Colombia

Alias ‘El Burro’, menor de 17 años, murió en enfrentamientos entre el Ejército y disidencias Farc en Briceño

El operativo militar se desarrolló en el norte de Antioquia, donde las autoridades buscaban a alias ‘Chalá’, señalado por el asesinato del periodista Mateo Pérez. Durante la ofensiva también murió una mujer integrante del frente 36 y otros cabecillas resultaron heridos

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Los enfrentamientos dejaron la vía Panamericana bloqueada por un par de horas - crédito Ejército Nacional
Operativo militar en zona rural de Briceño dejó enfrentamientos entre tropas del Ejército y disidencias del frente 36. - crédito Ejército Nacional

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la muerte de un menor de edad en medio de enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Briceño, norte del departamento.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que el joven tenía 17 años y era conocido con el alias de ‘El Burro’. Según indicó, el menor haría parte de estructuras ilegales al mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Chalá’.

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“Antioqueños: me informan que murió un menor de edad en medio de combates en zona rural de Briceño entre el Ejército y las disidencias Farc al mando de Calarcá y su sicario alias Chalá”, escribió Rendón en redes sociales.

Posteriormente agregó: “Lamento informar que se trata de un joven de 17 años, que tenía el alias de El Burro. Estos criminales continúan reclutando a niños y menores de edad, bajo la sombrilla cómplice de la paz total”.

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El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó la muerte de un menor de 17 años durante los combates en Briceño. - crédito @AndresJRendonC/X
El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó la muerte de un menor de 17 años durante los combates en Briceño. - crédito @AndresJRendonC/X

La situación se conoció un día después de que las autoridades confirmaran una ofensiva militar adelantada en la vereda Palmichal, donde tropas del Ejército desarrollaban operaciones contra integrantes del frente 36 de las disidencias.

La ofensiva militar buscaba a alias ‘Chalá’

Según la información de Blu Radio, el operativo había sido planeado durante diez días y desde hacía al menos 72 horas se habían insertado tropas por aire y tierra en esa zona rural de Briceño.

El objetivo principal de la ofensiva era alias ‘Chalá’, señalado por las autoridades como uno de los responsables de la tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

Inicialmente, el gobernador Rendón indicó que las autoridades verificaban si el cabecilla había sido abatido durante los enfrentamientos. Sin embargo, posteriormente fuentes de inteligencia revelaron que alias ‘Chalá’ habría escapado herido con dirección a Puerto Valdivia.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, alias ‘Chalá’ es considerado uno de los hombres de confianza dentro de la estructura armada del frente 36 y sería uno de los responsables de varias acciones violentas registradas en el norte de Antioquia.

La operación fue ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército con apoyo judicial de la Fiscalía General de la Nación, según informaron las autoridades.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que continuará la ofensiva contra las disidencias en Antioquia. - crédito @PedroSanchezCol/X
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que continuará la ofensiva contra las disidencias en Antioquia. - crédito @PedroSanchezCol/X

Autoridades reportaron más personas abatidas

Durante el operativo también murió una mujer identificada con el alias de ‘Flor’, quien, según las autoridades, sería integrante del frente 36 y compañera sentimental de alias ‘Macho Viejo’.

Además, las autoridades señalaron que alias ‘Macho Viejo’, identificado como cabecilla financiero de la estructura y proveniente del Catatumbo, también habría resultado herido durante la ofensiva.

De acuerdo con la información oficial, alias ‘Chalá’ y alias ‘Macho Viejo’ escaparon inicialmente a caballo y posteriormente en motocicletas hacia zona rural de Puerto Valdivia buscando atención médica.

Las autoridades también denunciaron que integrantes de las disidencias estarían instrumentalizando a población civil para impedir que la fuerza pública recupere los cuerpos de otros presuntos integrantes abatidos durante los enfrentamientos.

En medio de los combates, las tropas encontraron un campamento donde, según información de inteligencia, estarían alias ‘Chalá’ y alias ‘Macho Viejo’ antes de escapar de la zona.

Gobierno mantiene millonarias recompensas por información sobre cabecillas del frente 36 de las disidencias Farc. - crédito @PedroSanchezCol/X
Gobierno mantiene millonarias recompensas por información sobre cabecillas del frente 36 de las disidencias Farc. - crédito @PedroSanchezCol/X

Ministerio de Defensa anunció recompensas

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la operación militar desarrollada en Briceño y aseguró que las autoridades continuarán la ofensiva contra la estructura 36 de las disidencias Farc.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que el Gobierno mantiene recompensas para quienes entreguen información que permita ubicar y capturar a los principales cabecillas de ese grupo armado.

Las recompensas anunciadas son:

  • Alias ‘Primo Gay’: hasta 640 millones de pesos
  • Alias ‘Chalá’: hasta 500 millones de pesos
  • Alias ‘Macho Viejo’: hasta 100 millones de pesos
  • Alias ‘Lobo’: hasta 100 millones de pesos
  • Alias ‘Santiago’: hasta 100 millones de pesos

En su pronunciamiento, el ministro aseguró que las operaciones continuarán en el norte de Antioquia y reiteró que las autoridades buscan capturar a los responsables de distintos hechos violentos ocurridos en la región.

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