Colombia brilló en el Mundial Juvenil de Ultimate: así quedaron sus tres selecciones entre las mejores del mundo

La Selección de Canadá se coronó campeona del Open Ultimate 2026 - crédito @worldflyingdisc/Instagram

Competir en un Campeonato Mundial siempre supone una prueba de alto nivel, pero hacerlo con tres selecciones nacionales y cerrar el torneo con todas ellas dentro del grupo de las diez mejores del mundo es una muestra del crecimiento que ha alcanzado Colombia en el ultimate.

Ese fue el balance que dejó la participación nacional en el WFDF World Junior Ultimate Championships 2026, disputado en Logroño, España, donde los equipos open, femenino y mixto protagonizaron una destacada actuación frente a las principales potencias internacionales.

El campeonato reunió a las mejores promesas del ultimate en las categorías open, femenina y mixta. Durante una semana de competencia, Colombia enfrentó a selecciones tradicionales como Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, confirmando que el país ya forma parte del grupo de naciones protagonistas de este deporte.

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Colombia cerró el WFDF World Junior Ultimate Championships 2026 con sus tres selecciones nacionales entre las diez mejores del planeta - crédito @worldfliyndisng

Tres selecciones competitivas desde el inicio

La participación colombiana comenzó con resultados mixtos. El equipo open abrió el campeonato con una victoria 13-1 sobre Irlanda, mientras que la selección femenina cayó 11-7 frente a República Checa y el combinado mixto debutó con una derrota por 13-4 ante Canadá.

Con el paso de las jornadas llegaron las respuestas. El equipo open superó con autoridad a España (13-3), además de imponerse posteriormente a Israel (12-10) y Gran Bretaña (13-10), resultados que le permitieron mantenerse en la pelea frente a rivales de gran nivel. Aunque también registró derrotas ante Francia, Alemania, Italia, Bélgica e Israel en la fase definitiva, el conjunto colombiano terminó ubicado en la décima posición del campeonato, consolidándose entre las mejores selecciones juveniles del planeta.

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El equipo mixto de Colombia fue octavo del mundo, mientras que los equipos open y femenino finalizaron en la décima posición del campeonato - crédito Ministerio del Deporte

El equipo mixto fue el que alcanzó la mejor figuración nacional. Después de un inicio complicado, logró victorias sobre México (10-6), España (13-7) e Irlanda (13-4), resultados suficientes para clasificarse a los cuartos de final tras finalizar cuarto del Pool B con un balance de tres victorias y tres derrotas.

En esa instancia se encontró con Estados Unidos, máximo favorito al título. El conjunto norteamericano hizo valer su condición y se impuso por 13-5, dejando a Colombia fuera de la disputa por las medallas. Sin embargo, el equipo mantuvo un rendimiento competitivo hasta el final y concluyó el certamen en la octava posición del mundo, un resultado que refleja el crecimiento del ultimate colombiano en las categorías juveniles.

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La selección femenina también dejó señales positivas pese a enfrentar un grupo altamente competitivo. Tras las derrotas frente a República Checa, Nueva Zelanda, Italia, Gran Bretaña y Francia, consiguió una importante victoria por 13-8 sobre España durante la fase de grupos y cerró el campeonato venciendo 13-10 a Alemania. La derrota final ante Nueva Zelanda por 11-9 la ubicó en la décima casilla del Mundial.

Clasificación mundial de Ultimate de la World Flying Disc Federation - crédito @worldflyingdisc/Instagram

Mucho más que resultados deportivos

Más allá de las posiciones finales, la actuación colombiana tuvo un significado especial por el contexto en el que se produjo. Los tres equipos lograron competir al máximo nivel internacional pese a que buena parte de los recursos para costear los viajes, el alojamiento y otros gastos fueron gestionados directamente por los propios deportistas y sus familias.

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Esa realidad convierte los resultados en un reflejo del esfuerzo colectivo que rodea al Ultimate en Colombia. En apenas poco más de dos décadas, esta disciplina pasó de ser un deporte emergente a consolidar procesos de formación capaces de competir frente a las principales potencias mundiales.

El desempeño de las tres selecciones también evidenció la solidez del trabajo realizado en las categorías juveniles. Mientras el equipo mixto alcanzó los cuartos de final y terminó octavo del mundo, los equipos open y femenino finalizaron en el décimo lugar, un hecho que permitió a Colombia cerrar el campeonato con sus tres representativos entre los diez mejores del planeta.

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Ese protagonismo internacional confirma que el ultimate colombiano continúa ampliando su presencia en el escenario mundial. Más allá de los marcadores, el Mundial de Logroño dejó en evidencia una generación de jóvenes que compite al más alto nivel y que representa un proyecto deportivo basado en la formación, el respeto, la honestidad y la resolución de conflictos a través del diálogo, valores que han acompañado el crecimiento de esta disciplina en el país y que hoy encuentran respaldo en resultados concretos frente a las mejores selecciones del mundo.