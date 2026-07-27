Pillan a Fico Gutiérrez en un matrimonio y lo ‘atacan’ en redes sociales por supuestamente estar pasado de copas: “Si fuera Petro...”

En la grabación, Fico Gutiérrez aparece junto a artistas vallenatos, amigos y otros asistentes del matrimonio - crédito @FisicoImpuro/X

Un video difundido en redes sociales generó reacciones en el panorama político tras mostrar al alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, en la recepción de un matrimonio. En las imágenes compartidas en la red social X, el mandatario aparece junto a dos cantantes de música vallenata, amigos y colegas.

La grabación registra al mandatario de la capital antioqueña bebiendo, al parecer alcohol, mientras interpreta junto a los invitados de dicho matrimonio las canciones. El comportamiento de Fico derivó en señalamientos por parte de sectores de la oposición y de usuarios de internet, que cuestionaron el estado en el que se encontraba durante la fiesta.

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En el material audiovisual que es tendencia en las plataformas digitales, se observa al mandatario abrazando a los músicos y cantando versos de las canciones del repertorio. De igual manera, internautas señalaron que el funcionario parecía estar bajo los efectos del alcohol durante la celebración.

Pillan a Fico Gutiérrez de fiesta y lo acusan de estar pasado de copas - crédito @FisicoImpuro/X

Sectores de la oposición centraron los cuestionamientos en la coherencia del discurso político. Diversos usuarios compararon esta situación con episodios similares que involucran a otros dirigentes nacionales, específicamente al presidente Gustavo Petro, que recibe constantemente señalamientos por hechos de la misma naturaleza en escenarios públicos.

“Se imaginan el escándalo que estuvieran haciendo los medios de comunicación si el del video hubiera sido Petro? Durarían TODA LA BENDITA SEMANA hablando de él (sic)”, escribió un usuario en X.

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Los detractores del alcalde señalaron que la crítica no responde al hecho de asistir a eventos en tiempo libre, sino al doble rasero que se aplica en la conversación pública según la alineación política de cada dirigente.

Algunos usuarios cuestionaron el comportamiento del alcalde durante la celebración y señalaron que aparentemente habría estado bajo los efectos del alcohol - crédito @FisicoImpuro/X

Lo que generó mayor controversia fue la reacción del exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, que se sumó a los comentarios sobre el video de Federico Gutiérrez.

A través de su cuenta de X, el funcionario cuestionó la situación y afirmó que el comportamiento del mandatario local podría reflejar un problema personal: “A todos debe preocuparnos la salud del alcalde Gutiérrez. Desde la nulidad del caso de Aguas Vivas no ha dejado de tomar”.

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Además, de manera irónica, aseguró que, pese a las diferencias políticas que han mantenido, estaría dispuesto a brindarle apoyo si lo necesita: “Si el alcalde requiere ayuda, a pesar de nuestras diferencias, estoy presto a ayudar. Lo primero es reconocer el problema".

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, reaccionó al video de Federico Gutiérrez con sarcasmo - crédito @QuinteroCalle/X

El episodio se suma a la controversia generada el mismo fin de semana por imágenes de una celebración del presidente electo Abelardo de la Espriella, su esposa Ana Lucía Pineda y su equipo de trabajo. En dicho encuentro también se registró la presencia de licor y baile en un contexto festivo.

En esas grabaciones aparece compartiendo en un encuentro privado, bailando y consumiendo licor. Las críticas, sin embargo, no se centran en que beba alcohol —pues el propio presidente electo ha manifestado públicamente que disfruta hacerlo con moderación y que no acostumbra embriagarse—, sino en el debate sobre la coherencia política.

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Algunos sectores sostienen que comportamientos similares eran objeto de fuertes cuestionamientos cuando involucraban a dirigentes de izquierda.

Abelardo de la Espriella se fue de fiesta con su esposa y equipo de trabajo - crédito Instagram

Petro y las críticas por supuestas apariciones bajo efectos del alcohol

Durante su carrera política, el presidente Gustavo Petro fue objeto de cuestionamientos por parte de sectores opositores que lo señalaron de aparecer en algunos escenarios públicos bajo los efectos del alcohol.

Las acusaciones surgieron principalmente a partir de videos difundidos en redes sociales, aunque en varios casos el mandatario rechazó esas versiones o explicó las circunstancias de las imágenes.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en febrero de 2022, durante un evento político en Girardot, Cundinamarca; allí se encontraba en campaña presidencial. En redes sociales circuló un video en el que algunos usuarios afirmaban que Petro estaba bajo los efectos del alcohol por la manera en que hablaba durante su intervención.

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Posteriormente, el entonces senador reconoció que había consumido una copa antes del discurso y señaló que le había afectado.

Gustavo Petro fue acusado de estar borracho durante un evento de la campaña presidencial de 2022 en Girardot (Cundinamarca) - crédito redes sociales

Meses después, también durante la campaña presidencial de 2022, nuevamente surgieron señalamientos similares tras la circulación de otro video de una intervención pública en Boyacá. En esa ocasión, su equipo de campaña negó que el candidato estuviera embriagado y atribuyó las versiones a interpretaciones de sus contradictores políticos.

Ya como presidente, Gustavo Petro volvió a enfrentar acusaciones similares tras la difusión de videos en redes sociales que buscaban mostrarlo aparentemente bajo los efectos del alcohol. En algunos casos, el mandatario denunció manipulaciones digitales y aseguró que las grabaciones habían sido alteradas para afectar su imagen pública.

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