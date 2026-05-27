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El Congreso suspendió los debates hasta que pase la primera vuelta presidencial: hay varios proyectos en riesgo

La pausa legislativa provoca incertidumbre sobre reformas y proyectos sociales justo antes de los comicios presidenciales del 31 de mayo

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La falta de quórum condujo a la parálisis parlamentaria en la antesala de las elecciones presidenciales - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La falta de quórum condujo a la parálisis parlamentaria en la antesala de las elecciones presidenciales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Cada vez falta menos para que los colombianos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la Nación para el periodo 2026 - 2030.

Mientras que los candidatos adelantan sus actividades privadas para lo que serán los comicios, otros sectores optaron por detener sus actividades para enfocarse en el proceso electoral.

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Es el caso del Congreso de la República que, para la semana del martes 26 hasta el viernes 29 de mayo de 2026, decidió aplazar sus sesiones de plenaria y no retomará la agenda legislativa hasta la semana posterior a la jornada electoral que se llevará a cabo el domingo 31 de mayo.

En la Cámara de Representantes, el anuncio se conoció durante la llamada “plenaria étnica”, donde se discutieron iniciativas enfocadas en comunidades indígenas, negras y raizales. La continuación de esa sesión quedó programada para el martes 2 de junio, a 18 días de que termine el período legislativo.

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Mientras que, en el caso del Senado, el presidente de esa corporación, Lidio García (Partido Liberal), señaló en diálogo con El Espectador que la plenaria convocada para el miércoles a las 3:00 p. m. fue aplazada y no se ha definido una nueva fecha de reanudación.

Tanto García como el presidente de la Cámara, Julián López (Partido de la U), atribuyeron la parálisis a la falta de quórum en los últimas sesiones y dijeron que buscarán concertar con las bancadas para garantizar la asistencia a los debates.

La suspensión deja en duda el avance de proyectos como la Jurisdicción Agraria del gobierno Gustavo Petro, la reforma integral al Icetex, el nuevo régimen de estatuto aduanero, la ley de competencias y el Ministerio de la Igualdad.

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