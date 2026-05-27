Colombia

Informe aseguró que hay trazas de cocaína en el agua de Bogotá: esta es la explicación de la Empresa de Acueducto

Infobae Colombia conoció el pronunciamiento oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tras la divulgación del estudio ‘Contaminación Invisible’, que reportó hallazgos de sustancias químicas en sistemas hídricos de varias ciudades del país

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Una mano sostiene un vaso bajo un grifo de cocina que vierte agua turbia y con partículas. Al fondo, a través de una ventana, se ven campos cultivados, un río y chimeneas industriales
El informe Contaminación Invisible reportó la detección de trazas de cocaína y otras sustancias químicas en sistemas hídricos urbanos de varias ciudades colombiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una controversia sobre la calidad del agua potable en Colombia se ha intensificado en los últimos días tras conocerse el informe ‘Contaminación Invisible’, del Center for a Secure Free Society, que reporta la presencia de trazas de cocaína y otras sustancias químicas en sistemas hídricos urbanos de varias ciudades del país.

Esta información generó reacciones institucionales, especialmente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), que defendió la calidad del suministro en la capital y aseguró que cumple con todos los estándares regulatorios vigentes.

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El informe fue elaborado con apoyo científico de la Universidad de La Sabana y señala que entre finales de 2025 e inicios de 2026 se recolectaron y analizaron muestras en 12 ciudades colombianas que, según el documento, representan cerca de 17 millones de personas, equivalentes al 32% de la población nacional.

Infografía mostrando un grifo vertiendo agua con estructuras químicas, un mapa de Colombia, figuras de personas, barriles, un cuerpo humano, una granja y un globo terráqueo.
El informe también alertó sobre la presencia de compuestos como diésel, amoníaco, metanol y acetona en sistemas hídricos urbanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hallazgo central atribuido al Center for a Secure Free Society es la detección de trazas de cocaína en agua del grifo en Bogotá, Cartagena, Popayán y Quibdó, además de agua de entrada al sistema en Cali. Estas ciudades, según el reporte citado por el medio, agrupan a más de 11,8 millones de habitantes.

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Frente a los señalamientos divulgados por Infobae Colombia sobre la presunta presencia de trazas de cocaína y otros compuestos químicos en el agua potable, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá respondió mediante un comunicado enviado al medio en el que defendió la calidad del suministro en la capital y aseguró que mantiene controles estrictos sobre sus procesos de potabilización.

En el mensaje, la empresa afirmó de manera textual que “la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá mantiene un estricto control de sus procesos de potabilización del agua y en ese sentido suministra la información a las entidades de control manteniendo una comunicación en doble vía con estas”.

La entidad también sostuvo que, “a la fecha, no ha recibido notificaciones oficiales por parte de las entidades responsables de control y vigilancia que mencionen la presencia de sustancias químicas que puedan representar un riesgo para la salud pública”.

La Policía Nacional de Colombia desmanteló un laboratorio clandestino en Barbacoas, Nariño, e incautó más de 1,3 toneladas de cocaína en una de las mayores operaciones antidrogas recientes - crédito prensa Ponal
Los análisis de laboratorio identificaron rastros de cocaína en muestras de agua potable y de pretratamiento en ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena y Quibdó - crédito prensa Ponal

Asimismo, el Acueducto de Bogotá indicó que no tiene conocimiento de autorizaciones para estudios distintos a los que realiza dentro de sus propios programas de monitoreo.

Según el comunicado, “no tenemos información por parte de estas entidades de que se haya autorizado la realización de estudios que impliquen la toma y análisis de muestras de agua, diferentes a los que la Eaab realiza de manera habitual dentro de sus programas de monitoreo y control de calidad”.

La empresa explicó además que desarrolla controles permanentes sobre el agua potable mediante “muestreos periódicos y sistemáticos”, y destacó que realiza “un promedio de 1.800 análisis mensuales”, los cuales, según la entidad, permiten verificar el cumplimiento de los estándares establecidos para el consumo humano conforme a la normatividad colombiana.

En su respuesta, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá defendió también la solidez de su sistema de autocontrol y aseguró que “el aseguramiento de la calidad del producto final es el resultado de la operación física y de un robusto esquema de monitoreo y autocontrol, que se ciñe estrictamente al marco regulatorio nacional”.

Tabla del informe Contaminación Invisible que resume los presuntos incumplimientos detectados en muestras de agua tomadas en distintas ciudades de Colombia - crédito Center for a Secure Free Society
Tabla del informe Contaminación Invisible que resume los presuntos incumplimientos detectados en muestras de agua tomadas en distintas ciudades de Colombia - crédito Center for a Secure Free Society

La entidad agregó que cumple con la Resolución 2115 de 2007 y afirmó que el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (Irca) “históricamente ha estado en 0% y nunca ha estado por encima del 5%, correspondiente a la clasificación ‘Sin Riesgo – Agua apta para consumo humano’”.

El comunicado también señala que la empresa mantiene una validación constante de sus sistemas mediante el cargue y actualización de información en el Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el objetivo de garantizar “la transparencia y la concordancia técnica con las actividades de vigilancia”, complementadas por la Secretaría Distrital de Salud.

Finalmente, reiteró en el comunicado “el compromiso de la Eaab con el suministro de agua potable segura cumpliendo con los más altos estándares regulatorios en el sector”.

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