Cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella se despachó contra Juan Daniel Oviedo: “No se puede seguir teniendo drogadictos en el gobierno”

La confesión de Juan Daniel Oviedo sobre el uso de sustancias, incluida la marihuana con fines medicinales desató ola de críticas en redes sociales - crédito @AbelardoPTE/X

La política colombiana sumó un nuevo episodio de controversia tras las declaraciones de Juan Daniel Oviedo, economista y candidato a la vicepresidencia, quien admitió en una entrevista en Radio Uno que ha consumido distintas sustancias psicoactivas.

En un intercambio con un periodista, Oviedo reconoció: “Cocaína” y al ser repreguntado, confirmó: “Consumí también”. El diálogo incluyó una referencia al uso ocasional de marihuana, con la respuesta: “Pues... esporádicamente”, a lo que agregó que lo hace “para el dolor de rodilla” y que se trata de un contexto “íntimo”.

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Las afirmaciones de Oviedo generaron reacciones inmediatas en el entorno político y en redes sociales. La cuenta de seguidores ‘De la Espriella Presidente’, publicó: “Colombia no se puede permitir seguir teniendo drogadictos en el gobierno, ya tenemos el mal ejemplo de Petro y Benedetti y no lo volveremos a repetir”. El mensaje se difundió junto al lema de su campaña: “Abelardo en primera vuelta”.

Juan Daniel Oviedo habló de su experiencia con drogas y cuenta de seguidores del abogado contestó en X - crédito @AbelardoPTE/X

El impacto de las palabras de Oviedo se amplificó por el contexto electoral actual. El candidato, que compite por la visepresidencia de la mano de la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, expuso su experiencia personal con el consumo de sustancias ante una audiencia masiva, lo que reavivó el debate sobre el uso de drogas entre figuras públicas.

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Las declaraciones de Juan Daniel Oviedo sobre el consumo de drogas generaron cuestionamientos en redes sociales. Un usuario comentó: “Se le abona la sinceridad, pero qué ejemplo va a dar?”, cuestionando los valores que podría promover el candidato. Añadió: “Con respeto a su identidad sexual, pero no tienen derecho a podrir las jóvenes manzanas del cesto”, en alusión a su vida personal y su impacto social.

Otro usuario señaló: “Lo grave del consumo de drogas ilícitas es que indirectamente financian el asesinato de nuestros soldados y policías”. Subrayó la relación entre el uso de estupefacientes y la violencia: “Día a día luchan contra este flagelo”.

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Declaraciones de Juan Daniel Oviedo sobre consumo de sustancias provocaron reacción de cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - @AbelardoPTE

Juan Daniel Oviedo propuso plan urgente para recuperar el sistema de salud y frenar la exclusión

El economista y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, alertó sobre el incremento en la falta de acceso a medicamentos en los hogares más pobres de Colombia.

En un video difundido en X, Oviedo detalló que el porcentaje de familias con menores ingresos que no pudieron conseguir medicamentos por escasez en farmacias subió de 27% en 2022 a 60% en 2025.

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“Las cifras nos hablan claro de que esto, desactivar la bomba de la salud, debe ser una prioridad para todo el país”, afirmó el candidato a la Vicepresidencia por la fórmula de Paloma Valencia.

El análisis presentado por Oviedo se centró en el 20% de la población con menores recursos y destacó que la falta de disponibilidad se transformó en la principal causa de exclusión en el sistema de salud.

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“Cuando hablamos de los hogares que reportan que no tienen acceso a medicamentos por la falta de disponibilidad, miremos cómo entre 2022 y 2025, para ese 20% de hogares más pobres, esa razón de no tener medicamentos porque no estaban disponibles pasó del 27% al 60%”, explicó el economista.

Juan Daniel Oviedo cuestionó deterioro en el acceso a medicamentos y propuso plan urgente para la salud en Colombia - crédito @JDOviedoAr/X

En su publicación, Oviedo adelantó que, si Paloma Valencia gana la presidencia, él asumirá la responsabilidad directa de la recuperación del sistema sanitario. “Desde ya estamos pensando cómo recuperar el sistema de salud de Colombia”, escribió, indicando que Valencia le encomendó liderar la transformación del sector desde el primer día de un eventual mandato.

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“No solo seré su vicepresidente, también estaré al frente de la recuperación del sistema de salud desde el primer día”, aseguró.

Oviedo propuso una agenda inmediata para enfrentar la situación. “Vamos a atender la emergencia, detener el daño que este gobierno le hizo al sistema y recuperar la confianza de los colombianos”, expresó. Defendió que el acceso a la salud debe estar garantizado para todos y que su gestión priorizará la transparencia y la eliminación del desvío de recursos públicos.

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“La salud debe incluirnos a todos. Vamos a limpiar el sistema y a sacar, con toda la fuerza del Estado, la corrupción de la salud. Vamos a blindarlo, porque no hay plata más sagrada que la de los pacientes”, sentenció.

El candidato subrayó que la recuperación del sistema sanitario será un eje de la política pública y que se implementarán controles para asegurar resultados concretos. “Colombia sea más grande, más justa y más digna”, concluyó Oviedo.

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