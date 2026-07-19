Deportes

Colombia brilló en el Mundial Juvenil de Ultimate: así quedaron sus tres selecciones entre las mejores del mundo

Las selecciones open, femenina y mixta consolidaron a Colombia entre las principales potencias juveniles del ultimate tras finalizar el Mundial dentro del Top 10

Guardar
Google icon

La Selección de Canadá se coronó campeona del Open Ultimate 2026 - crédito @worldflyingdisc/Instagram

Competir en un Campeonato Mundial siempre supone una prueba de alto nivel, pero hacerlo con tres selecciones nacionales y cerrar el torneo con todas ellas dentro del grupo de las diez mejores del mundo es una muestra del crecimiento que ha alcanzado Colombia en el ultimate.

Ese fue el balance que dejó la participación nacional en el WFDF World Junior Ultimate Championships 2026, disputado en Logroño, España, donde los equipos open, femenino y mixto protagonizaron una destacada actuación frente a las principales potencias internacionales.

El campeonato reunió a las mejores promesas del ultimate en las categorías open, femenina y mixta. Durante una semana de competencia, Colombia enfrentó a selecciones tradicionales como Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, confirmando que el país ya forma parte del grupo de naciones protagonistas de este deporte.

PUBLICIDAD

Colombia cerró el WFDF World Junior Ultimate Championships 2026 con sus tres selecciones nacionales entre las diez mejores del planeta - crédito @worldfliyndisng
Colombia cerró el WFDF World Junior Ultimate Championships 2026 con sus tres selecciones nacionales entre las diez mejores del planeta - crédito @worldfliyndisng

Tres selecciones competitivas desde el inicio

La participación colombiana comenzó con resultados mixtos. El equipo open abrió el campeonato con una victoria 13-1 sobre Irlanda, mientras que la selección femenina cayó 11-7 frente a República Checa y el combinado mixto debutó con una derrota por 13-4 ante Canadá.

Con el paso de las jornadas llegaron las respuestas. El equipo open superó con autoridad a España (13-3), además de imponerse posteriormente a Israel (12-10) y Gran Bretaña (13-10), resultados que le permitieron mantenerse en la pelea frente a rivales de gran nivel. Aunque también registró derrotas ante Francia, Alemania, Italia, Bélgica e Israel en la fase definitiva, el conjunto colombiano terminó ubicado en la décima posición del campeonato, consolidándose entre las mejores selecciones juveniles del planeta.

PUBLICIDAD

El equipo mixto de Colombia fue octavo del mundo, mientras que los equipos open y femenino finalizaron en la décima posición del campeonato - crédito Ministerio del Deporte
El equipo mixto de Colombia fue octavo del mundo, mientras que los equipos open y femenino finalizaron en la décima posición del campeonato - crédito Ministerio del Deporte

El equipo mixto fue el que alcanzó la mejor figuración nacional. Después de un inicio complicado, logró victorias sobre México (10-6), España (13-7) e Irlanda (13-4), resultados suficientes para clasificarse a los cuartos de final tras finalizar cuarto del Pool B con un balance de tres victorias y tres derrotas.

En esa instancia se encontró con Estados Unidos, máximo favorito al título. El conjunto norteamericano hizo valer su condición y se impuso por 13-5, dejando a Colombia fuera de la disputa por las medallas. Sin embargo, el equipo mantuvo un rendimiento competitivo hasta el final y concluyó el certamen en la octava posición del mundo, un resultado que refleja el crecimiento del ultimate colombiano en las categorías juveniles.

La selección femenina también dejó señales positivas pese a enfrentar un grupo altamente competitivo. Tras las derrotas frente a República Checa, Nueva Zelanda, Italia, Gran Bretaña y Francia, consiguió una importante victoria por 13-8 sobre España durante la fase de grupos y cerró el campeonato venciendo 13-10 a Alemania. La derrota final ante Nueva Zelanda por 11-9 la ubicó en la décima casilla del Mundial.

Clasificación mundial de Ultimate de la World Flying Disc Federation - crédito @worldflyingdisc/Instagram
Clasificación mundial de Ultimate de la World Flying Disc Federation - crédito @worldflyingdisc/Instagram

Mucho más que resultados deportivos

Más allá de las posiciones finales, la actuación colombiana tuvo un significado especial por el contexto en el que se produjo. Los tres equipos lograron competir al máximo nivel internacional pese a que buena parte de los recursos para costear los viajes, el alojamiento y otros gastos fueron gestionados directamente por los propios deportistas y sus familias.

Esa realidad convierte los resultados en un reflejo del esfuerzo colectivo que rodea al Ultimate en Colombia. En apenas poco más de dos décadas, esta disciplina pasó de ser un deporte emergente a consolidar procesos de formación capaces de competir frente a las principales potencias mundiales.

El desempeño de las tres selecciones también evidenció la solidez del trabajo realizado en las categorías juveniles. Mientras el equipo mixto alcanzó los cuartos de final y terminó octavo del mundo, los equipos open y femenino finalizaron en el décimo lugar, un hecho que permitió a Colombia cerrar el campeonato con sus tres representativos entre los diez mejores del planeta.

Ese protagonismo internacional confirma que el ultimate colombiano continúa ampliando su presencia en el escenario mundial. Más allá de los marcadores, el Mundial de Logroño dejó en evidencia una generación de jóvenes que compite al más alto nivel y que representa un proyecto deportivo basado en la formación, el respeto, la honestidad y la resolución de conflictos a través del diálogo, valores que han acompañado el crecimiento de esta disciplina en el país y que hoy encuentran respaldo en resultados concretos frente a las mejores selecciones del mundo.

Temas Relacionados

UltimateSelección ColombiaCanadádisco voladorColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Pereira seguirá sin poder jugar en su ciudad: la grama y la silletería del estadio no estarán listas

Para terminar la remodelación del máximo escenario deportivo de la capital de Risaralda se habría requerido una adición presupuestal superior a los 10.000 millones de pesos colombianos

Deportivo Pereira seguirá sin poder jugar en su ciudad: la grama y la silletería del estadio no estarán listas

Iván Mejía anunció que volverá al retiro luego de trabajar durante el Mundial 2026 con RTVC: “Eterno agradecimiento”

El comentarista estuvo en las transmisiones de los partidos de la selección Colombia de la Radio Nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Iván Mejía anunció que volverá al retiro luego de trabajar durante el Mundial 2026 con RTVC: “Eterno agradecimiento”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

El segundo semestre de la primera división del fútbol colombiano iniciará el 24 de julio, pero el periodo de fichajes se extenderá un par de semanas después del inicio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

Esta selección será la campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según Independiente Santa Fe

España va por su segunda conquista de la Copa del Mundo; mientras que Argentina está ante la oportunidad de ser la tercera selección bicampeona en la historia y bordar la cuarta estrella en su escudo

Esta selección será la campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según Independiente Santa Fe

La prensa de Portugal analizó la llegada de Jhon Durán al Benfica: “Se une a una lista de altos y (muchos) fracasos”

Los actos de indisciplina por los últimos clubes que ha pasado también fueron reseñados por los diarios portugueses

La prensa de Portugal analizó la llegada de Jhon Durán al Benfica: “Se une a una lista de altos y (muchos) fracasos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira cantó ‘Dai Dai’ en el show de medio tiempo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Shakira cantó ‘Dai Dai’ en el show de medio tiempo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Jimmy Fallon revive aparición de Shakira en su programa con miras a la presentación de la artista en la final del Mundial 2026

Concierto Rosalía Bogotá: Tokischa estuvo en el confesionario y sorprendió con historia de su juventud

Shakira ya llegó al estadio para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: “Es muy emocionante, gente”

Actriz de ‘Pa’ quererte’ reveló por qué no estará en la segunda temporada: “Es por un problema de tiempo, amigos”

Deportes

Deportivo Pereira seguirá sin poder jugar en su ciudad: la grama y la silletería del estadio no estarán listas

Deportivo Pereira seguirá sin poder jugar en su ciudad: la grama y la silletería del estadio no estarán listas

Iván Mejía anunció que volverá al retiro luego de trabajar durante el Mundial 2026 con RTVC: “Eterno agradecimiento”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

Esta selección será la campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según Independiente Santa Fe

La prensa de Portugal analizó la llegada de Jhon Durán al Benfica: “Se une a una lista de altos y (muchos) fracasos”