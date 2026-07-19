Deportivo Pereira seguirá sin poder jugar en su ciudad: la grama y la silletería del estadio no estarán listas

Mauricio Vidal hizo un video explicando las irregularidades en la remodelación del estadio Hernán Ramírez Villegas - crédito X/@MaoVidalGarcia

Dos periodistas pereirano en X cuestionaron una nueva prórroga y una adición presupuestal en las obras del estadio Hernán Ramírez Villegas, en Pereira, y advirtieron que “no va a estar ni la silletería” ni la cancha lista en la fecha que se había dado por hecha entre hinchas y dirigentes.

Las publicaciones, difundidas por @MaoVidalGarcia y @Steven_Cardenas, señalan que el contrato del escenario tuvo una tercera prórroga y una adición de casi 11.000 millones. Uno de los mensajes cita un documento oficial para sostener que “las condiciones encontradas en el campo de juego” obligaron a ajustar estudios y diseños, porque la información previa no correspondía a la situación real del estadio.

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Según los autores de los mensajes, la extensión del contrato iría hasta el 20 de agosto y comprometería la entrega de varios componentes del proyecto. Entre ellos mencionan la silletería, la gramilla, la iluminación, la pantalla y la certificación de la pista, con plazos que, según esa lectura, se moverían más allá del 31 de julio e incluso hasta septiembre o diciembre en algunos frentes.

El estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira ha sido casa de distintos equipos del FPC - crédito Colo Colo

Uno de los puntos centrales del reclamo es el costo total de la intervención. En X, @Steven_Cardenas afirmó que el estadio “valdrá sin silletería 34 mil millones” y que, si se suma un contrato adicional para ese componente, el valor rondaría los 40 mil millones. También atribuyó el aumento a “un error de planeación del contrato”.

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La diferencia con la versión oficial de la Alcaldía

El cruce se da después de que el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, afirmó ante Caracol Radio que las obras del estadio se entregarían en julio y que el Deportivo Pereira podría jugar en la ciudad en el segundo semestre del año. En esa declaración, el mandatario sostuvo que el cronograma se había ajustado tras una adición de dos meses frente a la fecha inicial y defendió que la obra avanzaba conforme a lo previsto por el contratista.

Deportivo Pereira se tuvo que trasladar a Yopal en el primer semestre de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La administración municipal también había informado que el proyecto ya superaba el 60% de avance. En un comunicado, la Alcaldía de Pereira reportó un 63% y detalló trabajos en drenaje, pista de atletismo y sistema hidráulico. Ese parte oficial contrasta con la lectura de los documentos que hicieron los usuarios en X, quienes sostienen que varios elementos no estarán listos dentro del plazo que se había establecido en el debate público.

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La controversia no gira solo sobre la fecha de entrega, sino sobre el alcance real de las obras y el costo final del proyecto. Mientras la versión oficial habló de modernización del campo, la pista, las luminarias, las pantallas, el sonido y la silletería, las publicaciones en X sostienen que algunos de esos componentes no quedaron cubiertos como se esperaba o requerirán nuevos ajustes contractuales.

En ese escenario, las críticas apuntan a la planeación del proyecto y a las consecuencias para el club y la ciudad. Los mensajes vinculan el retraso con la imposibilidad de contar plenamente con el estadio en las fechas previstas y con un mayor gasto público para completar una intervención que ya acumula varios cambios en tiempo y presupuesto.

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Dónde jugará Deportivo Pereira en la Liga BetPlay Dimayor II-2026

El estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, Casanare tuvo que subsanar una serie de solicitudes radicadas por el Ministerio del Interior y la Unidad para la Gestión del Riesgo - crédito Deportivo Pereira

Deportivo Pereira debutará como visitante en el segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2026 contra Llaneros FC en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de la ciudad de Villavicencio, el 24 de junio a las 6:10 p. m.

Su debut como local será hasta el miércoles 5 de agosto ante Independiente Santa Fe. El duelo está programado para jugarse en el estadio Hernán Ramírez Villegas a las 6:25 p. m., sin embargo ante la imposibilidad de usar el escenario, el duelo podría reprogramarse en el estadio Santiago de las Atalayas en la ciudad de Yopal, el cual acogió los partidos del Matecaña durante el primer semestre

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