Colombia

Fuertes vientos y olas de más de tres metros provocan alerta en el Caribe colombiano: así será el comportamiento de fuerte onda tropical

Una variación en los patrones atmosféricos incrementará la velocidad del viento y el tamaño de las olas, impactando tanto en zonas costeras de ciudades principales como en actividades náuticas y recreativas

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Un sistema atmosférico que involucra presiones opuestas y una onda tropical provocará alteraciones en el mar, generando olas de hasta 3,8 metros y vientos cercanos a 51 km/h durante las próximas 48 horas - crédito @CNoticias24/X

La Dirección General Marítima (Dimar) alertó sobre fuertes vientos y oleaje en el Caribe colombiano, un episodio asociado a la interacción entre una baja presión en el Darién, una alta presión al noroeste del Atlántico y el tránsito de una onda tropical que puede alterar las condiciones del mar durante las próximas 24 a 48 horas.

El dato más alto del pronóstico está en el litoral Caribe central: de acuerdo con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, las olas pueden llegar a 3,8 metros y los vientos a 51 km/h.

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En ese corredor están bajo seguimiento Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Coveñas y Puerto Bolívar, además del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Según el Cioh, adscrito a la Dimar, las condiciones más fuertes se concentrarán en el Caribe central, con olas entre 2,5 y 3,8 metros y vientos de 31 a 48 km/h provenientes del noreste y del este.

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En el Caribe oriental se esperan olas entre 2,2 y 3,1 metros, con vientos entre 25 y 38 km/h de dirección predominante este.

En el Caribe occidental, de acuerdo con la Dimar, el mar seguirá agitado aunque con valores menores: olas entre 1,9 y 2,8 metros y vientos entre nueve y 33 km/h de dirección noreste. Para San Andrés y Providencia, el pronóstico oficial indica olas entre 2,0 y 2,8 metros y vientos entre 31 y 37 km/h provenientes del este.

Oleaje de hasta tres metros persiste cerca de Córdoba y Sucre, con olas superiores a dos metros en Cartagena y Barranquilla, informó el Cioh - crédito Colprensa
La Dirección General Marítima emitió alerta por fuertes vientos y oleaje elevado en el Caribe colombiano entre el 19 y el 21 de mayo de 2026 - crédito Colprensa

De acuerdo con el teniente de navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional del Cioh Caribe, las condiciones adversas afectarán de forma directa zonas marítimas y de bañistas en Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta y Barranquilla.

El oficial señaló que en Cartagena, Coveñas, Turbo, San Andrés y Providencia la afectación se concentrará sobre todo en actividades marítimas.

“La Dirección General Marítima, a través del Cioh Caribe, informa que continuarán presentándose condiciones adversas en el mar Caribe. Durante estos días tendremos un incremento de la velocidad del viento de hasta 52 kilómetros por hora y un oleaje que podría llegar hasta los 3,8 metros de altura”, dijo.

Del mismo modo, Fernández informó que “la Dirección General Marítima a través del Cioh Caribe informa que continuarán presentándose condiciones adversas en el Mar Caribe. Tendremos un incremento en la velocidad del viento y un oleaje que afectará directamente las zonas marítimas y de bañistas en Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta y Barranquilla”.

La explicación técnica de la autoridad marítima apunta a un patrón atmosférico estacional reforzado por una onda tropical en el Caribe oriental. Según el reporte del Cioh, ese tránsito puede introducir variaciones temporales adicionales en la intensidad del viento y en el estado del mar durante las siguientes 24 a 48 horas.

Expertos consultados por El Tiempo explicaron que estos fenómenos son frecuentes en esta época del año por el fortalecimiento de los vientos alisios y el paso de ondas tropicales sobre el Caribe. Así mismo, advirtieron que las variaciones atmosféricas pueden generar cambios repentinos en zonas costeras y en rutas de navegación artesanal.

La recomendación oficial es extremar precauciones antes de cualquier actividad en el mar

El frente frío en la región Caribe de Colombia muestra señales de debilitamiento, según el Ideam, tras varios días bajo alerta - crédito Colprensa
Las olas podrían alcanzar hasta 3,8 metros y los vientos 51 km/h en el litoral Caribe central, según el Cioh Caribe - crédito Colprensa

La Autoridad Marítima Colombiana pidió al gremio marítimo y a la ciudadanía “extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades marítimas, náuticas y recreativas, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar la vida humana en el mar”.

También solicitó acatar las instrucciones de las capitanías de puerto y consultar los reportes meteomarinos actualizados de la Dimar y del Cioh.

Algunos operadores marítimos ya comenzaron a reforzar medidas preventivas y revisiones de seguridad ante la posibilidad de ráfagas intensas y aumento del oleaje.

El Ideam advierte que las últimas 48 horas del fenómeno todavía presentan riesgos para pescadores y turistas, por lo que deben evitarse actividades acuáticas - crédito Colprensa
La Autoridad Marítima Colombiana recomendó extremar precauciones y acatar reportes meteomarinos antes de actividades náuticas o recreativas en el Caribe - crédito Colprensa

La situación mantiene en alerta a pescadores, operadores turísticos, lancheros y embarcaciones menores que desarrollan actividades diarias en las zonas costeras del Caribe colombiano.

La entidad indicó que no existe por ahora alerta de ciclón tropical para Colombia. El monitoreo meteorológico continuará durante las próximas semanas por la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas en la región, en el inicio de una temporada marcada por el tránsito constante de ondas tropicales sobre el Caribe.

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