Así fue la caída de alias el Cangrejo, un delincuente extranjero que robaba a los turistas en Cartagena

La víctima alertó a los uniformados, que ubicaron al criminal varias cuadras después y recuperaron equipos, accesorios y efectivo - crédito Alcaldía de Cartagena y Policía Nacional

Hay preocupación entre los residentes y turistas que frecuentan las playas de Cartagena, porque a los cobros excesivos por comidas, bebidas y servicios se suma la problemática de la inseguridad, lo que afecta en gran medida la reputación de la capital de Bolívar y tiene a las autoridades coordinando esfuerzos para evitar que situaciones similares se vuelvan a repetir.

En medio de los operativos realizados por la Policía Metropolitana, se confirmó la captura en flagrancia de un hombre de nacionalidad extranjera, identificado como alias el Cangrejo, tras ser sorprendido cuando presuntamente intentaba hurtar el bolso de un ciudadano mediante la modalidad de raponazo en el sector de Bocagrande.

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La detención fue posible gracias a la alerta de la víctima, lo que permitió a las autoridades identificar al sospechoso, perseguirlo y capturarlo a varias cuadras del lugar del hecho, evitando así que el criminal continuara afectando la seguridad del reconocido sector.

Las autoridades trabajan por evitar que los criminales sigan haciendo de las suyas en la ciudad - crédito Alcaldía de Cartagena

Las autoridades entregaron un balance del operativo, en el que se indicó que se logró la recuperación de un celular iPhone 16 Pro Max, así como dos computadores portátiles (marcas Lenovo y Mac), unas gafas BMW, una gorra deportiva y una cartera con dinero en efectivo.

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Del mismo modo, se dio a conocer que el valor total de los elementos recuperados asciende a los $14.800.000 y fueron entregados a su propietario.

Estrategia policial en Cartagena para luchar contra el crimen

La subteniente Natalia Santos, comandante del CAI El Laguito, indicó que la captura de alias el Cangrejo hace parte de los resultados del plan bastión, una estrategia que busca combatir el hurto en todas sus modalidades para recuperar la percepción de seguridad entre residentes y turistas.

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En los primeros meses de 2026, la Policía confirmó la captura de más de 2.729 personas en Cartagena y sus corregimientos, de ese total, 419 fueron por hurto y 293 por porte ilegal de armas de fuego. Además, se realizó la incautación de 256 armas de fuego y se llevaron a cabo 35 detenciones por homicidio.

Ante este panorama, se pronunció el general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Metropolitana de Cartagena, que invitó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para identificar a delincuentes y estructuras criminales que afectan la seguridad y convivencia.

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Para este fin, las autoridades pusieron a disposición la línea 123 y el número de WhatsApp 3114072363 de la emisora Radio Policía Nacional 106.0 Cartagena.

Los uniformados hacen presencia en diferentes sectores y piden a la comunidad denunciar a los delincuentes - crédito Policía de Cartagena

La captura de alias el Cangrejo fue presentada por la Policía como una respuesta institucional contra las bandas dedicadas al hurto, por lo que se encuentran reforzando labores para demostrar el compromiso de garantizar la seguridad en las playas y sectores turísticos de la ciudad.

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Otra de las acciones de seguridad adelantadas por las autoridades fue la reclusión en un centro carcelario de un hombre que habría intentado asesinar a un joven de 22 años en medio de una reunión.

De acuerdo con el reporte oficial emitido el 22 de mayo, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento carcelaria a Daniel José Rodríguez López, como fue identificado el señalado agresor.

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El sujeto quedó a disposición de las autoridades - crédito Colprensa

El informe de la Fiscalía General de la Nación indica que los hechos ocurrieron el 10 de marzo de 2025 en una fiesta que se realizó en la cancha de fútbol del barrio Los Calamares, en Cartagena. En ese momento, Rodríguez López habría discutido con parte de los presentes, por lo que decidió irse por unos minutos para luego regresar en una motocicleta y disparar en repetidas ocasiones.

Pese a que se le acusó de los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, el sujeto no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez determinó que debía ir a un centro penitenciario mientras avanza el proceso en su contra.

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