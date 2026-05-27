Alerta por amputaciones derivadas del consumo de tusi mezclado: Échele Cabeza dio conocer hipótesis sobre un caso reportado en Medellín

18 personas en Antioquia sufrieron afectaciones en su salud por consumo de tusi mezclado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Hay alerta en Medellín por la identificación de casos graves de deterioro de salud de personas que consumieron tusi mezclado con otras sustancias. De acuerdo con la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, en los centros asistenciales de la ciudad, Bello e Itagüí se han identificado varios casos; uno de los pacientes presentó complicaciones tan graves que fue necesario amputarle una de sus extremidades.

“Se trata ya de 18 personas. La primera de ellas con inicio de síntomas el 24 de febrero, que han requerido todos atención intrahospitalaria, siete de ellos de gravedad con estancia en unidad de cuidados intensivos y de cuidados especiales. Además, uno de ellos requirió amputación de uno de sus miembros inferiores”, explicó la funcionaria, citada por Blu Radio, que conoció un informe sobre la situación.

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El proyecto Échele Cabeza, cuya labor se enfoca en reducir riesgos y daños en personas que consumen sustancias psicoactivas (SPA), se pronunció sobre el tema a través de una publicación explicativa, orientada a dar luces sobre el consumo de tusi y los peligros que corren los usuarios por las mezclas que se hacen con dicha droga.

El tusi no es una droga definida, porque suele ser mezclada con distintas sustancias - crédito sitio web Échele Cabeza

Según indicó, el proyecto no ha podido verificar los casos reportados por la Secretaría de Salud de Medellín. Sin embargo, informó que no es la primera vez que se documenta un caso de amputación derivado del consumo de tusi en Colombia, pese a que ese tipo de eventos “son poco frecuentes.

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“Conocimos un caso reportado en Cali hace aproximadamente dos años, en el que se presentaron amputaciones de extremidades asociadas presuntamente al consumo problemático y reiterado de tusi (el cóctel)”, detalló.

En ese sentido, explicó que el tusi no es una droga definida; se trata de una mezcla ilegal de composición cambiante cuya circulación rápida impide saber con precisión qué contiene en la mayoría de los casos. En Colombia, muchas muestras contienen ketamina como base, junto con Mdma o MDA, cafeína y colorantes o edulcorantes, pero que los demás componentes pueden variar entre un lote y otro.

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Eso quiere decir que un tusi nunca es igual a otro. Según el proyecto Échele Cabeza, esa inestabilidad se explica por la fabricación ilegal y artesanal, la ausencia de estándares de control y regulación y la producción en pequeños lotes. Todo esto dificulta la prevención y el estudio de casos en los que se presentan afectaciones a la salud de los consumidores.

El Cali se reportó un caso en el que se presentaron amputaciones de extremidades asociadas presuntamente al consumo problemático y reiterado de tusi - crédito Hospital Universitario del Valle - Evaristo García / Facebook

"Frente a estos casos de afectaciones vasculares severas, existen varias hipótesis plausibles, aunque todavía no hay evidencia suficiente para establecer una causalidad directa“, indicó.

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Por un lado está el levamisol, un antiparasitario veterinario que aparece entre el 30% y el 70% de muestras de cocaína según la región. Esa sustancia ha sido asociada con agranulocitosis, vasculitis cutánea y necrosis tisular, cuadros que en casos extremos pueden terminar en amputaciones.

La segunda hipótesis se concentra en la ketamina, sobre todo en grandes cantidades, en usos crónicos o cuando se mezcla con otras sustancias aún no identificadas. Esa combinación podría derivar en isquemia; desde agosto de 2025 ha estado informando sobre la “vejiga de ketamina” o síndrome de vejiga ketamínica, una afección inflamatoria y dolorosa del tracto urinario causada por el consumo crónico y abusivo de ketamina.

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La tercera hipótesis, que el proyecto Échele definió como preliminar y “pendiente de mayor investigación”, es la presencia de xilacina. Según la organización, ese sedante y relajante muscular de uso veterinario ya fue identificado en muestras de tusi analizadas.

Se investiga si la xilacina se ha mezclado con tusi en Colombia - crédito Secretaría de Seguridad de Medellín

Hubo dos hallazgos durante el segundo semestre de 2024, que posteriormente fueron confirmados por el Ministerio de Justicia, además de seis muestras en 2025 y otras dos reportadas en lo corrido de 2026. En total, el proyecto reportó 10 muestras con presencia de xilacina en ese período.

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“Aún no podemos relacionar la xilacina con estos casos en Colombia, pero lo que sí está bastante bien documentado es la relación directa con necrosis y amputaciones en Estados Unidos, dado que es uno de los principales adulterantes del fentanilo. Este quizás podría ser el detonante que estamos buscando, pero hay que investigar para tener certeza”, detalló.