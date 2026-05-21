Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella están empatados en la intención de voto para primera vuelta presidencial, según nueva encuesta

La encuesta de CB Global Data advierte que Cepeda ha alcanzado un ‘techo bloqueado’ en su crecimiento electoral, una situación diferente a la que hoy enfrenta De la Espriella

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Los dos aspirantes serían los que pasarían a una eventual segunda vuelta en Colombia - crédito Colprensa
Los dos aspirantes serían los que pasarían a una eventual segunda vuelta en Colombia - crédito Colprensa

A menos de una semana para las elecciones presidenciales en Colombia, se conoció una nueva encuesta que midió la intención de voto de los colombianos de cara a la jornada del 31 de mayo de 2026.

El estudio, realizado por la firma CB Global Data, mostró un escenario de empate técnico entre los candidatos Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).

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Al igual que en otros sondeos, el candidato progresista se mantiene liderando con el 36,8%, mientras que el abogado sigue como su perseguidor, pero con una diferencia mínima, al obtener 35,3%, respectivamente.

- crédito CB Global Data
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El sondeo describió una dinámica de alta polarización y una cristalización temprana del voto. Ese cuadro dejó a Paloma Valencia (Centro Democrático) en 17,0% y a Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso) en 5,7%, con un reparto que consolidó la fragmentación del bloque de centro-derecha y derecha, según la firma internacional.

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Además, la encuestadora detalló que un 2,6% de los encuestados votará en blanco o nulo, mientras que un 1,0% indicó que votará por cualquiera de los otros ocho aspirantes a la Casa de Nariño (Claudia López, Santiago Botero Jaramillo, Roy Barreras, Miguel Uribe Londoño, Mauricio Lizcano, Sondra Macollins, Gustavo Matamoros y Carlos Caicedo). Así mismo, el 1,6% de los colombiano aun no tienen decidido por quien votar el 31 de mayo.

Indecisos e percepción de imagen

Del mismo modo, el sondeo también interrogo al sector denominado ‘Los Indecisos’, es decir, aquellos ciudadanos que aún no tienen definido su candidato de preferencia.

En ese indicador, Iván Cepeda también se encuentra en la primera posición con el 37,4%, seguido de Abelardo de la Espriella con 35,9%. Posteriormente, aparece Paloma Valencia con el 17,0% y Sergio Fajardo con el 5,8%.

- crédito CB Global Data
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Igualmente, el 2,7% anunció que votará en blanco o nulo, y el 0,9% expresó su respaldo a cualquiera de los demás aspirantes.

A su vez, la encuesta reveló la medición de los colombianos sobre la percepción de imagen de los principales candidatos.

Allí, Sergio Fajardo encabeza la lista con una valoración positiva superior al resto de los aspirantes, mientras que Iván Cepeda presenta el mayor diferencial negativo.

Según el informe de CB Global Data, el 47,5% de los encuestados expresó una imagen positiva de Fajardo, frente al 41,4% que manifestó una opinión negativa, arrojando un diferencial de +6,1%.

- crédito CB Global Data
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Abelardo de la Espriella se ubica en el segundo lugar en cuanto a imagen favorable, con un 47,3% de opiniones positivas y un 45% de negativas, lo que le otorga un diferencial de +2,3%.

Paloma Valencia cuenta con un 45,4% de imagen positiva y un 46,5% de negativa, situándose prácticamente en equilibrio, con un diferencial de -1,1%.

Por su parte, Iván Cepeda registra la valoración más adversa, con solo un 39,4% de imagen positiva frente a un 56,2% de negativa, lo que representa un diferencial de -16,8%.

Los resultados muestran una marcada polarización en la percepción ciudadana de figuras políticas, con brechas notables entre los candidatos. Además, el porcentaje de personas que no sabe o no contesta varía entre el 4,4% y el 11,1%, siendo Fajardo quien concentra el mayor nivel de indecisión o desconocimiento respecto a su imagen pública.

Una ilustración tipo caricatura muestra a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los tres favoritos en las encuestas, corriendo una "maratón" para ganar la presidencia de Colombia - crédito imagen ilustrativa Infobae.
Una ilustración tipo caricatura muestra a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los tres favoritos en las encuestas, corriendo una "maratón" para ganar la presidencia de Colombia - crédito imagen ilustrativa Infobae

Ficha Técnica

La encuestadora CB Global Data publicó este 21 de mayo de 2026 la ficha técnica de un sondeo sobre las elecciones presidenciales en Colombia, con una muestra de 2.503 casos y un margen de error declarado de +/- 1,9%.

El estudio se realizó con un nivel de confianza del 95% y apuntó a la población general de 18 años o más en todo el país, según el documento metodológico difundido por la firma.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 15 y el 20 de mayo de 2026, con un esquema de afijación proporcional y cuotas por sexo, nivel educativo y franja etaria. CB Global Data informó también que aplicó su metodología CB CAWI Research, con reclutamiento en línea.

El instrumento de recolección consistió en un cuestionario estructurado de preguntas cerradas, con aplicación directa, según la ficha técnica.

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