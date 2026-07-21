Colombia

Petro defendió su gestión y sus resultados económicos y lanzó sablazo al Gobierno entrante: “Mi regalo personal a Abelardo”

El presidente saliente aseguró que la tasa de crecimiento económico de Colombia en mayo de 2026 se ubicó en un 4,1%

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El presidente Gustavo Petro aseguró haber sido blanco de insultos y amenazas por parte del mandatario electo Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/Reuters y Sergio Reyes/AP
El presidente Gustavo Petro aseguró haber sido blanco de insultos y amenazas por parte del mandatario electo Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/Reuters y Sergio Reyes/AP

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje al mandatario electo Abelardo de la Espriella y defendió su gestión como jefe de Estado, que está próxima a terminar. En respuesta a los “insultos” que asegura haber recibido por parte de quien será su sucesor, presentó los resultados de varios indicadores que evidencian que hubo mejorías en Colombia durante su mandato de cuatro años.

De acuerdo con sus declaraciones, uno de los logros de su Gobierno es el crecimiento económico. Afirmó que ninguna entidad bancaria ni ningún político esperaba un resultado positivo como ese.

Mi regalo personal a Abelardo, en respuesta a sus insultos y amenazas de “squifo” sediento de vendetta y a Colombia toda, es este: Entrego al país una tasa de crecimiento económico para el mes de mayo de 4,1%. Ni los Milei ni Bukeles, ni el neoliberalismo mundial, ni el capital fósil omnicida, ni Israel, podrían calcularlo. Les gané, y al FMI y al Banco Mundial, también, y nunca me arrodillé como presidente progresista de Colombia ante sus bancos”, aseveró.

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El presidente Gustavo Petro presentó cifras que muestran un crecimiento económico en Colombia del 4,1% - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro presentó cifras que muestran un crecimiento económico en Colombia del 4,1% - crédito @petrogustavo/X

Según precisó, en mayo de 2026, el país presentó uno de los crecimientos más altos en materia económica entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). En ese sentido, aseguró que ese logro es su “galardón como economista científico” que considera que hay un valor en el trabajo y que hace “honor” al filósofo y científico griego Aristóteles.

En su publicación, aprovechó para criticar al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, economista y experto en finanzas. “Como lo dijeron en el pensamiento clásico económico, los padres de la economía científica que quisieron ocultar con ideologías de negociantes mercanchifles, escuela a la que pertenece el vicepresidente a partir del 7 de agosto”, señaló.

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El presidente indicó que obtuvo resultados adecuados en economía, pese a que hubo guerras en otros países –que impactan a la Nación– y la imposición de aranceles a los productos de exportación. Añadió la tasa de interés establecida por la junta directiva del Banco de la República, que se ubicó en el 12%, la cual calificó de “estúpida” y “altísima”.

El presidente Gustavo Petro defendió su gestión durante cuatro años y afirmó haber presentado resultados que los bancos no esperaban - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro defendió su gestión durante cuatro años y afirmó haber presentado resultados que los bancos no esperaban - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con Petro, está interesado en conversar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para que la tasa de interés baje. Esto, a través de un “acuerdo político y social”, que sería el punto de partida de un “acuerdo nacional”. Sin embargo, los directivos del Banco de la República afirmaron que la tasa de interés se mantendrá alta hasta que la inflación se reduzca al 3%.

Así las cosas, el jefe de Estado aseguró que, durante su administración, también fue posible hacer crecer la riqueza social. “Esta es mi victoria como presidente economista y filósofo que he sido de Colombia. Crecimiento económico de Colombia para el mes de mayo 4,1%, la politica económica y social del gobierno de la Vida tuvo toda la razón”, precisó.

El mandatario saliente finalizó su mensaje insistiendo en un presunto fraude electoral que se habría presentado en las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la denuncia que expuso sobre el tema, hubo supuestas irregularidades en los comicios que se efectuaron en el exterior. A su juicio, las estrategias presuntamente ilegales que se detectaron tenían un fin: “Impedir que el país siguiera mostrando más avance social, científico y económico”.

El presidente Gustavo Petro insistió en que hubo un presunto fraude electoral en los comicios del 21 de junio de 2026, los que Abelardo de la Espriella resultó ganador - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro insistió en que hubo un presunto fraude electoral en los comicios del 21 de junio de 2026, los que Abelardo de la Espriella resultó ganador - crédito @petrogustavo/X

Robaron las elecciones en los Angeles con servidores de los hermanos Bautista con software automáticos de empresas privadas de inteligencia informática de Israel, y el fraude se hiceen ala mesas del exterior aprovechando el mundial de futbol y en Antioquia, Norte de Santander y Norte de Bogotá. Querían silenvianel grito por lanvida que dió Colombia digna en el mundo solo para que siganos genocidas (sic)”, señaló.

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