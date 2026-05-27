Álvaro Uribe aseguró que los votos de Iván Cepeda serían ilegítimos debido a presiones de grupos armados: “Saque los que saque”

Álvaro Uribe aseguró que los grupos armados están presionando a los electores para que voten por Iván Cepeda, pero no entregó pruebas al respecto - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

En entrevista con Noticentro 1, el expresidente Álvaro Uribe Vélez puso en duda el respaldo electoral que llegue a alcanzar el candidato Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) en las elecciones del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta).

De acuerdo con el ex jefe de Estado, debido a la situación de violencia que se vive en el país y a la presunta presión que estarían ejerciendo los grupos armados en distintas regiones para influir en la decisión de los ciudadanos, desconfía de los votos que logre el aspirante. Incluso, aseguró que todos los votos que obtenga no tendrían ninguna validez, lo que deja de lado la elección de la ciudadanía que, por convicción, apoya al candidato de la izquierda.

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“Hoy los votos de Cepeda son ilegítimos, saque los que saque, porque en la mayoría de las regiones de Colombia están impuestos por grupos armados”, aseveró el exmandatario, en diálogo con el informativo citado.

Iván Cepeda pidió pruebas sobre presuntas presiones para recibir apoyo en las urnas. La Defensoría del Pueblo negó tener información sobre el tema - crédito archivo Mariano Vimos/ Colprensa

En varias oportunidades, tanto Uribe Vélez como la candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático), han denunciado las presuntas presiones por parte de las organizaciones criminales para imponer una determinación electoral a los votantes. Sin embargo, en una sesión del Senado llevada a cabo en abril de 2026, el senador Iván Cepeda pidió la entrega de pruebas al respecto; afirmó que ese tipo de señalamientos son temerarios y que no pueden ser corroborados.

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La contendiente de la derecha aseguró que conocía información oficial sobre el tema, proveniente directamente de la Defensoría del Pueblo. “¿Usted no lee los comunicados de la Defensoría del Pueblo? La defensora está denunciando la coacción de los electores a favor suyo y a favor del Pacto Histórico”, dijo Paloma Valencia en el Congreso.

No obstante, la defensora del Pueblo, Iris Marín, salió a desmentir a la candidata presidencial en un video publicado en las redes sociales oficiales de la entidad. Según detalló la funcionaria, para entonces no contaba con ningún dato que permitiera afirmar que hay actores armados obligando a los ciudadanos a apoyar a Iván Cepeda en las urnas.

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La Defensoría subrayó que sus informes buscan proteger los derechos ciudadanos en elecciones y no han señalado presiones armadas en favor de ningún candidato - créidto Defensoría del Pueblo/X

Además, negó que se haya escrito y expuesto un comunicado advirtiendo sobre esa situación de violencia. “La Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo”, aclaró.

Posteriormente, fue el candidato Cepeda el que alertó sobre la presunta coacción de los electores por parte de grupos al margen de la ley. De acuerdo con su denuncia pública, en la que hizo un llamado directo a las autoridades locales y a la Defensoría del Pueblo, recibió información de organizaciones sociales que indica que sí se está ejerciendo presión sobre el electorado en algunos territorios del país para que apoyen o retiren su respaldo a determinadas candidaturas presidenciales.

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En consecuencia, informó que su campaña no está de acuerdo con este tipo de acciones criminales, así como tampoco los partidos políticos que respaldan su aspiración a la Presidencia de la República.

El candidato por el Pacto Histórico afirmó que puso a disposición de las autoridades la información sobre acciones que afecten la transparencia de los comicios del 31 de mayo de 2026 - crédito @IvanCepedaCast/X

“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley", indicó.

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Por su parte, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) advirtió en el informe “Votar con miedo: señales de interferencia y coerción criminal en las elecciones 2026” sobre la posible presión de grupos armados en más de 1.000 puestos de votación en Colombia. Identificó patrones atípicos que encienden las alarmas.