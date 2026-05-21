Hermana de Dilan Cruz habló de las tragedias que han golpeado a su familia: “La reanimamos casi veinte veces”

Denis Cruz, hermana de Dilan Cruz, narra con la voz entrecortada el momento exacto en que recibió la noticia de la muerte de él - crédito @vamospaeso/Instagram

En un episodio del pódcast Vamos pa’ eso, conducido por Juan José Castro, abogado penalista, Denis Cruz habló sobre las pérdidas de sus hermanos Dilan y Mayerly, en una conversación centrada en las consecuencias emocionales y familiares que dejaron los hechos.

Durante la entrevista, la creadora de contenido reconstruyó episodios de su infancia, recordó la relación que tenía con sus hermanos y describió cómo cambió todo en su familia después de la muerte de Dylan en noviembre de 2019, durante las manifestaciones de esa época y, posteriormente, con la muerte de Mayerly en 2026.

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Durante la conversación, Denis explicó que creció junto a sus hermanos en el barrio Eduardo Santos, en Bogotá, y recordó que su madre tuvo que asumir sola la crianza de la familia tras la muerte de su papá. En medio del diálogo, habló del papel que tuvo su mamá dentro del hogar y de las dificultades que enfrentó durante años.

“Cada que a mí me preguntan de mi mamá, me quiebro automáticamente por el valor y la fuerza que ha tenido ella para seguir con su vida, con todo lo que le ha pasado a lo largo de la vida de ella. Entonces, ella es la mujer más fuerte que conozco (...) siempre”, afirmó.

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Denis Cruz habló del valor de su mamá, sobre todo con la lucha por buscar justicia en el caso de Dilan Cruz - crédito Alexa Rochi/Presidencia

La entrevistada también recordó cómo era Dilan Cruz. Según contó, el joven mantenía una relación cercana con sus hermanos y era reconocido dentro de la familia por su actitud.

“Dilan, el niño más noble que hubiera podido tener yo en mi vida. Muy caballero, muy noble y muy feliz. Dilan siempre fue muy feliz. Muy alegre, siempre. Siempre lo caracterizó su sonrisa hermosa que tenía”, expresó durante el episodio.

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Al hablar de Mayerly, Denis tuvo varios momentos de emoción y aseguró que la relación entre ambas se fortaleció después de la muerte de Dilan: “Maye creo que es la persona que cualquier ser humano hubiera conocido o hubiera querido conocer, porque siempre fue una muy buena hermana, muy buena novia, muy buena hija, buena amiga. Entonces, cualquiera que estuvo cerca de ella puede dar fe de lo que estoy diciendo”.

Denis Cruz habló en un pódcast sobre las muertes de sus hermanos Dilan y Mayerly, y describió el impacto emocional que ambos hechos dejaron en su familia - crédito @denis011114/Instagram

“A mi hermano le dispararon con intención”: Denis Cruz revivió el caso Dilan

La creadora de contenido también relató el momento en que recibió la noticia sobre el ataque contra su hermano: “Me escriben así, superinsistente: ‘Denis, Denis, por favor, necesito que se venga al hospital San Ignacio. A Dilan le dispararon’. Yo no lo podía creer. Yo salí de la casa rápido con Mayerly y cuando llegué al hospital me dijeron que el disparo había sido en la cabeza. Ahí yo pensé lo peor”.

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“Yo le dije: ‘Mami, a Dilan le dispararon’. Ella gritaba por el teléfono y me decía: ‘Denis, no, ¿cómo así?, ¿qué pasó?, ¿en qué momento?’. Yo trataba de explicarle lo poco que sabía y le dije que un agente del Esmad le había disparado en la cabeza. Cuando ella llegó al hospital, se arrodilló y decía: ‘Esto no puede estar pasando’”, contó.

Aunque la Procuraduría sancionó en primera instancia con una multa al uniformado Manuel Cubillos Rodríguez, la investigación penal por la muerte de Dilan Cruz sigue abierta en la justicia ordinaria y hasta ahora no existe una condena; el joven falleció durante las protestas de 2019 tras la intervención del Esmad.

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Dilan Cruz murió durante unas manifestaciones de 2026; el joven iba a graduarse de bachillerato - crédito Sergio Acero/Colprensa

Según explicó Denis, inicialmente el expediente fue motivo de discusión entre la Justicia Penal Militar y la justicia ordinaria, hasta que terminó siendo asumido por esta última debido a la gravedad de los hechos.

“Ya han pasado seis años y, sabiendo quién es el responsable, habiendo pruebas y videos, uno siente que no ha habido la justicia que se espera. No entiendo qué más quiere ver la gente para darse cuenta de lo que pasó. A mi hermano le dispararon con intención”, afirmó.

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Denis habló sobre las consecuencias emocionales que dejaron ambas pérdidas dentro de su familia: “Ni siquiera habíamos terminado de aprender a vivir con la ausencia de Dilan cuando vino otra pérdida, que fue Mayerly. Todo cambió para nosotros”.

La joven aseguró que la muerte de Dilan transformó la relación que tenía con Mayerly y las llevó a compartir más tiempo juntas: “Ella y yo nos unimos y éramos una. A medida que íbamos creciendo, ya no solo éramos hermanas, también éramos amigas. Era la persona que incluso me apoyaba a nivel laboral. Mucha gente no lo sabe, pero detrás de cada foto o video que yo subía a redes sociales, ella era quien estaba detrás de todo eso”.

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Tras la impactante muerte de su hermano Dilan Cruz en 2019, Denis Cruz enfrenta una nueva pérdida que sacude a su familia, la de su hermana menor - crédito @vamospaeso/Instagram

Denis Cruz reveló cómo murió Mayerly tras accidente en motocicleta con una volqueta

La creadora de contenido sufrió la pérdida de su hermana, un hecho que relató con gran dolor, compartiendo además los detalles de lo que ocurrió antes del accidente: “Ella iba en moto, ¿no? Porque ella pidió una moto por aplicación de InDrive. Ella iba en moto, iba, pues, claramente en la parte de atrás. Me habían dicho que había chocado como con una bicicleta. Ese fue como lo primero que me dijeron, como por llamada, personas que estaban como ahí cerca. Yo dije: ‘Bueno, no, pues ojalá no, no sea grave’. Sin embargo, yo tenía mi corazón a mil”.

Posteriormente, según el relato, la familia se trasladó al centro asistencial donde se encontraba Mayerly. Allí, el personal de salud entregó información sobre el estado físico de la paciente y sobre las intervenciones realizadas en el área de urgencias; en ese espacio, se informó que el caso presentaba afectaciones de alta complejidad y que se realizaron maniobras de reanimación.

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La joven contó lo que en realidad sucedió y cómo descubrió los hechos tal como ocurrieron: “El motociclista iba a velocidad alta, intentó filtrar entre dos carros, perdió el control y chocó con la parte trasera de una volqueta. Mi hermana fue la que resultó saliendo como tal de la moto, dio vueltas, cayó al piso y la volqueta la espichó”.

Denis afirmó que la muerte de Dilan fortaleció el vínculo que tenía con Mayerly, hasta convertirse también en amigas - crédito @denis011114/Instagram

Según Denis, en el centro asistencial se realizaron múltiples intentos de reanimación mientras informaban a la familia sobre su estado: “La reanimamos casi veinte veces, la reanimamos y no fue posible salvarle la vida”.

El fallecimiento ocurrió en el centro asistencial tras los procedimientos del personal de salud, mientras la familia recibía información; el caso está bajo investigación por siniestro vial, involucrando al conductor de la motocicleta, las condiciones de circulación y la plataforma digital de transporte mediante la cual se habría solicitado el servicio.

La creadora de contenido compartió estas dos historias porque su familia, especialmente su mamá, sigue buscando justicia: primero por Dilan y ahora por Mayerly, en un sistema judicial que avanza lentamente, que no presta atención y que debería llevar a los responsables a la cárcel, pero donde casi nunca ocurre algo; ella expresó todo el dolor que eso les provoca.