Incautan 600 barras de explosivo Indugel en Santander: investigan si iban hacia Bucaramanga

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones sobre el destino del cargamento-crédito Policía del Magdalena Medio

El hallazgo de 600 barras de Indugel Plus encendió las alertas de las autoridades en Santander. El cargamento, equivalente a 150 kilogramos de explosivo de alto poder destructivo, fue interceptado durante un operativo en el Magdalena Medio cuando, al parecer, era transportado hacia el área metropolitana de Bucaramanga.

La incautación se produjo en la vía Río Ermitaño-La Lizama, en el sector de Puerto Araujo, jurisdicción del municipio de Cimitarra. Allí, uniformados de la Policía realizaron labores de registro a un vehículo particular y encontraron el material explosivo oculto en varios costales dentro del baúl del automóvil.

El material explosivo fue encontrado oculto en el baúl de un vehículo particular durante un operativo de la Policía-crédito Policía del Magdalena Medio

El procedimiento terminó con la captura en flagrancia de dos hombres que ahora deberán responder ante la justicia mientras avanzan las investigaciones para establecer quién recibiría el cargamento y cuál sería su destino final. Por ahora, las autoridades no confirman si el explosivo iba a ser utilizado para un atentado, aunque esa posibilidad hace parte de las hipótesis que analiza la Fiscalía.

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Los detenidos fueron identificados como Camilo Andrés Pinzón Sandoval, oriundo de Girón, y Óscar Isidro Jaimes Gómez, de Bucaramanga. Según la información oficial, ambos iniciaron el recorrido en el municipio de Segovia, Antioquia, y se movilizaban en un vehículo Hyundai de color rojo. De acuerdo con la Policía, los capturados deberán responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos. Además del material incautado, las autoridades inmovilizaron el vehículo utilizado para el transporte y decomisaron un teléfono celular que será analizado dentro del proceso investigativo.

El mayor Mauricio Alexander Cipagauta Oliveros, jefe seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio, explicó que el hallazgo fue posible gracias a un operativo de control desplegado en la zona. “Mediante actividades de registro y control se logra la captura en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos”, señaló.

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El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Puerto Araujo, sobre la vía Río Ermitaño-La Lizama, en jurisdicción de Cimitarra - crédito ANI

Desde la Gobernación de Santander también manifestaron preocupación por el destino que tendría el cargamento. El secretario del Interior, Óscar Hernández, indicó que la información recopilada hasta el momento apunta a que el explosivo iba dirigido hacia el área metropolitana de Bucaramanga, motivo por el cual las autoridades reforzaron las medidas de prevención e inteligencia.

El funcionario destacó la importancia del operativo y pidió fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones y la ciudadanía para enfrentar este tipo de amenazas. “Nos lleva a estar alerta, a estar unidos y a mantener un canal vital de comunicación entre nuestras Fuerzas Militares, los componentes de investigación y la comunidad para garantizar un Santander seguro”, afirmó.

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Las autoridades buscan establecer quiénes serían los responsables de recibir el cargamento y si existía un plan para emplear el explosivo en acciones que pusieran en riesgo la seguridad del departamento. Mientras avanza el proceso judicial contra los capturados, continúan las verificaciones sobre posibles vínculos con estructuras criminales.

Incautaron droga, artefactos explosivos y combustible en operativo contra el ELN en zona rural del Cesar - crédito @COL_EJERCITO/X

El hallazgo ocurre pocos días después de que en el municipio de Tona fuera encontrado material explosivo con alusiones al ELN, un hecho que llevó a intensificar las labores de inteligencia en distintas zonas de Santander. Aunque hasta ahora no se confirma una relación entre ambos casos, los investigadores analizan todas las hipótesis.

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Con la incautación de las 600 barras de Indugel Plus, la Policía evitó que un cargamento de alto poder destructivo continuara su recorrido por uno de los principales corredores viales del Magdalena Medio. Las autoridades consideran que el operativo representa un golpe importante contra las estructuras criminales que buscan movilizar este tipo de material por las carreteras del país, mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas para esclarecer el destino final del explosivo y establecer todas las responsabilidades dentro del caso.