Inició la construcción de las calzadas de Transmilenio en Soacha, autopista Sur tendrá menos carriles

La construcción de las calzadas hará que tramos del corredor sean cerrados - crédito Alcaldía de Soacha

La adecuación de las vías en el municipio de Soacha para que el servicio de Transmilenio pueda funcionar más allá de la estación de San Mateo, en la comuna cinco, ha provocado cierres que retrasan los recorridos en el corredor que conecta a Bogotá con Cundinamarca en el sur.

Estas problemáticas podrían aumentar en las próximas semanas, puesto que la Alcaldía de Soacha confirmó que comenzará la construcción de la calzada mixta en la segunda y tercera fase de Transmilenio en el municipio.

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Las intervenciones se realizarán entre la calle 15 sur y el puente del humedal en Compartir (comuna uno), por lo que se cerrará de manera temporal la calzada mixta oriental por aproximadamente tres meses.

“La ampliación y modernización de la autopista Sur continúa en Soacha con el inicio de nuevas obras que permitirán dar continuidad a las fases II y III de Transmilenio, uno de los proyectos de movilidad más importantes para la ciudad y la región”, informó la alcaldía local.

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Hay al menos cuatro frentes de obra activos en la autopista Sur en Soacha - crédito Alcaldía de Soacha

En otros detalles del anuncio, la Empresa Férrea Regional (EFR) y el Consorcio Vial de Soacha serán las encargadas de la construcción de la calzada mixta que hará que los tres carriles sean disminuidos en el costado oriental de la vía.

Las intervenciones primarias serán entre el 20 y el 22 de mayo para garantizar la continuidad del proyecto de transporte masivo, por lo que se prevé una mayor concentración de vehículos durante el fin de semana. Se recomienda a los viajeros tener en cuenta el tiempo adicional que tendrán durante el recorrido si tienen la intención de dejar Bogotá o Soacha por la autopista Sur.

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Las obras también afectarán a los residentes en Sibate que laboren o estudien en Bogotá - crédito Alcaldía de Soacha

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tránsito aprobado mediante la Resolución 00109 de la Empresa Férrea Regional, las obras tendrán una duración aproximada de tres meses; durante ese tiempo se realizará el cierre de la calzada mixta oriental y el flujo vehicular en sentido Girardot–Bogotá será desviado por la calzada habilitada en sentido Bogotá–Girardot.

Debido a que este es uno de los corredores viales más utilizados cuando hay puentes festivos, las autoridades informaron que no se implementarán restricciones vehiculares adicionales y que se garantizará en todo momento la movilidad vehicular y peatonal en el sector, priorizando la seguridad de conductores, pasajeros y transeúntes durante el desarrollo de las actividades.

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“Desde la Secretaría de Movilidad y la Administración municipal se hizo un llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones de los organismos de tránsito, respetar la señalización instalada en la zona y programar sus desplazamientos con anticipación mientras avanzan las obras”, se lee en el comunicado.

La construcción de las calzadas se demorarán al menos tres meses - crédito Alcaldía de Soacha

Esta obra se sumará a los otros frentes que están instalados en la autopista Sur, como lo son el del sector de la calle 13, en donde están cerrados dos carriles; el de la calle 22 en donde los vehículos que se dirigen a Bogotá circulan en dos corredores alternativos y el de la zona de Terreros, en donde los automotores que ingresan al municipio lo hacen por un tramo cortado por la renovación de calzadas del corredor vial.

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La cantidad de frentes de obra en Soacha ha provocado que se registren manifestaciones por parte de la ciudadanía y que en el concejo municipal se rechace la falta de avances en las intervenciones, lo que genera congestiones constantes en las vías principales.

A esto se suma el cierre de cruces que la ciudadanía consideraba vitales para la conexión entre comunas en Soacha, que ha hecho que los residentes tengan que conducir hasta la zona de los centros comerciales para poder cambiar el sentido de su recorrido.

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"¿Hasta cuándo vamos a seguir encerrados en Soacha? San Nicolás, Ducales, El Altico, las calles 13, 18, 22 y el reversible de Indumil... Nos cierran los cruces y nos dejan incomunicados", fueron las palabras del cabildante Danny Caicedo, que criticó a la Alcaldía de Soacha por la problemática.