Colombia

Alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia se pronunciaron tras reactivación de órdenes de captura a siete cabecillas en el Valle de Aburrá: “Han sembrado violencia”

Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón señalaron que seguirán trabajando por la seguridad de los ciudadanos de la región

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Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - crédito Alcaldía de Medellín/Gobernación de Antioquia
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - crédito Alcaldía de Medellín/Gobernación de Antioquia

Una decisión judicial suspendió de manera temporal la Resolución 72 de 2026, emitida por la Fiscalía General de la Nación, la cual había eliminado las órdenes de captura contra siete individuos señalados como líderes de organizaciones armadas responsables de delitos graves en el Valle de Aburrá

El pronunciamiento fue realizado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 20 de mayo de 2026, tras analizar una petición orientada a frenar la vigencia de la resolución mientras se evalúa su legalidad. El tribunal consideró necesario aplicar la suspensión provisional para evitar que la medida administrativa produjera consecuencias durante el proceso de revisión.

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La decisión motivó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a pronunciarse en sus cuentas oficiales de X.

Proceso de pérdida de investidura que llevará a cabo el Consejo de Estado incluye figuras destacadas del Pacto Histórico - crédito Colprensa
Una medida cautelar del Consejo de Estado frenó de manera provisional la aplicación de la Resolución 72 de 2026, expedida por la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa

El mandatario de la capital de Antioquia afirmó que la justicia y el tiempo les dieron la razón.

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“El Consejo de Estado acaba de suspender los beneficios a siete cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, entre ellos alias “El Montañero”. Criminales que durante años han sembrado violencia, extorsión, desplazamiento y miedo en nuestros barrios (sic)“, expresó Gutiérrez.

Federico Gutiérrez aprovechó la decisión para cuestionar al presidente Gustavo Petro. Según el alcalde, el jefe de Estado “quería premiarlos”

El mandatario local señaló que a los criminales no se les debe dar micrófonos ni una tarima, sino capturarlos y judicializarlos.

“Petro, como de costumbre, quería premiarlos y darles beneficios en plena época electoral. La justicia lo frenó. A estos criminales no se les da micrófono, no se les da tarima y no se les otorgan beneficios. A estos criminales se les captura, se les judicializa y se les hace responder ante la ley (sic)”, afirmó.

Para Federico Gutiérrez, las recientes decisiones de la Fiscalía y las altas cortes envían el mensaje de que Colombia no puede ceder ante criminales ni transmitir indicios de impunidad.

“Las recientes decisiones de la Fiscalía y de las altas cortes envían un mensaje claro: Colombia no puede ceder frente a los criminales ni mandar señales de impunidad (sic)”, expresó.

Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Para Federico Gutiérrez, las recientes decisiones de la Fiscalía y las altas cortes envían el mensaje de que Colombia no puede ceder ante criminales ni transmitir indicios de impunidad - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín señaló que la ciudad seguirá trabajando con las autoridades para seguir combatiendo al crimen.

“Desde Medellín seguiremos trabajando con la Policía, la Fiscalía y todas las instituciones para enfrentar el crimen de frente. La seguridad no se negocia. La institucionalidad debe estar del lado de la gente buena (sic)”, aseveró Gutiérrez.

El gobernador de Antioquia destacó la decisión del Consejo de Estado tras la denuncia presentada por la Gobernación de Antioquia.

“Esto implica que las órdenes de captura de los siete cabecillas, que hasta hoy se encontraban en libertad y con posibilidad de desplazarse por el país, vuelven a estar vigentes”, expresó Rendón.

Andrés Julián Rendón señaló que las autoridades pueden iniciar con la captura inmediata de los siete cabecillas, mencionando especialmente a alias El Montañero.

Andrés Julián Rendón señaló que las autoridades pueden iniciar con la captura inmediata de los siete cabecillas, mencionando especialmente a alias El Montañero - crédito @AndresJRendonC/X

“Las autoridades pueden proceder con la captura inmediata de estos individuos, incluido alias El Montañero, señalado como cabecilla de Los Mesa, grupo criminal con presencia en el oriente antioqueño y otras regiones, entre ellas Bogotá“, aseveró .

El mandatario departamental expresó que desde la Gobernación de Antioquia había enviado un mensaje de alerta sobre el riesgo que representaba el levantamiento de ordenes de captura, motivo por el cual señaló que seguirán trabajando para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

“Desde la Gobernación de Antioquia se había alertado sobre el riesgo que representaba la permanencia de estas personas en libertad. El Consejo de Estado también advierte en su decisión sobre el riesgo de fuga internacional de alguno de los involucrados. La Gobernación continuará trabajando por la defensa de los intereses de Antioquia, la separación de poderes, el respeto a la Constitución y la protección de las instituciones. Se reconoce el papel de las altas cortes en la defensa del Estado de derecho y la seguridad ciudadana”, indicó.

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