Capturaron a dos ladrones mientras empujaban un carro que acababan de robar en el sur de Bogotá

a recuperación inmediata de un automóvil robado en el sur de Bogotá evidenció el impacto de la videovigilancia y la reacción policial coordinada: tres hombres fueron capturados tras ser sorprendidos empujando el vehículo hurtado, en un caso que confirma cómo la tecnología y la denuncia ciudadana se han convertido en piezas clave para frenar el delito en la ciudad - crédito @SeguridadBOG / X

La recuperación de un automóvil robado en la localidad de Rafael Uribe Uribe puso en evidencia la eficacia de la vigilancia tecnológica y la coordinación policial en el sur de Bogotá.

La captura de tres hombres señalados de participar en el hurto de un vehículo de plataforma digital fue posible gracias a la combinación de la videovigilancia urbana y la rápida respuesta de las patrullas.

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Las autoridades informaron que los sospechosos solicitaron un servicio desde el barrio Olaya hasta San Francisco. Durante el trayecto, intimidaron al conductor para arrebatarle el automóvil y emprendieron la huida. El seguimiento comenzó inmediatamente: “Las cámaras de seguridad del sector permitieron hacer seguimiento al vehículo robado”, señalaron fuentes oficiales.

La captura se dio debido a la alerta de las cámaras de seguridad del C4 - crédito @SeguridadBOG / X

El sistema de videovigilancia detectó a los sujetos empujando el vehículo apagado, tras una posible falla mecánica, en Bosques de San Carlos. Imágenes en tiempo real sirvieron para que, desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), se alertara a los uniformados de la zona. Cuando la patrulla llegó al sitio, los tres hombres intentaron escapar corriendo, pero la persecución terminó pocos metros después, con la captura de los señalados y la recuperación del vehículo.

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En Bogotá, durante el primer cuatrimestre de 2026, se registraron alrededor de 3.170 casos de hurto de automotores. De estos, 1.281 correspondieron a carros particulares y 1.891 a motocicletas. Aunque fuentes oficiales informan de una reducción frente al año anterior, la preocupación ciudadana permanece. El hurto de vehículos en Bogotá continúa siendo uno de los delitos que más inquieta a la ciudadanía han reconocido las autoridades.

La tecnología como aliada en la seguridad local

Actualmente, la localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con 284 cámaras de videovigilancia que fortalecen la prevención y la investigación de delitos.

El hurto a vehículos es uno de los crímenes que más preocupa en Bogotá - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Seguridad, César Restrepo, subrayó el valor de estos dispositivos en la lucha contra el crimen: “Estamos atacando todos los delitos en Bogotá y este resultado demuestra cómo la tecnología y la presencia de nuestros uniformados permiten actuar de manera oportuna. Las cámaras de vigilancia y el trabajo articulado con las patrullas en terreno continúan siendo fundamentales para combatir estructuras delincuenciales y fortalecer la seguridad en los barrios”.

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La denuncia ciudadana también juega un papel central en la respuesta institucional. Las autoridades reiteraron el llamado a informar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, ya que la rapidez en el reporte “es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen”.

Patrón delictivo y respuesta institucional

Las estadísticas muestran que la modalidad de “halado”, donde los delincuentes se llevan el vehículo aprovechando descuidos o vulnerabilidades de seguridad, sigue siendo la más empleada.

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Las localidades de Kennedy y Engativá encabezan la lista de hurtos de automotores - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica representa el 63% de los vehículos y el 75% de las motocicletas robadas en la ciudad. Los robos no se concentran solo en vehículos de lujo: modelos de alta circulación y fácil despiece, como el Kia Picanto, el Chevrolet Spark y varios Renault, figuran entre los más afectados.

Las localidades de Kennedy y Engativá encabezan la lista de hurtos de automotores, mientras La Candelaria y Santa Fe presentan los menores niveles de incidencia. Sectores como Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, Fontibón y Puente Aranda también registran una alta frecuencia de casos. En estos lugares, las bandas logran desguazar vehículos en cuestión de horas, lo que facilita la comercialización de autopartes en el mercado ilegal.

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El alcalde Carlos Fernando Galán recalcó que la estrategia distrital se orienta tanto a disminuir el hurto de automotores como a golpear las rentas criminales asociadas. Según datos de la Policía Metropolitana estos delitos han disminuido: 17% en vehículos, 48% en personas, 30% en residencias, 41% en comercios, 11% en celulares y 39% en bicicletas.