Con velatón, vecinos de Yulixa Toloza se despidieron de la mujer tras el hallazgo de su cuerpo en Apulo, Cundinamarca

La velatón convocada en Santa Lucía unió a vecinos y familiares en homenaje a Yulixa Toloza, tras su desaparición en Cundinamarca - crédito Redes sociales

El hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza movilizó a familiares, amigos y vecinos se reunieron en parque Santa Lucía de Bosa Islandia, en el sur de Bogotá, en la noche del martes 19 de mayo para exigir justicia y despedirla con un homenaje cargado de dolor y esperanza.

La comunidad en la localidad de Rafael Uribe Uribe, consternada por el crimen, encendió velas y elevó oraciones en memoria de la mujer de 52 años, cuyo cadáver fue localizado por miembros de la Dijín en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

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La noticia de la localización trajo cierto alivio a quienes la buscaban desde el miércoles 13 de mayo, pero también profundizó la indignación.

La familia de Yulixa Toloza y su círculo cercano organizaron una ceremonia de despedida en la que participaron decenas de personas, portando globos y bombas blancas como símbolo de paz y solidaridad. El acto incluyó una eucaristía y un minuto de silencio, seguido de oraciones encabezadas por un sacerdote local.

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El cuerpo de Yulixa Toloza fue hallado por la Dijín el 19 de mayo, luego de seis días de intensa búsqueda liderada por sus allegados- crédito @yulixa.toloza/X

“Esto es devastador. Hoy solo pedimos justicia para nuestra amiga Yulixa Toloza. Su caso no puede quedar así”, expresó una de sus amigas a CityTV, y remarcó la convicción de que “hay más involucrados y todos tienen que pagar”.

Durante la velatón, el clamor colectivo se mantuvo firme: los responsables deben responder ante la justicia. “Sentimos algo de tranquilidad porque encontraron el cuerpo, pero le pedimos a las autoridades que hagan justicia con los responsables, por todo el daño que sufrió ella y también nosotros como vecinos y amigos”, afirmó otra de las asistentes al homenaje.

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El caso de Yulixa Toloza, quien fue vista por última vez tras someterse a una intervención quirúrgica en el local Beauty Láser, en el barrio Venecia, generó conmoción en el sur de la ciudad. El hallazgo de su cuerpo y la posterior captura de los presuntos responsables provocó un grito unísono de “justicia” entre los asistentes al homenaje.

Durante la ceremonia, Ángela Rocío Escobar, amiga cercana de la víctima y figura central en la búsqueda, tomó el micrófono para agradecer a quienes colaboraron. “Agradezco a los que ayudaron en la búsqueda de Yulixa, a los medios de comunicación y a todos los que se interesaron por el caso”, expresó, luchando por mantener la compostura entre pausas para tomar aire.

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Familiares y amigos exigen a las autoridades esclarecer el caso de Yulixa Toloza e identificar a todos los posibles implicados - crédito Captura video

La desaparición de Yulixa movilizó a su círculo más cercano durante seis días. Rocío Escobar encarnó el esfuerzo colectivo, coordinando la búsqueda y, finalmente, la despedida. Las amigas de la víctima, como Estefanía López Artunduaga, recordaron que la última respuesta de Yulixa en mensajes fue para preguntar por su paradero, lo que acentuó la angustia en esos días de incertidumbre.

En respuesta a la convocatoria popular, Rocío aprovechó para pedir avances concretos a las autoridades: “Nosotros sabemos que no son solo esas tres personas que están capturadas. Pedimos justicia, por favor”, afirmó en diálogos con el diario El Tiempo.

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Los avances judiciales y el clamor de la comunidad

María Fernanda Delgado Hernández, Edison Torres y Eduardo David Ramos Ramos ya contaban con circular azul de Interpol, un mecanismo de alerta internacional que, aunque no implica una orden de arresto directa, notifica a otros países sobre la necesidad de que comparezcan ante la justicia.

La comunidad resaltó que la dueña del lugar donde ocurrieron los hechos, Beauty Láser, operaba de manera ilegal, elemento que complejiza el caso y apunta a una posible red de responsabilidades más amplia.

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La captura de los presuntos responsables fue informada durante el acto, lo que generó alivio y renovó el reclamo de justicia entre la comunidad- crédito Visuales IA

Los cargos que enfrentan los implicados incluyen desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio. No obstante, las voces del barrio insisten en que aún hay responsables sin identificar, por lo que el reclamo de justicia sigue vigente.

Este es el video con el que un familiar de Yulixa Toloza se despidió tras su muerte luego de un procedimiento estético.

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