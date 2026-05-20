Colombia

Gobierno Petro abrió convocatoria para alternativa al servicio militar: quiénes pueden participar y cómo inscribirse

Los aspirantes seleccionados podrán participar en actividades como alfabetización digital y promoción de políticas de paz; recibirán beneficios económicos equivalentes a los del servicio militar y certificaciones laborales

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Los seleccionados recibirán auxilios económicos, dotaciones, bonificaciones, seguro de vida y certificaciones válidas ante el Ministerio de Defensa y empleadores - crédito Prosperidad Social
Los seleccionados recibirán auxilios económicos, dotaciones, bonificaciones, seguro de vida y certificaciones válidas ante el Ministerio de Defensa y empleadores - crédito Prosperidad Social

El Ministerio de Educación Nacional, en articulación con el Comité Técnico del Servicio Social para la Paz, abrió la Convocatoria 01 de 2026 bajo la campaña “En Colombia los nuevos héroes sí existen, y tú eres uno de ellos”.

La alternativa al servicio militar está dirigida a jóvenes colombianos entre 18 y 24 años que no hayan definido su situación y que residan en una amplia lista de departamentos priorizados, entre ellos Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Tolima, Valle del Cauca y otros.

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¿A quién va dirigida la convocatoria?

El programa busca beneficiar principalmente a jóvenes, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad, habitantes de territorios con altos índices de violencia, residentes en municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y personas en riesgo de reclutamiento forzado. Es una oportunidad para quienes buscan construir país y transformar sus comunidades desde la paz, la educación y la solidaridad.

  • Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
  • Tener mínimo 18 años cumplidos y menos de 24 años al momento de la inscripción.
  • Ser ciudadano colombiano.
  • Residir en uno de los departamentos o municipios priorizados por la convocatoria.
  • No haber resuelto la situación militar.
Renta Joven inició las fases dos y tres para beneficiar a 4.944 estudiantes en Colombia - crédito Prosperidad Social
Las inscripciones estarán abiertas del 25 de mayo al 1 de junio de 2026 mediante el Sistema de Información del Servicio Social para la Paz en la web de Mineducación - crédito Prosperidad Social

¿Cómo postularse?

La inscripción se realizará del 25 de mayo al 1 de junio de 2026 a través del Sistema de Información del Servicio Social para la Paz que estará disponible en la página oficial del Ministerio de Educación Nacional (www.mineducacion.gov.co). Durante el proceso, los jóvenes deberán cargar los siguientes documentos en formato digital:

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  • Copia de la cédula de ciudadanía vigente o constancia de trámite.
  • Certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS, régimen subsidiado, contributivo o especial).
  • Certificado de residencia o vecindad expedido por la alcaldía, junta de acción comunal, personería, o autoridad competente. Si no se cuenta con este documento, se puede presentar un recibo de servicio público domiciliario con la dirección de residencia.

La selección de los participantes priorizará la inclusión y equidad, garantizando criterios de transparencia y preferencia para jóvenes en condiciones de riesgo o vulnerabilidad.

Los inscritos deben ser ciudadanos colombianos, residir en territorios priorizados y no haber resuelto su situación militar para postularse - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los inscritos deben ser ciudadanos colombianos, residir en territorios priorizados y no haber resuelto su situación militar para postularse - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿En qué consiste el Servicio Social para la Paz?

El Servicio Social para la Paz, creado por la Ley 2272 de 2022 y reglamentado por el Decreto 1426 de 2025, es una opción legal y formal para definir la situación militar, que reconoce a las juventudes como agentes de transformación social y comunitaria. Los participantes, conocidos como Promotores del Servicio Social para la Paz, podrán vincularse a una de las siguientes modalidades:

  • Alfabetización digital
  • Cumplimiento de los Acuerdos de Paz
  • Promoción de políticas de paz
  • Protección del medioambiente
  • Vigías del patrimonio cultural
  • Promoción de la educación y actividades relacionadas con gestión del riesgo y cambio climático

Estas actividades se desarrollarán en los territorios priorizados, fortaleciendo liderazgos juveniles y la construcción de tejido social y paz.

El segundo ciclo de pagos de Renta Joven beneficiará a más de 201.000 estudiantes en Colombia - crédito Prosperidad Social
El Servicio Social para la Paz incluye modalidades como alfabetización digital, protección ambiental y promoción de políticas de paz, fortaleciendo el liderazgo juvenil - crédito Prosperidad Social

Beneficios para los seleccionados

  • Los jóvenes que sean admitidos en el programa recibirán múltiples beneficios:
  • Auxilio económico mensual: equivalente al 80% de lo que recibe un soldado regular en el servicio militar.
  • Dotación semestral: equivalente a medio salario mínimo mensual legal vigente.
  • Auxilio de transporte: en los mismos términos y cuantía que el Gobierno nacional establece para los trabajadores.
  • Bonificación de navidad: equivalente al 50% del salario mínimo.
  • Bonificación adicional al finalizar el servicio: un salario mínimo mensual legal vigente.
  • Seguro de vida colectivo: igual al que reciben los jóvenes en el servicio militar.
  • Al culminar el servicio (12 meses), los participantes recibirán:
  • Certificado equivalente a la libreta militar, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, con lo cual definen su situación militar y son considerados reservistas de segunda clase.
  • Certificación de primer empleo: valida la experiencia adquirida y es expedida por la entidad en la cual el joven desarrolló sus actividades.
  • Reserva de cupo académico: si el joven es admitido en una institución de educación superior, la entidad puede reservar su cupo hasta el semestre académico siguiente a la terminación del servicio.
  • Descuentos en matrícula: las entidades podrán celebrar convenios con universidades, el Sena y otras instituciones para facilitar el acceso a formación profesional, tecnológica o técnica.
  • Priorización en pasantías estatales: la condición de haber culminado el Servicio Social para la Paz será criterio de desempate y priorización para pasantías con el Estado.
La alternativa al servicio militar beneficiará a jóvenes vulnerables en departamentos priorizados como Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Nariño - crédito Ministerio de Educación
La alternativa al servicio militar beneficiará a jóvenes vulnerables en departamentos priorizados como Antioquia, Valle del Cauca, Meta y Nariño - crédito Ministerio de Educación

Con esta convocatoria, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ofrece un camino alternativo, legal, seguro y formativo para definir la situación militar, fortalecer el liderazgo juvenil y contribuir a la construcción de paz en los territorios más afectados por la violencia y la exclusión social.

Finalmente, para más información y detalles sobre la convocatoria, requisitos y proceso de inscripción, los interesados pueden consultar la página oficial del Ministerio de Educación Nacional: www.mineducacion.gov.co.

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