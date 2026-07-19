Iván Mejía anunció que volverá al retiro luego de trabajar durante el Mundial 2026 con RTVC: “Eterno agradecimiento”

Iván Mejía salió del retiro para transmitir los partidos de Colombia por la Radio Nacional - crédito RTVC

El sistema de medios públicos de Colombia, a través de la Radio Nacional, transmitió 60 de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por las 74 frecuencias a nivel nacional. Para ellos contrató como narrador a “Tato” Sanint y a su lado como comentarista volvió del retiro Iván Mejía Álvarez.

El polémico analista, que en 2018 había anunciado su retiro de los medios de comunicación, aceptó volver para trabajar en los medios públicos. Luego de la final de la Copa del Mundo entre Argentina vs. España, Mejía Álvarez volverá al retiro, según lo publicado en sus perfil de X, @PajaritodeIvan.

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Post de Iván Mejía anunciando que volverá al retiro tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito X

“Eterno agradecimiento a la audiencia que nos acompañó en la Radio Nacional. A la directiva de RTVC, en cabeza de Hollman Morris, quienes lograron que volviera a los micrófonos. Y al equipo que nos acompañó en este desafío. Volveré al retiro..”, escribió en el post.

Mejía cuestionó el formato del Mundial 2026 y dio sus favoritos al título en la previa de la Copa del Mundo

Durante la charla con los presentadores James Fuentes, Sandra Eraso y Willi Vergara, Mejía definió la próxima Copa del Mundo como un “error absoluto”. Su crítica apuntó al formato con tres sedes y al aumento de selecciones participantes, una combinación que, a su juicio, producirá muchos partidos de baja calidad en la primera fase.

Iván Mejía es uno de los periodistas deportivos más recordados en Colombia y se había retirado en 2018 - crédito @PajaritoDeIvan/X

También objetó el ambiente que, en su opinión, rodeará el torneo en Estados Unidos. Señaló los altos costos y el temor que generan las conductas arbitrarias de Donald Trump hacia los inmigrantes.

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A eso sumó una crítica a la FIFA por la comercialización del espectáculo. Según dijo, el organismo planea incluir cortes de hidratación para vender más publicidad y shows de medio tiempo.

El comentarista también dejó sus pronósticos sobre los candidatos al título. Guiado por una máxima que atribuyó a Carlos Bilardo, sostuvo que los mundiales “siempre los ganan los mismos de siempre” y ubicó en ese grupo a España, Francia, Inglaterra, Portugal y Argentina.

En cambio, descartó a Brasil como favorito. Su argumento fue que Carlo Ancelotti no es, en su visión, el técnico indicado para un campeonato de esa naturaleza.

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Este será el premio económico que se llevará el ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se entregará junto a un estuche Louis Vuitton - crédito Amy Tennery/REUTERS

Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026 en el estadio MetLife de Nueva York con un premio inédito en juego: el campeón cobrará USD 50 millones, la cifra más alta en la historia de la Copa del Mundo y ocho millones por encima de lo que recibió la selección argentina tras consagrarse en Qatar 2022.

La diferencia económica entre levantar el trofeo y terminar segundo será de USD 17 millones. El subcampeón recibirá USD 33 millones, en una edición que amplió de forma marcada la escala de premios del torneo.

La FIFA llevó la bolsa total del certamen a USD 871 millones en la antesala de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. De ese total, cerca de 655 millones corresponden a premios deportivos, mientras que el resto se distribuye entre logística y fondos de preparación.

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De acuerdo con la entidad, ese monto supera en 50% el repartido en la edición anterior. La expansión acompaña el salto de un campeonato que pasó a tener 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está programado para jugarse el 19 de julio a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Nueva York/Nueva Jersey. Mientras Argentina va en busca de su cuarto título, España persigue su segundi título tras el conseguido en 2010.