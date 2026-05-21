Colombia

Revelaron los chats entre la dueña del centro de estética ilegal Beauty Láser y su tío que confirmaban la muerte de Yulixa Toloza: “Miren bien para todos lados”

María Fernanda Delgado, dueña de la supuesta estética, y Jesús Hernández, tío de la responsable, coordinaban cada movimiento para evitar ser capturados y rastreados

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Caso Yulixa Toloza
Experto indicó que este caso demuestra la falta de conocimiento que se tiene sobre este tipo de intervenciones - crédito Visuales IA

La Fiscalía General de la Nación avanza en el esclarecimiento de la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en una “clínica de garaje” en el sur de Bogotá, tras la difusión de pruebas clave incorporadas al expediente judicial.

Noticias RCN reveló que tuvo acceso al material probatorio del ente acusador que incluye conversaciones entre María Fernanda Delgado, propietaria del centro Beauty Láser, y Jesús Hernández, su tío, ambos implicados en el caso.

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Las pruebas reveladas por el medio de comunicación muestran cómo María Fernanda Delgado, dueña de la supuesta clínica estética y Jesús Hernández, tío de la directa responsable, coordinaban minuciosamente cada paso para evitar ser rastreados por las autoridades.

En uno de los mensajes citados, Delgado instruyó a su familiar: “tapabocas y cuidado. Miren bien para todos los lados primero”. Esta frase, enviada el 16 de mayo, evidencia la intención de ocultar su identidad y dificultar cualquier seguimiento durante su desplazamiento.

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Los chats como evidencia central en la investigación

Beauty Láser
Estos fueron los chats que compartieron la dueña de la estética donde perdió la vida Yulixa Toloza con su tío - crédito Noticias RCN/X

El material divulgado por el medio detalla que los mensajes intercambiados entre Delgado y Hernández fueron determinantes para la Fiscalía.

La dueña de Beauty Láser, usando su número personal, advirtió que evitaran llamadas convencionales y priorizaran la comunicación por aplicaciones. Por su parte, Hernández confirmó la compra de un nuevo chip telefónico y el cruce de la frontera hacia Colombia, mientras planificaban su huida hacia Venezuela.

La Fiscalía interpretó estas conversaciones como indicio de una estrategia deliberada para borrar rastros. En una de las líneas más directas, Hernández preguntó: “¿Ya encontraron lo que se te perdió?”, a lo que Delgado respondió que no se trataba de la víctima -Yulixa Toloza-, reflejando conocimiento sobre el destino del cuerpo.

Consentimiento y omisión de responsabilidad tras el procedimiento

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Estos fueron los chats que compartieron la dueña de la estética donde perdió la vida Yulixa Toloza con su tío - crédito Noticias RCN/X

Dentro del expediente figura también el consentimiento informado que Yulixa Toloza firmó antes de someterse a la intervención estética, identificada como “tronco completo más transferencia”.

Según el informe de Noticias RCN, Beauty Láser dejó constancia escrita de que no asumiría responsabilidad alguna por lo que ocurriera después de la cirugía, eximiéndose de cualquier obligación en el postoperatorio.

El caso y las pruebas recabadas han permitido a los investigadores reconstruir los movimientos de los implicados y la forma en que intentaron eliminar evidencia.

Hallazgo forense y avance judicial

El capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de los Bomberos de Cundinamarca, lamentó el asesinato de Yulixa Toloza - crédito @BomberoFarfan/X
El capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de los Bomberos de Cundinamarca, lamentó el asesinato de Yulixa Toloza - crédito @BomberoFarfan/X

El cuerpo de Yulixa fue hallado el martes 19 de mayo, siete días después de su desaparición. Según los reportes del noticiero, Medicina Legal advirtió que el esclarecimiento de la causa del fallecimiento requerirá varios días, debido al tiempo transcurrido desde la muerte. También se reportó el hallazgo del vehículo relacionado con el caso en Cúcuta, pieza fundamental en la investigación.

Los hechos han generado conmoción en el país. El proceso judicial continúa mientras la familia de la víctima y la sociedad exigen respuestas sobre las circunstancias y responsabilidades en este caso.

Capturados en Cúcuta recibieron dinero por recoger el vehículo

La Fiscalía General de la Nación reveló que María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético Beauty Laser, habría entregado 800.000 pesos a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado.

Este dinero, según la investigación, tenía como propósito cubrir los gastos de transporte, alimentación y hospedaje para recoger en Cúcuta el vehículo presuntamente utilizado en el traslado de Yulixa Toloza, quien desapareció tras someterse a un procedimiento estético clandestino.

Ambos detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional
Ambos detenidos responden a los nombres de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, implicados en la desaparición de Yulixa Toloza - crédito Policía Nacional

Los dos hombres, de nacionalidad venezolana, fueron capturados después de que la Fiscalía rastreara comunicaciones y videos enviados por Delgado, donde se detallaba la ubicación exacta del automóvil. Según el relato presentado en audiencia, el vehículo debía ser retirado de una residencia y trasladado siguiendo instrucciones precisas.

El caso ha puesto en evidencia el riesgo de procedimientos médicos en lugares no autorizados y los graves delitos asociados, que incluyen la desaparición forzada y homicidio doloso agravado.

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