Mauricio Pava instó a Iván Cepeda a descartar la idea de una asamblea constituyente y desmontar la iniciativa de la Paz Total

El abogado, que es vocero del Comité Promotor por la Estabilidad Constitucional, conminó al candidato oficialista a que establezca una serie de compromisos con la democracia colombiana - crédito suministrada a Infobae Colombia

El abogado Mauricio Pava, vocero del Comité Promotor por la Estabilidad Constitucional, le pidió el martes 26 de mayo al candidato presidencial Iván Cepeda que descarte una asamblea constituyente, desmonte las medidas de la Paz Total y se comprometa, en un eventual gobierno suyo, a no atacar a dos instituciones clave del organigrama del Estado: el Banco de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“A Iván Cepeda le hemos pedido que recule en la Paz Total, porque la manera como se implementó es inconstitucional; que respete el Banco de la República, y que no se construya un relato contra la Registraduría afectando el proceso electoral. Lo vamos a hacer también con las otras campañas presidenciales”, afirmó el abogado al presentar el alcance de la iniciativa propuesta al aspirante.

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El abogado Mauricio Pava pidió al candidato Iván Cepeda que se comprometa en cuatro aspectos que considera fundamentales para la democracia - crédito Catalina Olaya/Colprensa - cesjul.org

De esta manera, explicó que busca mover la discusión electoral desde los nombres propios hacia las reglas del sistema. En esa línea, explicó que los compromisos pasan por el respeto irrestricto por la Constitución de 1991, el rechazo a una constituyente como mecanismo de presión política, la defensa de la autonomía del Banco de la República y renuncia a narrativas que afecten la confianza en el sistema electoral colombiano.

Y es que la petición del letrado al aspirante de la izquierda, el principal favorito de cara a la primera vuelta presidencial, quedó plasmada en un claro llamado. “La Constitución tiene que estorbarle al poder, es parte de su función y no por eso vamos a destruirla o a sustituirla”, dijo Pava, que lidera una iniciativa que buscaría, mediante referendo, ponerle freno a cualquier modificación de la Carta Magna.

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La petición se formuló a cinco días de que los colombianos deban acudir a las urnas, en cumplimiento de la primera vuelta presidencial. El comité conminó al candidato del Pacto Histórico para que, además, emita una definición expresa sobre cuatro compromisos institucionales, en relación con su plan de Gobierno y la necesidad de establecer, de cara a la ciudadanía, que entre sus planes no está la reforma constitucional.

Esta es la petición del Comité Promotor por la Estabilidad Constitucional al candidato oficialista a la presidencia Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

Asimismo, sostuvo que el requerimiento no se limita a una discusión abstracta sobre el diseño institucional, sino a decisiones concretas que, a juicio del comité, ya muestran un punto de fricción.

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Los cuatro compromisos conminados a Iván Cepeda: Paz Total y constituyente, los principales temas

El punto más específico del documento enviado a Cepeda es el que está enfocado en la defensa de la Constitución de 1991 y los reproches a la política de Paz Total. Allí, el comité le recordó al candidato que la Corte Constitucional, al revisar esa ley, “prohibió entregar territorios a grupos criminales sin marco jurídico” y sostuvo de esa forma que “las condiciones fijadas por el poder judicial fueron desatendidas”.

Así pues, Pava y el comité le pidieron al candidato “comprometerse a derogar las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)” y, como acto sucesivo, que Cepeda “recule en la Paz Total” por la forma en que, según dijo, fue implementada durante la administración del presidente Gustavo Petro, pues esa política habría desbordado el marco fijado por la justicia constitucional, por lo que se exigió el respeto al orden institucional.

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El segundo compromiso exigido a Cepeda apunta a descartar una asamblea constituyente “como mecanismo de presión política o alteración de los equilibrios institucionales”. Para el comité, la preocupación no está presentada como un debate doctrinal sobre reformas futuras, sino como una advertencia frente al uso de este mecanismo ciudadano para modificar las reglas del juego desde el poder.

Entretanto, el tercer y cuarto punto trasladaron esa misma lógica a dos instituciones concretas. La carta le pide al candidato “no atacar al Banco de la República por el ejercicio de su función autónoma e independiente” y “no auspiciar narrativas de fraude electoral que minen la confianza en la Registraduría Nacional del Estado Civil”, como al parecer lo habría hecho el presidente Petro en la recta final de su Gobierno.

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Iván Cepeda ha expresado su deseo de que los procesos de negociación con las estructuras armadas ilegales continúen - crédito Europa Press

“Colombia necesita volver a ponerse de acuerdo en algo básico: las diferencias políticas se tramitan dentro de la Constitución y no cambiando las reglas del juego cada vez que cambia el poder”, dijo Pava, en una comunicación en la que, junto a Sergio Bueno, hicieron énfasis en la trayectoria del senador en la defensa de la participación política, los derechos humanos y la resolución democrática de los conflictos.

Petición del Comité Promotor por la Estabilidad Constitucional también será para los demás candidatos presidenciales

El reclamo a Cepeda fue presentado como el primer paso de una ofensiva pública más amplia, pues el comité informó en su comunicado que la misma invitación será enviada “en los próximos días” a otros candidatos presidenciales antes de las elecciones. “¿Están dispuestos a comprometerse con respetar la Constitución, la independencia institucional y los límites democráticos del poder?”, es la pregunta a formular.

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En sus precisiones, el abogado, que fue defensor de Petro, buscaría separar la iniciativa de una adhesión electoral o ideológica. “No estamos pidiendo adhesión a una causa política ni respaldo al referendo. Estamos preguntando algo elemental: si quien aspira a gobernar Colombia está dispuesto a comprometerse desde ya con gobernar dentro de la Constitución y no reescribir las reglas desde el poder”, dijo.