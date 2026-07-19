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Esta selección será la campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según Independiente Santa Fe

España va por su segunda conquista de la Copa del Mundo; mientras que Argentina está ante la oportunidad de ser la tercera selección bicampeona en la historia y bordar la cuarta estrella en su escudo

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Argentina es la favorita entre los jugadores de Independiente Santa Fe para ser campeona del mundo en el 2026 - crédito Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe, que será de los primeros equipos colombianos en iniciar oficialmente el segundo semestre del 2026, se dejó contagiar de la fiebre mundialista por la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la selección España vs. selección Argentina.

La ganadora de los 13 jugadores y miembros del cuerpo técnico que participaron fue la selección sudamericana; los votos por la vigente campeona del mundo fueron de Juan Sebastián Quintero, Emmanuel Olivera, Andrés Mosquera Marmolejo, Weimar Asprilla, Andrés Herrera, Pablo Repetto, Cristian Mafla, Kilian Toscano, Alexis Zapata y Franco Fagúndez.

Como era de esperarse, los jugadores argentinos nombraron a su país e incluso el delantero Fagúndez se animó a dar el nombre de Lionel Messi como el mejor jugador de la historia. Los únicos futbolistas que votaron en contra de los suramericanos fueron Hugo Rodallega e Iván Scarpetta.

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Dos asistencias de Messi permitieron la remontada de Argentina contra Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Dos asistencias de Messi permitieron la remontada de Argentina contra Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Desde el cuerpo técnico, la victoria también fue para Argentina con los votos del entrenador uruguayo, Pablo Repetto, y del kinesiólogo, Andrés Herrera. Sin embargo, el videoanalista Daniel González se inclinó por la selección europea.

Uno de los momentos divertidos del video fue protagonizado por el lateral Christian Mafla, que primero dijo Colombia y tras la risa de los que lo rodeaban, eligió a Argentina como la campeona del mundo. Así fue la votación:

  1. Juan Sebastián Quintero: Argentina.
  2. Emmanuel Olivera: Argentina.
  3. Andrés Mosquera Marmolejo: Argentina.
  4. Weimar Asprilla: Argentina.
  5. Hugo Rodallega: España.
  6. Daniel González (videoanalista): España.
  7. Andrés Herrera (kinesiólogo): Argentina.
  8. Pablo Repetto: Argentina.
  9. Iván Scarpetta: España.
  10. Cristian Mafla: Argentina.
  11. Kilian Toscano: Argentina.
  12. Alexis Zapata: Argentina.
  13. Franco Fagúndez: Argentina.

El debut en el segundo semestre para Independiente Santa Fe será ante Caracas FC en la Copa Sudamericana. Los Leones jugarán los play-off del torneo iniciando de local el jueves 23 de julio en el estadio Nemesio Camacho El Campín desde las 7:30 p. m. hora de Colombia. En la Liga BetPlay el debut será contra Águilas Doradas el domingo 26 de julio a las 4:05 p. m.

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Hora y dónde ver en Colombia la final de la Copa Mundial de la FIFA entre España vs. Argentina

Dos futbolistas, Lionel Messi y Lamine Yamal, de pie frente a frente con la Copa del Mundo en un pedestal, en el MetLife Stadium con público en las tribunas.
Lionel Messi y Lamine Yamal son las dos grandes figuras de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Argentina y España jugarán este domingo 19 de julio la final del Mundial de la FIFA 2026 desde las 2:00 p. m. de Colombia, un partido que definirá al campeón de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y que puede entregar la cuarta estrella a la Albiceleste o el segundo título a la Roja.

El cierre del torneo también quedó marcado por el precio de las entradas: en la reventa habilitada por la FIFA, los boletos para el partido llegaron hasta USD 2,3 millones, mientras la opción más barata disponible para aficionados colombianos aparecía en 32.282.048 pesos, equivalentes a USD 9.982. El Mundial 2026 termina además como una edición de 104 partidos.

La transmisión en Colombia estará disponible por DSports, RCN, Caracol, Win y Disney+, además del minuto a minuto en la página de Infobae. El encuentro se disputará en el New York New Jersey Stadium, nombre oficial que utiliza la FIFA durante el torneo para el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, a 16 kilómetros de Manhattan.

Más de 80.000 personas estarán presentes en el estadio Nueva York/Nueva Jersey de Estados Undios - crédito Mike Segar/REUTERS
Más de 80.000 personas estarán presentes en el estadio Nueva York/Nueva Jersey de Estados Undios - crédito Mike Segar/REUTERS

El estadio, con capacidad estimada para 82.500 espectadores, será la sede del partido 104 del certamen. Allí se definirá si Lionel Messi suma su segunda Copa del Mundo o si Lamine Yamal conquista su primer Mundial con 19 años.

El partido tendrá además un antecedente directo en la historia de los mundiales. Será apenas el segundo cruce entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, después del triunfo 2-1 de Argentina en la fase de grupos de 1966.

También será la primera vez que el campeón vigente de la Copa América y el campeón vigente de la Eurocopa definan el título mundial. Ese dato convierte al encuentro en un cruce sin precedente dentro del torneo.

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