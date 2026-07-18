Colombia

La Contraloría General de la República alerta rezagos en tierras a 10 años del Acuerdo de Paz

El balance advierte avances en conectividad, justicia transicional y municipios PDET, pero señala demoras graves en entrega de tierras y proyectos productivos

Guardar
Google icon
La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
El balance advierte avances en conectividad, justicia transicional y municipios PDET, pero señala demoras graves en entrega de tierras y proyectos productivos - crédito Colprensa

A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la Contraloría lanzó una alerta por los retrasos en la entrega y formalización de tierras, así como por el uso de recursos destinados a la implementación. El balance fue expuesto durante un Congreso Internacional que revisó los avances, deudas y riesgos que enfrenta el proceso en Colombia.

La discusión comenzó con una cifra que dimensiona el impacto de la violencia en el país: si se hiciera un minuto de silencio por cada víctima, Colombia tendría que permanecer callada durante más de 19 años. El registro oficial ya llega a 10.370.000 víctimas, un dato que marcó el tono del encuentro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el balance muestra avances en algunos frentes. En los municipios PDET, la pobreza multidimensional bajó del 39,8 % en 2018 al 24,4 % en 2024, una reducción asociada a 21.861 iniciativas locales impulsadas por más de 200.000 ciudadanos.

También se destacaron progresos normativos y sociales, como el Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto especial de protección, y el Acto Legislativo 01 de 2025, que declaró la alimentación como un derecho humano.

La Contraloría encontró irregularidades por más de $131.812 millones en el programa Hambre Cero - crédito Colprensa
El balance advierte avances en conectividad, justicia transicional y municipios PDET, pero señala demoras graves en entrega de tierras y proyectos productivos - crédito Colprensa

Avances en conectividad y justicia transicional

Uno de los puntos positivos del balance está en conectividad rural. Según las cifras presentadas, el 100 % de las cabeceras PDET cuenta con redes de alta velocidad. Además, el acceso a internet en hogares rurales pasó del 41 % al 56 % en un año, mientras que se instalaron centros digitales en 14.000 escuelas rurales.

PUBLICIDAD

En justicia transicional, el Congreso resaltó que la JEP dictó sus primeras sanciones y emitió el primer fallo por secuestro contra el antiguo secretariado de las Farc. También se reconoció a más de 4.000 desaparecidos, un avance considerado clave dentro del componente de verdad, justicia y reparación.

El balance incluyó otros desarrollos institucionales, como el Estatuto de la Oposición, las 16 circunscripciones de paz y la permanencia de más del 85 % de los 12.000 firmantes desmovilizados dentro del proceso.

Sin embargo, el informe también dejó claro que los avances no alcanzan para cubrir las deudas estructurales con las comunidades rurales. La Contraloría puso el foco en la Reforma Rural Integral, uno de los pilares centrales del Acuerdo y uno de los componentes con mayores retrasos.

Contratos por valor de $5 billones concentran la investigación de la Contraloría - crédito Colprensa
El balance advierte avances en conectividad, justicia transicional y municipios PDET, pero señala demoras graves en entrega de tierras y proyectos productivos - crédito Colprensa

Fondo de Tierras, el principal rezago

De los 7 millones de hectáreas que deben formalizarse, se han logrado 3,25 millones, equivalentes al 46 %. Pero el dato más crítico está en el Fondo de Tierras: de las 3 millones de hectáreas prometidas para entregar, solo se han adjudicado 107.099 hectáreas.

Según la alerta del ente de control, al ritmo actual el Estado tardaría 47 años en cumplir esa meta. La situación se agrava porque, entre 2023 y 2025, se entregaron 282.900 hectáreas pese a contar con recursos superiores a 8,2 billones de pesos, pero el 56,5 % no ha sido registrado en oficinas de instrumentos públicos.

Esa falta de registro deja a los campesinos en inseguridad jurídica. Además, el apoyo productivo sigue siendo mínimo: solo el 2 % de los beneficiarios recibe asistencia técnica, menos del 1 % cuenta con proyectos productivos PIDAR y apenas el 6,11 % accede a créditos y seguros agropecuarios.

La Contraloría también cuestionó el gasto del OCAD Paz, una bolsa de 14,05 billones de pesos distribuida en 1.464 proyectos. Según el balance, el 91 % de los recursos se concentró en cuatro sectores tradicionales: transporte, vivienda, agricultura y minas y energía.

El sector transporte recibió 6,45 billones de pesos en 593 proyectos, más del 40 % del total. Para el ente de control, se estaría usando el nombre de la “paz” para financiar obras públicas comunes, mientras quedan rezagadas prioridades como salud rural, educación y reactivación productiva.

Temas Relacionados

Acuerdo de PazContraloríaReforma Rural IntegralFondo de TierrasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 17 de julio

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 17 de julio

Megaprima de congresistas: Pablo Bustos ve “indignante” suspensión de eliminación del pago

El veedor cuestionó que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que eliminaba la prima de servicios especiales para congresistas

Megaprima de congresistas: Pablo Bustos ve “indignante” suspensión de eliminación del pago

Madres de soldados llevan a la JEP testimonio clave sobre la masacre de Gutiérrez, Cundinamarca

Familiares de los 38 militares muertos entregaron la declaración de una exguerrillera que asegura que la orden era no tomar prisioneros

Madres de soldados llevan a la JEP testimonio clave sobre la masacre de Gutiérrez, Cundinamarca

Santurbán: gobernador de Santander pide aplazar reunión clave para delimitar el páramo

Juvenal Díaz solicitó al Ministerio de Ambiente aplazar la mesa del 18 de julio en Bucaramanga para ampliar participación y socializar información técnica

Santurbán: gobernador de Santander pide aplazar reunión clave para delimitar el páramo

Resultado Sinuano Noche hoy 17 de julio

Esta lotería nocturna es un juego de azar con gran popularidad en Colombia con raíces en la Costa del Caribe

Resultado Sinuano Noche hoy 17 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Shakira afina los detalles para el show de medio tiempo del Mundial 2026 con Burna Boy y Ghetto Kids

Shakira afina los detalles para el show de medio tiempo del Mundial 2026 con Burna Boy y Ghetto Kids

La segunda temporada de ‘Cien años de soledad’ tiene fecha de estreno y un elenco renovado: así se ve el tráiler

Rubén Blades llevará a Medellín su ‘Fotografías Tour’: conozca fecha, lugar, y precios

El show de Shakira y compañía en la final del mundial no durará 30 minutos, la FIFA confirmó el cronograma del evento deportivo

Shakira compartió un fragmento de la versión en español de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026

Deportes

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 17 de julio

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 17 de julio

La “Ley Vinícius” llegó al fútbol colombiano: estas son las nuevas normas para el arbitraje en el país

La selección Colombia quiere renovar a Néstor Lorenzo, pero el técnico diría no: tendría otras ofertas

David Ospina no dejará el fútbol profesional: afirman que será nuevo guardameta de histórico club en México

Deportes Tolima recibió un “golazo” de la Superintendencia de Sociedades: fuerte sanción a sus directivos