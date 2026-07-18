Santurbán: gobernador de Santander pide aplazar reunión clave para delimitar el páramo

Los páramos son fuentes de agua que se deben cuidar de la mejor forma, y con estas acciones lo que se hace es debilitarlos - crédito Colprensa

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, pidió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aplazar la segunda jornada de la mesa de trabajo y deliberación de la fase de concertación para la delimitación participativa del Páramo de Santurbán, prevista para el próximo 18 de julio en Bucaramanga.

La solicitud fue presentada mediante una carta dirigida a la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres. En el documento, el mandatario departamental argumentó que el aplazamiento busca garantizar mejores condiciones de participación ciudadana, coordinación institucional y diálogo efectivo entre comunidades, autoridades territoriales y Gobierno Nacional.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la Gobernación considera que la delimitación del páramo es una decisión de alta trascendencia jurídica, ambiental, económica y social. Por eso, sostiene que el proceso debe desarrollarse bajo principios de participación, buena fe, coordinación y colaboración entre entidades públicas.

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El gobernador advirtió que el tiempo con el que fue convocada la jornada resulta insuficiente para estudiar asuntos de alta complejidad técnica, jurídica y ambiental. También señaló que una sola sesión no permitiría una deliberación amplia e informada sobre los temas que están en discusión.

Fotografía de archivo del páramo de Santurbán. (Crédito: Colprensa)

Gobernación pide más tiempo e información

Entre los puntos que, según Díaz, requieren mayor análisis están la delimitación del páramo, la reconversión de actividades productivas, la protección de las fuentes hídricas y los mecanismos de financiación y coordinación institucional.

La Gobernación planteó que antes de avanzar en la concertación se debe socializar de manera oportuna la información técnica, jurídica y cartográfica del proceso. Para el mandatario, las comunidades y autoridades locales necesitan conocer con claridad los insumos sobre los cuales se tomará una decisión que puede impactar el futuro del territorio.

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Díaz también propuso definir de forma conjunta una metodología entre el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga. Esa construcción, según la solicitud, debería contar con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para fortalecer la transparencia del proceso.

El objetivo es que todos los sectores involucrados puedan participar de manera efectiva y que la fase de concertación no se limite a un encuentro formal sin suficiente preparación previa. La Gobernación insiste en que la discusión sobre Santurbán debe ser amplia, informada y con capacidad real de incidencia.

Delimitación cumple orden de la Corte Constitucional

En la carta, el gobernador propuso aplazar la mesa del 18 de julio, convocar una reunión preparatoria entre autoridades nacionales y territoriales, acordar la metodología y el cronograma, socializar previamente la información con las comunidades y fortalecer los espacios de pedagogía antes de la fase definitiva de concertación.

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La delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín se desarrolla en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional. Esa decisión ordenó realizar un nuevo proceso de delimitación con participación amplia, informada, deliberativa e incidente de las comunidades y autoridades de los municipios involucrados.

Santurbán es considerado uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país por su papel en el abastecimiento de agua para millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Por esa razón, cualquier decisión sobre su delimitación genera impacto ambiental, social y económico.

En las últimas semanas, el proceso ha intensificado el debate entre el Gobierno Nacional, autoridades regionales, organizaciones sociales, ambientalistas y comunidades de Soto Norte. El punto central de la discusión está en las garantías de participación y en el alcance que tendrá la nueva delimitación.

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