles repercusiones para el presupuesto nacional.

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La representante enfatizó la importancia de la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos estatales, especialmente en un contexto donde el Ejecutivo promueve medidas de austeridad y optimización.

El comentario sumó presión sobre el presidente electo, quien ha impulsado la descentralización administrativa con la instalación de una nueva sede oficial en la capital del Atlántico.