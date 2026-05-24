Colombia

Pese a celebrar su paso a la final del fútbol colombiano, hinchas del Junior se agarraron a las afueras del estadio

El enfrentamiento se produjo previo al encuentro, en los alrededores del estadio Romelio Martínez de Barranquilla; hasta el momento se desconoce si hubo lesionados

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Un video divulgado evidencia el lanzamiento de piedras y botellas entre aficionados fuera del estadio Romelio Martínez de Barranquilla - crédito Captura de Video X/El Tiempo

Junior de Barranquilla fue el segundo clasificado a la gran Final de la Liga Betplay Dimayor I-2026, tras vencer a Independiente Santa Fe en una dramática definición del punto penal.

El cuadro tiburón, actual campeón del fútbol colombiano, superó a la escuadra cardenal en las semifinales del rentado nacional, luego de que el delantero Hugo Rodallega fallara su tiro definitivo, dando paso al jugador colombiano Teófilo Gutiérrez, que certificó el paso a una nueva final en torneos cortos.

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Sin embargo, la felicidad de la hinchada barranquillera se vio opacada por un fuerte altercado entre fanáticos del equipo atlanticense.

Los hechos se presentaron a las afueras del estadio Romelio Martínez de Barranquilla - crédito Colprensa/Captura de Video X/El Tiempo
Los hechos se presentaron a las afueras del estadio Romelio Martínez de Barranquilla - crédito Colprensa/Captura de Video X/El Tiempo

En videos publicados en las redes sociales, la discusión se había presentado a las afueras del Estadio Romelio Martínez de la capital colombiana, minutos antes de que comenzara el encuentro deportivo.

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En el filme, se observa a varios aficionados correr por la zona y lanzar piedras y botellas en plena vía pública. La situación fue controlada por las autoridades que, hasta el momento, no han presentado un reporte de lesionados tras el enfrentamiento entre aficionados.

Según información recopilada por El Tiempo, la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) no suele imponer sanciones cuando los hechos de violencia ocurren fuera del escenario deportivo, aunque el Gobierno local podría adoptar medidas contra los aficionados.

El encuentro marcaba el regreso del equipo ‘cardenal’ a ese escenario tras 40 años, en un contexto de transición para el club barranquillero por las obras en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que busca ampliar su capacidad y recibir la final de la Copa Sudamericana.

Junior vs. Santa Fe
Junior y Santa Fe se enfrentaron en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Detalles del partido

Tras el partido de ida, jugado en el Estadio El Campín de Bogotá, que dejó un marcador de 1-1, ambos equipos salieron a la cancha para conseguir el boleto para disputar la primera estrella del 2026 en Colombia.

Durante los 90 minutos, el compromiso fue intenso y muy disputado. El equipo barranquillero generó las llegadas más claras con intentos de Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento, Jermein Peña y Jhomier Guerrero, mientras Santa Fe respondió con aproximaciones de Hugo Rodallega y Yeicar Perlaza.

El desgaste por los partidos de Conmebol Libertadores 2026 a mitad de semana se notó en un segundo tiempo con más faltas y menos continuidad.

Los entrenadores buscaron romper el empate con cambios: en Junior ingresaron Luis Muriel, Joel Canchimbo, Jesús Rivas y Teófilo Gutiérrez, y en Santa Fe lo hicieron Maximiliano Lovera, Jáder Obrian, Jhojan Torres y Alexis Zapata.

Al no vulnerarse en el tiempo regular, el clasificado se debía definir por lanzamiento de penaltis. En la tanda, marcaron para el local Muriel, Peña, Edwin Herrera y Fabián Ángel antes del penal final de Gutiérrez; por Santa Fe convirtieron Lovera, Obrian, Emmanuel Olivera y Torres.

El punto de quiebre llegó en el quinto cobro de la tanda: Hugo Rodallega estrelló su remate en el travesaño y dejó a Junior con la opción de cerrar la clasificación. Ante ello, el delantero experimentado Teófilo Gutiérrez no se amilanó y con un cobro ajustado, mandó al cuadro barranquillero a una nueva final del torneo colombiano.

Junior y Atlético Nacional protagonizarán la final del primer semestre de la Liga BetPlay 2026 - crédito Redes sociales
Junior y Atlético Nacional disputarán su cuarta final en el torneo colombiano - crédito Redes sociales

Con ese resultado, Junior disputará la final del campeonato frente a Atlético Nacional, que derrotó con superioridad a Deportes Tolima, con un global de 4-1.

Los encuentros están previstos para disputarse el 2 y 8 de junio de 2026, después de las elecciones presidenciales que se realizarían el 31 de mayo. La serie arrancaría en Barranquilla y se cerraría en Medellín por la posición de ambos equipos en la reclasificación.

La definición de 2026 será la cuarta final de Liga entre ambos clubes y el cruce más repetido por el título en Colombia. El primer antecedente se jugó en el segundo semestre de 2004, cuando el equipo tiburón obtuvo su quinta estrella, tras ganar a los verdolagas en una serie de penaltis, tras un global de 5-5.

El segundo antecedente llegó en el primer semestre de 2014, cuando Nacional ganó su estrella 14 al empatar la serie (2-2) con un gol de Jhon Valoy en tiempo de reposición, y teniendo como figura al arquero argentino Franco Armani en la definición de penales.

La tercera final entre los dos clubes se disputó en la Liga 2015-II,. Junior ganó 2-1 en Barranquilla, Nacional respondió con el mismo marcador en Medellín y el campeón se resolvió en los penaltis a favor del conjunto antioqueño, lo que le sirvió para clasificarse a la Copa Libertadores de 2016 y que, posteriormente, alcanzó con superioridad.

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