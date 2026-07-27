Asalto masivo en edificio del barrio Alto Prado en Barranquilla: delincuentes amordazaron a residentes

Grupo de delincuentes ingresó a un edificio y asaltaron en varios apartamentos. El caso ya es investigado por las autoridades, que buscan establecer cómo se planeó y ejecutó la acción -crédito @luchovoltios/X

La tranquilidad de la madrugada del domingo 26 de julio se vio interrumpida en un edificio residencial del barrio Alto Prado, en el norte de Barranquilla, después de que un grupo de delincuentes ingresara al inmueble y cometiera un robo en varios apartamentos. El caso ya es investigado por las autoridades, que buscan establecer cómo se planeó y ejecutó la acción.

El hecho ocurrió en el edificio Plaza Real, ubicado en la carrera 52 # 82-54, donde los primeros reportes indican que los responsables permanecieron durante varias horas dentro de la edificación mientras intimidaban a los residentes y se apoderaban de diferentes objetos de valor. Los investigadores trabajan en la recopilación de pruebas para identificar a los integrantes de la banda y esclarecer el monto total de lo hurtado. Entre las evidencias que analizan se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de las personas afectadas.

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Los delincuentes ingresaron al edificio residencial durante la madrugada y recorrieron varios apartamentos del conjunto - crédito Alcaldía de Barranquilla

La información preliminar señala que cerca de ocho hombres participaron en el asalto. Según las versiones conocidas hasta ahora, llegaron al lugar durante la madrugada a bordo de varios vehículos e ingresaron al parqueadero del conjunto residencial luego de que el vigilante aparentemente autorizara su entrada. No obstante, otra de las hipótesis que revisan las autoridades apunta a determinar de qué manera fue vulnerado el acceso principal del edificio. Entre las posibilidades que se estudian está si los delincuentes conocían la clave del motor del portón o si existió algún tipo de complicidad, ya que el portero manifestó no saber cómo lograron ingresar.

Una vez dentro del inmueble, los asaltantes se desplazaron por distintos pisos del edificio. De acuerdo con la información recopilada, primero llegaron hasta el noveno piso, que se encontraba desocupado debido a trabajos de remodelación, y desde allí comenzaron a descender hacia otros apartamentos. Los reportes conocidos indican que fueron intervenidos entre cuatro y seis apartamentos. En cada uno de ellos, los delincuentes intimidaron a los ocupantes con armas de fuego, los amordazaron y los amarraron mientras recorrían las viviendas en busca de dinero y otros bienes de alto valor.

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Entre los elementos hurtados figuran dinero en efectivo, joyas, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor que se encontraban en los apartamentos afectados. Hasta el momento, las autoridades no establecieron la cuantía total del robo, ya que las víctimas continúan realizando el inventario de los bienes sustraídos. Durante el asalto, los delincuentes también sometieron al portero del edificio, a quien redujeron para impedir que pudiera dar aviso oportuno a las autoridades o solicitar ayuda mientras recorrían las viviendas

Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del robo-crédito Colprensa/ Archivo

Testigos aseguraron que los responsables parecían tener información previa sobre algunos de los residentes. Según esas versiones, en uno de los apartamentos exigieron divisas extranjeras a una familia que acababa de regresar de un viaje, lo que hace pensar a los investigadores que el grupo conocía detalles específicos sobre sus víctimas.

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Las autoridades calculan que los delincuentes permanecieron aproximadamente tres horas dentro del edificio antes de abandonar el lugar sin ser capturados. Durante ese tiempo recorrieron distintos apartamentos y sometieron a los residentes mientras ejecutaban el robo. El caso permanece bajo investigación y, por ahora, no se ha confirmado la identidad de los responsables ni el valor total de los bienes sustraídos. Los equipos encargados del proceso continúan verificando cada uno de los elementos de prueba para reconstruir la secuencia de los hechos.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades buscan establecer cómo los responsables lograron acceder al edificio-crédito Colprensa

Como parte de las diligencias, los investigadores revisan las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia del edificio, además de las declaraciones entregadas por las víctimas, el personal de seguridad y otros posibles testigos que puedan aportar información sobre los movimientos del grupo antes, durante y después del asalto

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