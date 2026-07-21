Carlos Caicedo respondió a la denuncia por presunto abuso sexual de una menor de edad: dijo que se trata de una “persecución sistemática” en su contra

Caicedo aseguró que no conoce el contenido de la denuncia, que no ha sido notificado por las autoridades y sostuvo que el caso constituye un intento de "condena mediática" antes de ejercer su derecho a la defensa -crédito Carlos Ortega/EFE

El exgobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar se pronunció este 20 de julio mediante un comunicado público para responder a la denuncia por presunto abuso sexual de una menor de edad, caso que fue dado a conocer inicialmente por la revista Semana.

En el documento, Caicedo negó las acusaciones, sostuvo que no conoce el contenido de las denuncias y afirmó que hasta el momento no ha sido notificado de ninguna actuación judicial. Asimismo, cuestionó el manejo mediático del caso y señaló que ejercerá su defensa por las vías legales.

A las declaraciones del exgobernador, el abogado Julián Quintana, representante de la madre de la menor aseguró que la Fiscalía ya posee elementos de prueba dentro de la investigación.

PUBLICIDAD

Caicedo habló de una “persecución” de la que se defenderá

En su comunicado, el exmandatario afirmó que la denuncia hace parte de una "persecución sistemática" que, según dijo, ha enfrentado durante más de dos décadas mediante denuncias falsas y campañas de desprestigio - crédito Colprensa

En el comunicado fechado en Santa Marta, el exgobernador manifestó: “Esta nueva endilgación carece de sustento y constituye un nuevo intento de condena mediática. No conozco el contenido de las supuestas denuncias, no he sido notificado de actuación alguna y, en consecuencia, rechazo de manera categórica cualquier imputación que se pretenda hacer en mi contra. Nadie puede ser condenado en los medios de comunicación antes de ejercer plenamente su derecho de defensa”.

Caicedo también dirigió sus cuestionamientos contra el abogado Julián Quintana, a quien señaló de haber promovido actuaciones judiciales en su contra en otras oportunidades.

En ese sentido afirmó: “No es una coincidencia que el abogado Julian Quintana Torres, aparezca nuevamente detrás de esta ofensiva judicial y mediática. Se trata del mismo abogado que ha promovido actuaciones en mi contra en el pasado y que hoy mantiene vínculos contractuales con la Alcaldía de Santa Marta, mientras el alcalde ha expresado públicamente su interés en impulsar procesos judiciales en mi contra. Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si existe una estrategia coordinada para desacreditarme y afectar mis derechos".

PUBLICIDAD

El exgobernador también cuestionó al abogado Julián Quintana, representante de la madre y la menor, al señalar que existiría una estrategia coordinada para desacreditarlo e impulsar procesos judiciales en su contra - crédito @carlosecaicedo/X

El exgobernador añadió que considera que el caso hace parte de una persecución en su contra que, según indicó, se ha prolongado durante más de veinte años. “Esta nueva acusación hace parte de una persecución sistemática que he padecido durante más de dos décadas. He enfrentado centenares de denuncias falsas, privación por años de la libertad, procesos en los que he demostrado mi inocencia y decisiones judiciales que me han dado la razón”.

Finalmente, reiteró que acudirá a las instituciones para ejercer su defensa y expresó: “Confío en la justicia, en el debido proceso y en que la verdad volverá a imponerse sobre la mentira o los montajes judiciales que buscan manchar nuevamente mi imagen. Defenderé mi honra, mi presunción de inocencia y mis derechos por las vías legales”.

PUBLICIDAD

Abogado Quintana respondió con evidencias

El abogado Julián Quintana divulgó imágenes de mensajes que atribuye al exgobernador - crédito @julianquintanat/X

Tras la publicación del comunicado, el abogado Julián Quintana respondió a través de sus redes sociales y rechazó los señalamientos realizados por el exgobernador. En su mensaje escribió: “Señor Carlos Caicedo acá le dejo una de las tantas evidencias que ya tiene la Fiscalia. Lo que usted le escribía a la madre de la menor. Enviando mensajes en fotos momentáneas para que se borraran, los tenemos todos ¿Seguimos?”

Junto con esa publicación, el abogado compartió dos imágenes en las que, según afirmó, aparecen mensajes enviados desde un número que correspondería a Carlos Caicedo a la madre de la menor. En uno de los mensajes visibles se lee: “No sabia que era tan hermética, si se lo hubiera metido no lo contaba”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la denuncia revelada por Semana, los hechos habrían sucedido el 17 de julio de 2023 en un apartamento de Santa Marta. La madre de una niña que entonces tenía ocho años aseguró que sostuvo varios encuentros con Caicedo cuando este ejercía como gobernador del Magdalena y que, según su versión, el exmandatario insistía en que asistiera acompañada de la menor.

Entre el material publicado por Quintana aparece un mensaje que, según él, fue enviado por Caicedo a la madre de la menor - crédito @julianquintanat/X

La denunciante afirmó que durante una reunión el entonces gobernador le pidió permanecer en otra habitación mientras conversaba a solas con la niña. De acuerdo con su relato, al salir encontró a su hija con la ropa desarreglada y al entonces funcionario en una situación que calificó como comprometida, circunstancia que despertó sus sospechas sobre un posible abuso.

PUBLICIDAD

La denuncia también sostiene que posteriormente se habría producido una discusión durante la cual, presuntamente, Caicedo lanzó amenazas contra la mujer. Además, señala que ella y su hija habrían sido objeto de intimidaciones y presiones que las obligaron a modificar sus rutinas y desplazarse por razones de seguridad.

Asimismo, la mujer aseguró ante las autoridades que su hija le habría mencionado la posible existencia de otras menores que, presuntamente, habrían tenido contacto con el exgobernador en circunstancias similares, afirmaciones que igualmente formarían parte del material que analiza la Fiscalía.