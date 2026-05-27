Colombia

Estudiantes de colegios oficiales en Bogotá deberán asistir los sábados para reponer clases tras el paro de docentes: así lo confirmó el distrito

Una circular oficial faculta a directores escolares a reprogramar actividades académicas entre el 3 y el 13 de junio, en respuesta a la ausencia de acuerdos con el gremio tras las movilizaciones

Guardar
Google icon
Rectoras y rectores de colegios oficiales decidirán fechas y mecanismos para la reposición del tiempo escolar en Bogotá - crédito Secretaría de Educación

La Secretaría Distrital de Educación de Bogotá anunció nuevas medidas para garantizar la recuperación del tiempo escolar perdido por las movilizaciones y jornadas de paro docente registradas en marzo y abril de 2026.

La titular de la entidad, Julia Rubiano, informó que se habilitó un nuevo periodo para que los colegios oficiales programen y ejecuten la reposición de clases, con el objetivo de “fortalecer los aprendizajes y minimizar el impacto de las interrupciones” en la formación de niñas, niños y jóvenes de la capital.

PUBLICIDAD

Rubiano explicó que, tras seis intentos de negociación con la Asociación Distrital de Educadores (ADE) sin lograr acuerdos efectivos sobre los días de reposición, la secretaría decidió abrir una alternativa institucional. “Las rectoras y rectores podrán agendar las reposiciones entre el 3 y el 13 de junio de 2026, incluyendo los sábados 6 y 13 de junio“.

Además, añadió que: "Todas las directivas ya recibieron la circular correspondiente y serán quienes, junto a sus equipos docentes, definan los espacios y mecanismos más adecuados para la recuperación del tiempo académico, en función de las necesidades de los estudiantes y las condiciones particulares de cada sede”.

PUBLICIDAD

La medida regirá entre el 3 y el 13 de junio e implica comunicación a las familias y responsabilidad directa de cada rector o rectora - crédito Alcaldía de Bogotá
La medida regirá entre el 3 y el 13 de junio e implica comunicación a las familias y responsabilidad directa de cada rector o rectora - crédito Alcaldía de Bogotá

Esta reposición está dirigida a los docentes que, por motivo de las movilizaciones, se ausentaron de la jornada escolar durante los meses de marzo y abril. Es importante señalar que los docentes que tuvieron descuentos salariales por estas ausencias podrán recuperar el tiempo y así recibir el reintegro correspondiente, siempre y cuando cumplan con la reposición establecida.

Organización flexible y responsabilidad institucional

Cada rector o rectora tiene la responsabilidad de organizar la jornada escolar de acuerdo con las particularidades de su institución, asegurando la continuidad del servicio educativo y garantizando la comunicación oportuna a las familias sobre las fechas y horarios de reposición. La no reposición del tiempo académico dará lugar a acciones administrativas, conforme a la normatividad vigente.

La Secretaría de Educación reiteró que, aunque la mayoría de las jornadas escolares en Bogotá se desarrollaron con regularidad durante el paro, en los casos donde hubo afectaciones se emitieron orientaciones claras para la recuperación del tiempo perdido. El enfoque busca proteger el derecho fundamental a la educación, evitando que las circunstancias externas comprometan el proceso formativo de los estudiantes.

Vecinos del sector Restrepo reportan aumento de peleas entre jóvenes del colegio Guillermo León Valencia, con heridos y detenidos, mientras autoridades investigan y residentes piden acciones urgentes para frenar la escalada de violencia - crédito Colprensa
La medida responde a las jornadas de paro de marzo y abril de 2026 que afectaron la continuidad del servicio educativo en Bogotá - crédito Colprensa

Rubiano enfatizó en abril el respeto de la Secretaría al derecho a la protesta de los docentes y reconoció la gravedad de los problemas del sistema de salud del magisterio, razón principal de las movilizaciones:

Reconocemos las dificultades serias en la atención, la obtención de incapacidades y los trámites administrativos que enfrentan los maestros y sus familias”, señaló la funcionaria, quien también aclaró que la dependencia ha gestionado estos asuntos ante las entidades responsables, aunque la solución de fondo corresponde a instancias nacionales.

La funcionaria reiteró el llamado a que las manifestaciones y protestas se realicen fuera del horario escolar, en contra jornada, para evitar una afectación mayor al derecho fundamental a la educación y garantizar la continuidad del calendario académico.

Causas del paro docente y demandas del magisterio

El paro nacional docente se originó principalmente por las fallas estructurales en el modelo de atención en salud para los maestros. Según el sindicato y los docentes, existen demoras en la asignación de citas médicas, interrupciones en tratamientos, falta de entrega de medicamentos y cancelación de convenios con clínicas, lo que repercute negativamente tanto en los profesores como en sus familias.

La principal causa del paro de maestros en Bogotá fue la crisis del sistema de salud del magisterio y las dificultades en trámites administrativos - crédito @fecode/X
El paro docente se originó por fallas en el sistema de salud del magisterio, como retrasos en citas y falta de medicamentos - crédito @fecode/X

A estas problemáticas de salud se suman reclamos sobre el incumplimiento de acuerdos laborales previamente suscritos con el Gobierno, la falta de avances en materia salarial y la urgencia de mejorar las condiciones laborales del sector educativo. El gremio exigió la intervención directa de la Fiduprevisora y el cumplimiento de los compromisos pactados para garantizar una atención digna al magisterio.

Las protestas incluyeron, además, demandas por la crisis del sistema de salud, la necesidad de una mayor estabilidad laboral y la defensa de los derechos adquiridos. La Secretaría Distrital de Educación, en ese contexto, reiteró su disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones, siempre priorizando la protección del derecho a la educación de la niñez y la juventud en Bogotá.

Temas Relacionados

Colegios BogotáParo DocenteReposición de clases BogotáSecretaría Distrital de EducaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

Que los cortes de agua en Bogotá no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este miércoles 27 de mayo

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Cartagena

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cartagena este miércoles 27 de mayo

Pico y Placa Villavicencio evita multas este miércoles 27 de mayo

Cuáles son los vehículos que no transitan este miércoles, chécalo y evita una multa

Pico y Placa Villavicencio evita multas este miércoles 27 de mayo

Resultado Sinuano Noche hoy 25 de mayo

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

Resultado Sinuano Noche hoy 25 de mayo

Grave accidente en Tocancipá: bus se volcó en la vía Tunja-Bogotá y dejó una mujer muerta y varios heridos

El siniestro ocurrió en un corredor del norte de Cundinamarca, cuando un vehículo de transporte público perdió el control y terminó volcado. El hecho provocó la interrupción total de la movilidad en la zona mientras se realizaban labores de rescate e inspección, y las autoridades avanzan en el esclarecimiento de lo ocurrido

Grave accidente en Tocancipá: bus se volcó en la vía Tunja-Bogotá y dejó una mujer muerta y varios heridos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ENTRETENIMIENTO

Martin Garrix sumó nuevo concierto en Colombia para 2026: conozca fecha, lugar y precios

Martin Garrix sumó nuevo concierto en Colombia para 2026: conozca fecha, lugar y precios

Luly Bossa confesó lo duro que fue criar con ausencia paterna y todas las ‘espinas’ que tuvo en su vida: “Cristo me mantuvo cuerda”

Myke Towers anunció su regreso a Bogotá con su espectáculo ‘Trap Kings’: fecha, lugar y precios de boletería

A Shakira le preguntaron a qué selección animarán sus hijos en el Mundial entre Colombia y España: esto respondió

Claudia Bahamón volvió a generar revuelo en redes sociales con su nueva pareja: esta sería su identidad

Deportes

Hinchas de Millonarios salieron enfurecidos de El Campín tras la eliminación de la Copa Sudamericana: “Salgan Hijuep...”

Hinchas de Millonarios salieron enfurecidos de El Campín tras la eliminación de la Copa Sudamericana: “Salgan Hijuep...”

Independiente Medellín perdió 1-0 ante Estudiantes y quedó eliminado de la Copa Libertadores: resumen y goles del partido

Cómo terminó Deportes Tolima en el grupo B de la Copa Libertadores: final feliz para los pijaos

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Millonarios ganó más de $5.000 millones por su participación en la Copa Sudamericana: así se distribuyeron