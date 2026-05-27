Paloma Valencia defendió a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial por críticas dentro del Centro Democrático: “Es un hombre honesto”

Paloma Valencia aseguró que Juan Daniel Oviedo es una "excelente" fórmula vicepresidencial, pese a las críticas de algunos integrantes del Centro Democrático - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

La candidata presidencial Paloma Valencia generó todo tipo de reacciones al anunciar que su fórmula vicepresidencial sería Juan Daniel Oviedo. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) tiene posturas muy distintas a las de la aspirante del Centro Democrático; sin embargo, ambos aseguran que son más los puntos en común que los unen y les permitirán trabajar de manera conjunta de cara a una eventual presidencia.

No obstante, los reparos con respecto a la dupla Valencia-Oviedo persisten, incluso, dentro del partido político que dio su aval a la candidata. La congresista Paola Holguín, que alcanzó a sumarse a la contienda electoral como precandidata de la colectividad, aseguró que, aunque Oviedo tiene cualidades, sus pensamientos y convicciones no están precisamente alineados con el movimiento político.

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“Hay temas complejos con el doctor Juan Daniel. Él es un gran hombre, es una persona con conocimiento, pero algunas de sus posturas no comulgan con la base del partido. Algunas personas del partido me lo han manifestado en la calle, no se sintieron tan cómodas”, expresó Holguín, en diálogo con la revista Semana.

Paola Holguín aseguró que Juan Daniel Oviedo tiene posturas que no comulgan con la base del partido - crédito @SenadoGovCo/X

Al respecto, Paloma Valencia explicó a Infobae Colombia que, contrario al escepticismo que hay entre algunos integrantes de la colectividad, su alianza con Oviedo puede rendir frutos en un posible Gobierno. Aunque reconoce que están distanciados en algunos puntos de vista, considera que ningún desencuentro puede impedir que trabajen de manera mancomunada por un proyecto común.

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“No veo en sus posturas nada que afecte la posibilidad de tener un gran equipo para Colombia”, precisó la aspirante presidencial.

Además, recalcó algunas de las cualidades que, a su juicio, caracterizan a su coequipero, siendo algunas de ellas la honestidad y la persistencia. “Es una excelente fórmula vicepresidencial. Es un hombre honesto, inteligente, trabajador, que además ha demostrado que las circunstancias, no importa lo difíciles que sean, no determinan tu vida, que la voluntad humana es capaz de superar todas las dificultades”, indicó.

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Paloma Valencia aseguró que la llegada de Juan Daniel Oviedo a su candidatura incomda porque es una persona "diferente" - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Para Valencia, las críticas que surgieron por la llegada de Juan Daniel Oviedo a su campaña obedecen a la falta de apertura por parte de algunas personas para aceptar a quienes son diferentes o que no comparten su misma línea política o de pensamiento. No obstante, insistió en que está dispuesta a sumar “gente diferente” para que la acompañe en su carrera por la Presidencia y una eventual administración.

“Lo que pasa es que hay mucha gente que le da dificultad aceptar gente que no sea igual a ellos (...). De eso se trata, de sumar gente diferente”, puntualizó.

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Paloma Valencia aseguró que no encuentra posturas de Juan Daniel Oviedo que afecten su trabajo conjunto - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia

Al igual que Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo también ha defendido su participación en la candidatura, pese a los reparos de algunos que critican lo diferentes que son ambos políticos. En el programa Dos Puntos,de Caracol Radio, por ejemplo, el aspirante a la Vicepresidencia aseguró que su posible llegada al Gobierno, de la mano de la candidata del Centro Democrático, servirá para tomar medidas contra el machismo y distintos prejuicios que afectan a las mujeres y a la población diversa del país.

“Va a ser también una forma de acabar con ese prejuicio machista, mojigato que tiene el país, que es lo más preocupante”, precisó el candidato en diálogo con el informativo citado.

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Además, informó que su trabajo se enfocará en asumir tareas concretas que beneficien a las comunidades y que se enfoquen en la protección y el reconocimiento de su dignidad. Una de sus responsabilidades será, entonces, tener un cargo gerencial que, en primera medida, le apunte a resolver los problemas que tiene el sistema de salud actualmente, según precisó Valencia en entrevista con Infobae Colombia.

Juan Daniel Oviedo propuso que la vicepresidencia gerencie el proyecto Dignidad Buenaventura - crédito @JDOviedoAr/X

“La Vicepresidencia no puede ser un adorno burocrático. Con @PalomaValenciaL haremos de este cargo una gerencia, con ejecución y presencia en el territorio”, escribió Oviedo en su cuenta de X.

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