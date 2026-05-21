Colombia

Paloma Valencia prometió proteger la vida de Gustavo Petro e Iván Cepeda si es elegida presidenta: “Yo no soy como ellos”

Durante un acto público en Neiva (Huila), la senadora y candidata del Centro Democrático no solo denunció la incitación a la violencia que, según ella, promueven sectores del oficialismo, sino que también criticó la instrumentalización del conflicto para perpetuar el odio y la división en Colombia

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Durante un evento político, la senadora y candidata presidencial criticó a sus opositores por, según ella, incitar a la violencia; sin embargo, se comprometió a que, si llega a la presidencia, protegerá tanto a la familia del expresidente Álvaro Uribe como a las de sus adversarios - crédito @PalomaValenciaL/X

En medio de la creciente polarización entre los sectores progresistas y de oposición, como quedó registrado con el enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y manifestantes a las afueras de su residencia, en el sector de Rionegro (Antioquia), la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia dejó en claro que ante un eventual gobierno suyo garantizará la integridad de los líderes de izquierda.

De acuerdo con la congresista del Centro Democrático, de llegar a la presidencia se comprometerá a proteger la vida del hoy mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, y de su máximo contrincante en la contienda electoral, el oficialista Iván Cepeda Castro. Con este anuncio, la caucana busca enviar un mensaje conciliador al país político y bajar la confrontación.

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Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, advierte que las políticas de Petro y Cepeda podrían afectar la institucionalidad y el desarrollo del país - crédito Pedraza Producciones, Catalina Olaya - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia
Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, remarcó que una de sus prioridades será proteger la integridad de los líderes de lo que sería la oposición, en caso de que sea escogida presidenta - crédito Pedraza Producciones - Catalina Olaya - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia

Durante un acto público efectuado en Neiva (Huila), Valencia denunció la incitación a la violencia en el país, al aludir tanto a hechos recientes como a la historia de confrontaciones entre líderes políticos. Así pues, la aspirante del Centro Democrático reiteró que en su eventual Gobierno garantizará la seguridad de todas las familias políticas, sin distinción partidista.

En mi gobierno, la familia de Cepeda, de Petro, de Uribe, de todos los colombianos, tiene que sentirse segura. Jamás vamos a promover el odio entre los colombianos. Yo le digo a mis uribistas: no se dejen provocar. Los que creemos en la democracia no creemos en la violencia, no creemos en la provocación, ni creemos en los ataques”, expresó la aspirante presidencial en su intervención.

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La declaración de la senadora, que ha sido crítica de las políticas de seguridad y paz del Gobierno Petro, acusando a sus opositores de incitar la violencia, se produjo tras crecientes tensiones entre sectores de derecha e izquierda, que han puesto sobre la mesa en la opinión pública la discusión sobre la necesidad de desescalar la contienda, a 11 días de que se efectúe la primera vuelta presidencial.

Paloma Valencia - Iván Cepeda
La senadora Paloma Valencia ha vinculado al candidato presidencial Iván Cepeda como el protagonista del fracaso de la política de Paz Total - crédito REUTERS - Colprensa

Más allá de las denuncias públicas, la senadora quiso insistir en la intención de que los actores políticos tengan garantías. “Yo no soy como ellos (Petro y Cepeda). Este país no necesita más odios ni más violencia. Necesita un presidente que nos quiera a todos”, insistió la candidata, que recordó lo que pasó con el senador Miguel Uribe Turbay, que fue asesinado por las disidencias de las Farc.

En su discurso, expresó que tiene un compromiso con la niñez de Colombia. “Cada vez que veo un niño de Colombia, veo la mía. Me acuerdo de esa edad. Si están más grandes, pienso cómo irá a ser. Yo voy a cuidar los niños de Colombia como si fueran mis hijos, como cuido a mi propia hija. Ningún niño de Colombia lo vamos a adoctrinar, ni de género, ni política, ni de religión”, indicó la senadora.

Paloma Valencia busca ser la contrincante del oficialista Iván Cepeda en una segunda vuelta, según las diferentes proyecciones de las encuestas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Paloma Valencia busca ser la contrincante del oficialista Iván Cepeda en una segunda vuelta, según las diferentes proyecciones de las encuestas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así ha sido el cruce reciente entre Paloma Valencia e Iván Cepeda

Pese a su declaración, cabe destacar que la senadora ha señalado a su colega en el Legislativo, que es el principal favorito según las encuestas, de ser el presunto beneficiario de presiones de grupos armados ilegales a la población, como las disidencias de las Farc. Lo anterior, luego de que se conocieran unos audios que fueron endilgados a miembros de estas estructuras, lo que fue desmentido por las autoridades y el candidato.

A su vez, según reportes de prensa, estas agrupaciones habrían obligado a las comunidades rurales a comprar carnés so pena de ser amenazados con desplazamiento forzoso a los que no acataran sus exigencias. Ante esta clases de intimidaciones, el aspirante del Pacto Histórico ha negado tener vínculos con estas organizaciones e instó a los organismos judiciales a investigar estos sucesos.

El clima de hostilidad entre los protagonistas no es nuevo. Por su parte, Cepeda cuestionó a Valencia por su ausencia en debates cruciales sobre restitución de tierras, acusándola de proteger intereses particulares y de oponerse a los cambios estructurales impulsados por el Ejecutivo. Afirmó, además, que la actitud de la senadora reflejaría una resistencia sistemática a las reformas sociales del progresismo.

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