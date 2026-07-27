Así estará la rentabildiad de los CDT para agosto de 2026 con posible nueva subida en la tasa de interés de los bancos en Colombia

El desempeño de los CDT en Colombia presenta tasas de rentabilidad superiores a las registradas en años previos - crédito El desempeño de los CDT en Colombia presenta tasas de rentabilidad superiores a las registradas en años previos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Los certificados de depósito a término (CDT) en agosto de 2026 volvieron al centro de las decisiones de ahorro en Colombia, impulsados por tasas que superan el 13% efectivo anual (E. A.) y por la posibilidad de saber desde el inicio cuánto dinero recibirá el inversionista al vencimiento. Para muchos ahorradores, ese rasgo mantiene a estos títulos como una opción para proteger recursos sin asumir los vaivenes de otras inversiones.

Antes de invertir, los expertos recomiendan siempre que es necesario revisar la tasa, el plazo, el monto mínimo, la renovación automática y las condiciones de retiro anticipado.

Las tasas reportadas por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia muestran que agosto de 2026 iniciará con varias opciones por encima del 12% E. A.. El nivel volvió a poner a los CDT entre los productos más consultados por quienes buscan un rendimiento conocido desde la apertura.

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La tasa de interés del Banco de la República es clave para la rentabilidad de los CDT - crédito Jaime Saldarriaga

Los productos de mayor rentabilidad son:

KOA: 13,53 % E. A.

Banco Pichincha: 13,50% E. A.

Banco Contactar: 12,98% E. A.

GNB Sudameris: 12,78% E. A.

Banco de Occidente: 12,73% E. A.

Dichas rentabilidades figuran entre las más altas del mercado para agosto, aunque cambian según el plazo elegido, el monto invertido y las condiciones de cada entidad. Por eso, una tasa más alta no siempre implica la mejor decisión para todos los perfiles.

Cómo están las tasas de los CDT por plazo

El entorno de tasas elevadas se mantiene después de que el Banco de la República llevó su tasa de intervención al 12%. El movimiento sostuvo el atractivo de los productos de captación y dejó rendimientos de doble dígito tanto en horizontes cortos como largos.

Un análisis de MejorCDT indicó que el traslado de esa tasa de referencia hacia los CDT avanzó con más lentitud que a comienzos de año. Aun así, el mercado conserva niveles altos en varios vencimientos.

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Según el monitoreo, las mejores tasas actuales llegan a:

12 meses: 13,51% E. A..

18 meses: 13,30% E. A..

6 y 9 meses: 12,60% E. A..

3 meses: 11,20% E.A..

El dinero de los CDT siempre está protegido ante la voltalidad económica del país - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Dicha dispersión muestra que el atractivo no se limita a un solo plazo y que todavía hay retornos elevados en casi todos los horizontes de inversión. El gerente general de MejorCDT, Omar Casas, advirtió que esperar más alzas puede jugar en contra del ahorrador. “El mercado ya está en un momento extraordinario con tasas superiores al 13%. Quedarse esperando a ver qué tanto más suben los bancos significa dejar la prima quieta perdiendo valor frente a la inflación actual”, anotó el experto.

Qué revisar antes de invertir en un CDT

La tasa de interés suele ser el primer dato que mira un inversionista, porque de ella depende la ganancia al final del plazo. Pero ese porcentaje no agota la evaluación de un CDT. También pesan:

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Tiempo de permanencia: los plazos más largos suelen pagar mejor, aunque exigen dejar el dinero inmovilizado hasta el vencimiento. Si la persona prevé que necesitará esos recursos en pocos meses, un plazo corto puede ajustarse más a su situación.

Monto mínimo de inversión: cada entidad fija una barrera distinta de entrada.

Reglas de renovación automática y las políticas de retiro anticipado: algunos CDT no permiten disponer del dinero antes de la fecha pactada sin afectar la inversión.

Comparar varias entidades antes de decidir: diferencias pequeñas en la tasa pueden traducirse en ganancias mayores cuando el capital invertido es alto.

Los CDT se pueden abrir desde aplicaciones móviles. El dinero guardado siempre estará protegido de la volatilidad - crédito VisualesIA ScribNews

Quiénes están abriendo más CDT en Colombia

Un análisis de KOA Compañía de Financiamiento mostró que los jóvenes son los que están apostando a la apertura de los CDT:

59,84% de las aperturas corresponde a personas de entre 25 y 44 años.

79,53% de los clientes pertenece a los estratos 2, 3 y 4.

71% de las inversiones se concentra en plazos de entre siete y 12 meses. Dentro de ese grupo, el horizonte de un año aparece como el más usado por los clientes.

El ticket promedio de apertura ronda los $15 millones.

Para KOA, ese comportamiento coincide con una mayor inclusión financiera y con el crecimiento de los canales digitales para contratar productos de ahorro formal.