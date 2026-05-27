Estudiantes de colegios oficiales en Bogotá deberán asistir los sábados para reponer clases tras el paro de docentes: así lo confirmó el distrito

Rectoras y rectores de colegios oficiales decidirán fechas y mecanismos para la reposición del tiempo escolar en Bogotá - crédito Secretaría de Educación

La Secretaría Distrital de Educación de Bogotá anunció nuevas medidas para garantizar la recuperación del tiempo escolar perdido por las movilizaciones y jornadas de paro docente registradas en marzo y abril de 2026.

La titular de la entidad, Julia Rubiano, informó que se habilitó un nuevo periodo para que los colegios oficiales programen y ejecuten la reposición de clases, con el objetivo de “fortalecer los aprendizajes y minimizar el impacto de las interrupciones” en la formación de niñas, niños y jóvenes de la capital.

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Rubiano explicó que, tras seis intentos de negociación con la Asociación Distrital de Educadores (ADE) sin lograr acuerdos efectivos sobre los días de reposición, la secretaría decidió abrir una alternativa institucional. “Las rectoras y rectores podrán agendar las reposiciones entre el 3 y el 13 de junio de 2026, incluyendo los sábados 6 y 13 de junio“.

Además, añadió que: "Todas las directivas ya recibieron la circular correspondiente y serán quienes, junto a sus equipos docentes, definan los espacios y mecanismos más adecuados para la recuperación del tiempo académico, en función de las necesidades de los estudiantes y las condiciones particulares de cada sede”.

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La medida regirá entre el 3 y el 13 de junio e implica comunicación a las familias y responsabilidad directa de cada rector o rectora - crédito Alcaldía de Bogotá

Esta reposición está dirigida a los docentes que, por motivo de las movilizaciones, se ausentaron de la jornada escolar durante los meses de marzo y abril. Es importante señalar que los docentes que tuvieron descuentos salariales por estas ausencias podrán recuperar el tiempo y así recibir el reintegro correspondiente, siempre y cuando cumplan con la reposición establecida.

Organización flexible y responsabilidad institucional

Cada rector o rectora tiene la responsabilidad de organizar la jornada escolar de acuerdo con las particularidades de su institución, asegurando la continuidad del servicio educativo y garantizando la comunicación oportuna a las familias sobre las fechas y horarios de reposición. La no reposición del tiempo académico dará lugar a acciones administrativas, conforme a la normatividad vigente.

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La Secretaría de Educación reiteró que, aunque la mayoría de las jornadas escolares en Bogotá se desarrollaron con regularidad durante el paro, en los casos donde hubo afectaciones se emitieron orientaciones claras para la recuperación del tiempo perdido. El enfoque busca proteger el derecho fundamental a la educación, evitando que las circunstancias externas comprometan el proceso formativo de los estudiantes.

La medida responde a las jornadas de paro de marzo y abril de 2026 que afectaron la continuidad del servicio educativo en Bogotá - crédito Colprensa

Rubiano enfatizó en abril el respeto de la Secretaría al derecho a la protesta de los docentes y reconoció la gravedad de los problemas del sistema de salud del magisterio, razón principal de las movilizaciones:

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“Reconocemos las dificultades serias en la atención, la obtención de incapacidades y los trámites administrativos que enfrentan los maestros y sus familias”, señaló la funcionaria, quien también aclaró que la dependencia ha gestionado estos asuntos ante las entidades responsables, aunque la solución de fondo corresponde a instancias nacionales.

La funcionaria reiteró el llamado a que las manifestaciones y protestas se realicen fuera del horario escolar, en contra jornada, para evitar una afectación mayor al derecho fundamental a la educación y garantizar la continuidad del calendario académico.

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Causas del paro docente y demandas del magisterio

El paro nacional docente se originó principalmente por las fallas estructurales en el modelo de atención en salud para los maestros. Según el sindicato y los docentes, existen demoras en la asignación de citas médicas, interrupciones en tratamientos, falta de entrega de medicamentos y cancelación de convenios con clínicas, lo que repercute negativamente tanto en los profesores como en sus familias.

El paro docente se originó por fallas en el sistema de salud del magisterio, como retrasos en citas y falta de medicamentos - crédito @fecode/X

A estas problemáticas de salud se suman reclamos sobre el incumplimiento de acuerdos laborales previamente suscritos con el Gobierno, la falta de avances en materia salarial y la urgencia de mejorar las condiciones laborales del sector educativo. El gremio exigió la intervención directa de la Fiduprevisora y el cumplimiento de los compromisos pactados para garantizar una atención digna al magisterio.

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Las protestas incluyeron, además, demandas por la crisis del sistema de salud, la necesidad de una mayor estabilidad laboral y la defensa de los derechos adquiridos. La Secretaría Distrital de Educación, en ese contexto, reiteró su disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones, siempre priorizando la protección del derecho a la educación de la niñez y la juventud en Bogotá.