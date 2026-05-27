Incendio consumió la vivienda de reconocida exreina del Carnaval de Barranquilla: “Quedamos con lo que teníamos puesto”

El incendio en la casa de Hania Orozco, Reina Popular del Carnaval de Barranquilla 2024, dejó pérdidas materiales totales para su familia - crédito Hania Orozco/Instagram

Todavía con la voz entrecortada y rodeada de los restos de lo que hasta hace unas horas era su hogar, Hania Orozco apareció en redes sociales para pedir ayuda. La joven, reconocida por haber sido Reina Popular del Carnaval de Barranquilla 2024, compartió varios videos en los que mostró los daños que dejó un incendio que consumió gran parte de la vivienda donde reside junto a su familia.

Las imágenes revelan escenas de angustia: habitaciones destruidas, muebles calcinados, techos afectados y objetos reducidos a cenizas. En medio del caos, vecinos y familiares intentaban rescatar algunas pertenencias antes de que el fuego avanzara por completo sobre la estructura.

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Las llamas consumieron habitaciones, muebles y techos, generando daños estructurales y espacios inhabitables en la vivienda de la joven barranquillera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Lo que comenzó como una reunión familiar terminó convirtiéndose en una emergencia que obligó a todos a salir apresuradamente de la casa. Según relató la familia, las llamas se habrían originado dentro de una habitación tras un problema con una batería que terminó incendiando un colchón. A partir de ahí, el fuego se expandió rápidamente.

La situación quedó registrada en varios videos publicados por Hania Orozco, donde se escucha el desespero de quienes intentaban controlar la emergencia mientras esperaban la llegada de los organismos de socorro. De acuerdo con el relato de la joven barranquillera, hubo demoras en la atención, algo que aumentó aún más la tensión durante esos minutos. Uno de los momentos más impactantes de las grabaciones fue la reacción de la madre de Hania, quien aparece observando cómo las llamas destruían buena parte de la vivienda. La escena reflejó el impacto emocional que dejó la pérdida material para toda la familia.

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Horas después de la emergencia, Orozco decidió publicar un mensaje en sus redes sociales para explicar la magnitud de lo ocurrido y pedir apoyo. Allí habló de las dificultades que ahora enfrentan tras perder prácticamente todas sus pertenencias.

“Mi familia y yo perdimos todo en la casa, absolutamente todo. Ustedes saben que nunca he decidido hacer este tipo de publicaciones, a pesar de todas las cosas que han pasado en el recorrido de mi vida. Pero, de verdad, necesito la ayuda de todos, mi familia y yo perdimos todo. Hasta la ropa, quedaron con lo que tienen puesto, literal”.

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Una batería defectuosa habría provocado el incendio que arrasó rápidamente con el hogar de Hania Orozco y dejó a la familia sin pertenencias - crédito Hania Orozco/Instagram

La joven también contó que entre los elementos afectados había útiles escolares, ropa, electrodomésticos y artículos básicos del hogar. La pérdida, explicó, no solo golpeó económicamente a su familia, sino que dejó a varios de sus integrantes sin elementos esenciales para retomar su rutina diaria. En medio de la emergencia, amigos, vecinos y seguidores comenzaron a compartir mensajes de solidaridad y cadenas de apoyo para ayudar a la familia. Varias personas difundieron publicaciones con información para canalizar donaciones y brindar acompañamiento a los afectados.

Aunque el incendio no dejó víctimas fatales, el impacto emocional es profundo. Las fotografías posteriores muestran paredes ennegrecidas, ventanas destruidas y espacios completamente arrasados por el fuego. Algunas zonas de la vivienda quedaron inhabitables debido a los daños estructurales. Hania Orozco se convirtió en una figura reconocida en Barranquilla luego de representar al barrio La Sierrita y obtener el título de Reina Popular del Carnaval 2024. Desde entonces participó en distintas actividades culturales y comunitarias relacionadas con las tradiciones de la ciudad.

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Vecinos y familiares intentaron rescatar pertenencias durante la emergencia, mientras la llegada de los organismos de socorro se demoró más de lo esperado - crédito Hania Orozco/Instagram

En redes sociales, decenas de usuarios enviaron mensajes de apoyo y destacaron la fortaleza con la que la joven enfrenta la situación. Mientras las autoridades avanzan en la verificación de las causas exactas de la emergencia, la familia intenta recuperarse del impacto que dejó el incendio. Por ahora, la prioridad es conseguir ropa, implementos básicos y apoyo económico que les permita empezar nuevamente.