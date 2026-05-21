El alcalde Federico Gutiérrez se refirió a la condena en prisión federal de un depredador sexual estadounidense: “Cero impunidad”

Gutiérrez se refirió a la decisión judicial la mañana del jueves 21 de mayo de 2026 - créditos @FicoGutierrez/X | Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, utilizó sus redes sociales para referirse nuevamente a la condena de 30 años en una prisión federal de Estados Unidos contra el ciudadano estadounidense Ramón Arellano Sandoval.

Arellano Sandoval, de 65 años, calificado como un depredador sexual, había sido capturado en Medellín. El mensaje que compartió Gutiérrez la mañana del jueves 21 de mayo de 2026 celebró la decisión judicial.

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“La justicia no tiene fronteras cuando se trata de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Otro condenado más”, inicia la publicación del alcalde antioqueño.

Sobre Arellano Sandoval se precisó que la condena fue por los delitos de intento de “explotación sexual de una menor residente en Medellín e intento de producción de material de abuso sexual infantil”, destacó “Fico” Gutiérrez.

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En el balance que compartió el mandatario local colombiano, el alcalde de Medellín dijo que “esta es la décima sentencia de esta ofensiva internacional contra la explotación de niños, niñas y adolescentes. Y vamos por más”, recalcó el gobernante en el Valle de Aburrá.

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Gutiérrez comentó que “de acuerdo con las pruebas presentadas en juicio, el condenado sostuvo intercambio de varios mensajes de texto y video con una menor de 14 años de Medellín”.

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Lo más impactante en este caso, agregó “Fico”, es que a pesar de que Arellano Sandoval conocía la edad de la víctima, “la presionó de forma reiterada para la producción de material sexual explícito”, comentó el gobernante en su mensaje.

La detención del hoy procesado se logró producto del trabajo articulado por parte de la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía Nacional, HSI Colombia, HSI Miami (Homeland Security Investigations —oficinas de Investigaciones de Seguridad Nacional—), Migración y la Fiscalía de Florida.

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Por todo lo anterior, Gutiérrez sentenció que como parte de las acciones que lidera desde su administración habrá “cero impunidad” para toda aquella persona que “venga a Medellín a explotar a nuestros niños y niñas”. “Será perseguido hasta lograr su condena incluso fuera del país”, cerró el alcalde antioqueño.

Gutiérrez compartió la foto de Ramón Arellano Sandoval - crédito @FicoGutierrez/X

Gutiérrez ya se había referido al mismo caso a mediados de marzo de 2026, también desde su cuenta de X, y volvió a publicar la fotografía y el nombre del depredador sexual.

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En esa ocasión el mandatario local aseveró: “No basta con reducir las cifras. No descansaremos hasta erradicar por completo cualquier expresión de este delito que afecte a nuestros menores y a las mujeres”.

La ofensiva internacional contra el turismo sexual y la explotación infantil en Medellín ha dejado al menos cuatro extranjeros condenados en Estados Unidos por delitos cometidos en la ciudad.

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Entre los casos más recientes en 2026 figura el de Michael Jaime Inofuentes, también estadounidense, condenado por el Tribunal de Distrito de Virginia a 18 años de prisión tras comprobarse que abusó sexualmente de una menor de 15 años en Medellín y le pagó para sostener encuentros en hoteles, lo que derivó en un embarazo a inicios de 2024.

La investigación, iniciada por la denuncia de la madre de la adolescente y la alerta de autoridades colombianas, permitió la captura de Inofuentes en Miami.

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Las pruebas incluyeron conversaciones de WhatsApp, transferencias de dinero y la admisión de responsabilidad del acusado, quien incluso reveló haber dejado otros hijos en Colombia en situaciones similares.

La coordinación entre autoridades colombianas y estadounidenses, especialmente con el HSI, ha sido clave para lograr estas condenas.

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En el caso de Inofuentes, las restricciones legales en los aeropuertos evitaron que la víctima fuera trasladada a otras ciudades, fortaleciendo la protección de menores en riesgo.

Otros antecedentes de extranjeros condenados en Estados Unidos por delitos sexuales cometidos en Medellín incluyen las cadenas perpetuas impuestas a Stefan Correa y Manuel Poceiro, y la sentencia de 21 años de prisión contra Mohamed Anaswed.

Por casos como estos es que el alcalde Gutiérrez reiteró la política de “tolerancia cero” frente al turismo sexual y la explotación infantil.

“Este fallo demuestra que los delincuentes que huyen de Colombia pueden ser juzgados y condenados en su país de origen”, mencionó “Fico” tras la condena en contra de Inofuentes.