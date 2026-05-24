Colombia

Comunidades afro e indígenas bloquean vía férrea en La Guajira y exigen reparación por impacto minero

Representantes de pueblos originarios y consejos comunitarios afrodescendientes instalaron un bloqueo ferroviario para exigir la reubicación y reconstrucción de comunidades afectadas por la minería en La Guajira

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Imagen de archivo. Fuerzas Militares de Colombia y Estados Unidos realizaron una jornada de atención humanitaria a la comunidad Wayuú en la alta Guajira. (Colprensa - Camila Díaz)
Imagen de referencia. Bloqueos y reclamos por daños sociales y ambientales en La Guajira - crédito Camila Díaz/Colprensa

En la madrugada del 24 de mayo de 2026, organizaciones comunitarias afrodescendientes y representantes de pueblos originarios bloquearon la vía férrea, a la altura del puente en Albania, La Guajira, para exigir la reparación integral, reubicación y reconstrucción del Pueblo Tabaco y otras comunidades afectadas por la minería en la región.

La acción, encabezada por el Consejo Comunitario Bárbaros Hoscos Negros Cimarrones de Tabaco, el Consejo Comunitario de Familias Afrocolombianas de Chancleta (Conechan) y otras agrupaciones, hace parte de la Semana Global contra Glencore y el proyecto minero Cerrejón, uno de los más grandes de América Latina.

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Las organizaciones participantes demandan la implementación de sentencias judiciales, como la Sentencia 329 de 2017 y la T-704 de 2016, que ordenan la reparación y reubicación del Pueblo Tabaco tras el despojo sufrido por la expansión minera en la zona.

Según los manifestantes, el cumplimiento de estas decisiones resulta indispensable para garantizar la restitución del territorio, la reconstrucción física de los pueblos y la recuperación de la flora y fauna ancestrales.

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